সেরা আটে প্রতিযোগিতা শেষ ভারতের, 72তম মিস ওয়ার্ল্ড জিতলেন থাই সুন্দরী সুচাতা - MISS WORLD 2025

2024-এর মিস ওয়ার্ল্ড ক্রিস্টিনা পাইসকোভা মুকুট পরাচ্ছেন 2025-এর বিজয়ী সুচাতাকে ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 31, 2025 at 11:53 PM IST | Updated : June 1, 2025 at 12:11 AM IST 2 Min Read

হায়দরাবাদ, 31 মে: মিস ওয়ার্ল্ড 2025 খেতাব জিতলেন থাইল্যান্ডের ওপাল সুচাতা চুয়াংশ্রী । শনিবার হায়দরাবাদের হাইটেক্স প্রদর্শনী কেন্দ্রে 72তম মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনালে জয়ী হন থাই সুন্দরী । থাইল্যান্ডের ফুকেটে জন্মগ্রহণকারী 22 বছর বয়সি এই তরুণী 107টি দেশের প্রতিযোগীকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন । 2024 সালের মিস ওয়ার্ল্ড ক্রিস্টিনা পাইসকোভা 72তম বিশ্ব সুন্দরীর মুকুট পরিয়ে দেন সুচাতাকে । প্রতিযোগিতায় প্রথম রানার-আপ খেতাব জিতেছেন ইথিওপিয়ার হাসেট ডেরেজে, দ্বিতীয় রানার-আপ পোল্যান্ডের মাজা ক্লাজদা এবং তৃতীয় রানার-আপ হন মার্টিনিকের অরেলি জোয়াকিম । মিস ওয়ার্ল্ড 2025 থাইল্যান্ডের ওপাল সুচাতা চুয়াংশ্রী (ইটিভি ভারত)

মিস ওয়ার্ল্ড জিতে সুচাতা চুয়াংশ্রী 8.5 কোটি টাকার পুরস্কার পাবেন । অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর, মিস ওয়ার্ল্ডের বিচারক এবং রাষ্ট্রদূত সুধা রেড্ডি বলেন, "প্রতিযোগীদের সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করার সময়, আমি নিশ্চিত ছিলাম যে মিস থাইল্যান্ডই মুকুট জিতবেন । তিনি যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে তিনি খুব স্পষ্ট ছিলেন এবং তার একটি আকর্ষণীয় মুখ ছিল । সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা কেবল সৌন্দর্য সম্পর্কে নয়, এটি একজন ব্যক্তির সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব এবং একটি উদ্দেশ্যের প্রতি তাদের নিষ্ঠা সম্পর্কেও বিচার করে ।" অভিনেত্রী খুশবু বলেন, "এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ যখন আমরা বিশ্বের সুন্দরী নারীদের কথা বলি, তখন আমি সত্যিই বিশ্বাস করি যে ভারতীয় নারীরা বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী নারী...আমি খুব গর্বিত যে এই প্রতিযোগিতাটি এই দেশে আয়োজন করা হয়েছিল...।" এদিন সন্ধ্যায় ভারতের নন্দিনী গুপ্তা মিস ওয়ার্ল্ড 2025 প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়েন । 24 মে 'মিস ওয়ার্ল্ড টপ মডেল' সাব-ইভেন্ট জিতে দ্রুত টপ 40-এ পৌঁছনোর পরও, নন্দিনী টপ 8 জন ফাইনালিস্টদের মধ্যে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হন ।তেলেঙ্গানায় প্রথমবার 72তম মিস ওয়ার্ল্ড ফেস্টিভ্যাল এবং ভারতে তৃতীয়বার (1996 এবং 2024 সালের পর 2025) আয়োজন করার মাধ্যমে, এই অনুষ্ঠান চারমিনার শহরকে ঐক্য ও সৌন্দর্যের এক বিশ্বব্যাপী মঞ্চে রূপান্তরিত করে । যা রাজ্যের উষ্ণতা, সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হিসেবে ক্রমবর্ধমান মর্যাদা প্রদর্শন করে । বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটিতে মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগীরা, তেলুগু গানের সুরে মাতলেন ঠুমকায়; দেখুন ভিডিয়ো

