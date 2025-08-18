ETV Bharat / bharat

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার BJP মুখপাত্রের মতো আচরণ করেছেন, কটাক্ষ বিরোধীদের - OPPOSITION SLAMS CEC

আটটি প্রধান বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ভূমিকা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে অভিযোগ করেন, তিনি বিজেপির মুখপাত্রের মতো আচরণ করছেন ৷

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার (ফাইল ছবি: ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : August 18, 2025 at 5:20 PM IST

নয়াদিল্লি, 18 অগস্ট: সোমবার বিরোধী দলগুলি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে বিজেপির মুখপাত্রের মতো আচরণ করার অভিযোগ করে জানিয়েছে যে, তিনি ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) এবং ভোটার তালিকার অনিয়ম সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না।

একটি বৈঠকের পর এখানে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে, কংগ্রেস, টিএমসি, এসপি, ডিএমকে এবং আরজেডি-র মতো আটটি প্রধান বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ভূমিকা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন এবং অভিযোগ করেন যে তাদের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রবিবার প্রেস কনফারেন্সে বিরোধীদের আক্রমণ করছেন।

কংগ্রেস নেতা গৌরব গগৈ বলেন, "ভোটের অধিকার হল সংবিধানের একজন সাধারণ নাগরিককে দেওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। গণতন্ত্র এর উপর নির্ভর করে। নির্বাচন কমিশন হল এটি রক্ষা করার জন্য তৈরি সংস্থা... কিন্তু, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজনৈতিক দলগুলির উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেননি এবং তাঁর দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন।"

তাঁর অভিযোগ, "বিরোধীদের তোলা যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত ছিল তাঁর। সেটা না করে, তিনি রাজনৈতিক দলগুলির দিকেই আঙুল তুলছেন এবং তাদের আক্রমণ করছেন। রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা না করে, নির্বাচনের মাত্র তিন মাস পরেই কেন এত তাড়াহুড়ো করে SIR করা হল ? তাহলে কেন ওরা SIR ঘোষণা করার জন্য তাড়াহুড়ো করছে?" তিনি নির্বাচন কমিশনকে মনে করিয়ে দেন যে, তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব হল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা ৷ তিনি দাবি করেন যে, বিরোধী দলের অভিযোগগুলির তদন্তের অনুমতি দিচ্ছেন না কর্তৃপক্ষ।

সমাজবাদী পার্টির নেতা রামগোপাল যাদবের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে তাঁর অভিযোগের সঙ্গে একটি হলফনামা দিতে বলেছে ৷ তাঁর দল সমাজবাদী পার্টি 2022 সালে প্রায় 18,000 ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ-সহ হলফনামা জমা দিয়েছে ৷ কিন্তু নির্বাচন কমিশনের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মহুয়া মৈত্র বলেছেন যে, যদি ভোটার তালিকা, যার ভিত্তিতে গত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তা সঠিক না হয়, তাহলে লোকসভা ভেঙে দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, "এটা কি সেই তালিকা যার সাহায্যে লোকসভা নির্বাচনে জালিয়াতি করা হয়েছিল ? যদি তাই হয়, তাহলে বর্তমান এবং পূর্ববর্তী নির্বাচন কমিশনারদের বিরুদ্ধে মামলা করা উচিত এবং এই লোকসভা অবিলম্বে ভেঙে দেওয়া উচিত৷"

