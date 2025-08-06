নয়াদিল্লি, 6 অগস্ট: ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন নিয়ে আলোচনার দাবিতে শাসক ও বিরোধী শিবিরে নয়া তরজা । বিরোধীরা এই প্রসঙ্গে আলোচনা চাইলেও সরকার রাজি নয় । তাদের যুক্তি, এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে । আর তাছাড়া নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক সংস্থার নেওয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে সংসদে আলোচনা করা যায় না । এই যুক্তি মানতে নারাজ বিরোধীরা । তাদের দাবি, এসআইআর আসলে নির্বাচনী সংস্কার । এই ধরনের সংস্কার নিয়ে আগেও সংসদে আলোচনা হয়েছে । এবারও হতে পারে । সরকারের আপত্তি করার কোনও কারণ নেই ।
বাদল অধিবেশনের শুরু থেকে বারবার এই ইস্যুতে আলোচনার দাবিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে সংসদের দুই কক্ষ । সময়ের আগেই মুলতুবি হয়ে যাচ্ছে অধিবেশন । এই পরিস্থিতিতে বুধবার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) নিয়ে সংসদে আলোচনার আর্জি জানিয়ে রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশকে চিঠি লেখেন বিরোধীদের তরফে রাজ্যসভার দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে ।
তিনি বলেন, "ইন্ডিয়া ব্লকের দলগুলি সংসদে বিহারে শুরু হওয়া স্পেশাল ইনটেনসভি রিভিশন (এসআইআর) নিয়ে আলোচনা চায়। কিন্তু সরকারের সেই ইচ্ছা নেই । আমরা অধ্যক্ষ, চেয়ারম্যান এবং সরকারের কাছে বারবার আর্জি জানিয়েছি, মানুষের ভোটাধিকার যেন চুরি করা না হয় । কিন্তু এসআইআর প্রক্রিয়ায় সেটাই হচ্ছে ।"
কংগ্রেস সভাপতি আরও বলেন, "আমরা এই বিষয়ে আলোচনার একটা সুযোগ চাই । ভোটার লিস্ট নিয়ে সমস্যায় পড়েছে সাধারণ মানুষ । ওরা (নির্বাচন কমিশন) ভোট চুরিতে মদত জোগাচ্ছে । অগণতান্ত্রিকভাবে এই কাজ চলছে ।"
ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন নিয়ে প্রথম থেকেই সরব তৃণমূল কংগ্রেস । দলের রাজ্যসভা সাংসদ সাগরিকা ঘোষ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, সংসদের অন্দরে এবং বাইরে এসআইআর ইস্যুতে প্রতিবাদ চলবে । এছাড়া বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষীদের উপর হামলার বিরুদ্ধেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে তৃণমূল ।
এসআইআরের প্রতিবাদে 11 অগস্ট দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সদর কার্যালয় ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছে ইন্ডিয়া ব্লকের দলগুলি । এই কর্মসূচির কথা জানিয়ে সাগরিকা বলেন, "আমরা সংসদের ভিতরে এবং বাইরে প্রতিবাদ-আন্দোলন চালিয়ে যাব । ওরা (নির্বাচন কমিশন) এসআইআর-এর নামে ভোট চুরি করছে । আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব ।"
সরকারের বক্তব্য, বিরোধীদের যুক্তি
সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু জানিয়েছেন, এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে। তাই এনিয়ে আলোচনা হতে পারে না । এছাড়া নির্বাচন কমিশন স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা । সেদিক থেকেও তাদের কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে সংসদের কোনও কক্ষেই আলোচনা করা সম্ভব নয় । মন্ত্রী মনে করেন, ঠিক এই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি লোকসভার অধ্যক্ষ ও রাজ্য়সভার ডেপুটি-চেয়ারম্যান সংসদে আলোচনা অনুমতি দিতে পারছেন না ।
যদিও এই দাবি খারিজ করেছেন কংগ্রেসের দুই সাংসদ । প্রথমে লোকসভায় কংগ্রেসের উপ-দলনেতা গৌরব গগৈ এ নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ পোস্ট করে দাবি করেন, অতীতে সংসদের অনেকবার নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে আলোচনা হয়েছে । তার বিস্তারিত বিবরণও দেন তিনি । পরে গৌরবকে সমর্থন করে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "মোদি সরকারের এই দাবি সম্পূর্ণ অমূলক। এভাবে সংসদের কাজকর্ম মসৃণভাবে করতে দেওয়া হচ্ছে না ।"