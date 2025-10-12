অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিন, ওড়িশার ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণের ঘটনায় মমতার দ্বারস্থ মাঝি

অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিন, ওড়িশার ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণের ঘটনায় মমতার দ্বারস্থ মাঝি
চিকিৎসক পড়ুয়ার গণধর্ষণের ঘটনায় অপরাধীদের কড়়া শাস্তি দেওযার দাবি তুললেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী । পাশাপাশি তদন্ত কীভাবে চলবে তার দিকেও নজর রাখবে মোহন মাঝির প্রশাসন ।
Published : October 12, 2025 at 1:59 AM IST
ভুবনেশ্বর ও কলকাতা, 12 অক্টোবর: দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ওড়িশার পড়ুয়ার গণধর্ষণের ঘটনায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে এই ঘটনা তদন্ত কীভাবে হচ্ছে তার দিকেও লক্ষ্য রাখবে ওডিশার সরকার।
শনিবার রাতে এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি লেখেন, "দুর্গাপুরে ওড়িশার ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনা শুনে আমি ব্যথিত। এমন একটি সংবেদনশীল ঘটনায় আমি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানাই। অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে।"
পোস্টের অন্য একটি অংশে তিনি আরও লেখেন, "আমি প্রশাসনের কয়েকজন কর্তাদের নির্দেশ দিয়েছি পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে তদন্ত হচ্ছে তার দিকে নজর রাখতে।" পাশাপাশি নির্যাতিতার পরিবারকে সব ধরনের সাহায্য দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।
ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার রাতে। জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা ডাক্তারি পড়ুয়া ওড়িশার জলেশ্বরের বাসিন্দা ৷ তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে দুর্গাপুরের ওই মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাস বাইরে ঘুরতে যান তিনি ৷ তাঁরা দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন মোহনবাগান অ্যাভিনিউ রাস্তায ধরে হাঁটছিলেন বলে পুলিশ জানতে পেরেছে ৷ তদন্তকারীদের অনুমান, রাস্তার একাংশে খানিকটা অন্ধকার ছিল । সেই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পাঁচজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ডাক্তারি পড়ুয়াকে স্থানীয় একটি জঙ্গলে তুলে নিয়ে যায় ।
তদন্তকীরদের অনুমান, সেখানেই তারা ওই তরুণীকে ধর্ষণ করে। সেই সময় ডাক্তারি পড়ুয়ার সহপাঠী পালিয়ে যান বলেও জানা গিয়েছে । খানিকক্ষণ বাদে তিনিই ওই এলাকায় এসে ডাক্তারি ছাত্রীকে উদ্ধার করেন । বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন । এদিকে, বছরখানেক আগে কলকাতার আরজি কলেজে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্ষণ করে খুন করা হয় এক ডাক্তারি পড়ুয়াকে। সেই ঘটনা ঘিরে উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলা তথা দেশ । বিচারের দাবিতে পথে নামেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ । গ্রেফতার হয় কলকাতা পুলিশের এক সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায় । পরে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্ত শুরু করে সঞ্জয়কে গ্রেফতার করে সিবিআইও ।
শেষমেশ শিয়ালদা আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে । আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় । যদিও নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, এই ঘটনায় সঞ্জয়ের সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত ছিল। তাদের গ্রেফতারের দাবিতে এখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে নির্যাতিতার পরিবার । এবার বাংলার আরও এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণধর্ষণের শিকার ডাক্তারি পড়ুয়া ।