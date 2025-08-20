ETV Bharat / bharat

প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী অপসারণ নিয়ে বিল পেশ লোকসভায়, শাহের সামনে বিল ছিঁড়ে প্রতিবাদ বিরোধীদের - AMIT SHAH TABLES BILLS IN LOK SABHA

লোকসভায় তিনটি বিল পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ ৷

Amit Shah
অমিত শাহ (ছবি: পিটিআই)
Published : August 20, 2025 at 2:57 PM IST

নয়াদিল্লি, 20 অগস্ট: মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী বা যে কোনও রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের মন্ত্রীদের অপসারণের বিল পেশ হতেই তুমুল হইচই লোকসভায় ৷ বিরোধীদের বিক্ষোভের ফলে মুলতুবি হয়ে যায় সংসদের নিম্নকক্ষের অধিবেশন ৷

আগামিকাল বাদল অধিবেশন শেষ দিন ৷ তার আগে মঙ্গলবার লোকসভায় তিনটি বিল- সংবিধান সংশোধন বিল (একশো ত্রিশতম সংশোধন) 2025, জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন (সংশোধন) বিল 2025, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সরকার (সংশোধন) বিল 2025 পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ এই বিলগুলি পেশ করার সময়ই বিরোধীরা তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ৷ এই বিলগুলিকে ড্রাকোনিয়ান অর্থাৎ কঠোর বলে আক্রমণ করে বিরোধী দলগুলি ৷

