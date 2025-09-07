ETV Bharat / bharat

স্কুলে যিনি রাঁধেন, তিনিই পড়ান; শিক্ষার আঁধারে লড়াই মালতীর

প্রত্যন্ত গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা তিনিই ৷ মিড-ডে মিলের চাল-ডাল জোগাড় করেন ৷ তিনিই রাঁধেন এবং বাসনও ধুতে হয় ৷ রইল সেই কাহিনি ৷

Malti Kumari, the lone teacher who doubles as headmistress and cook at a primary school in a remote village in Jharkhand
প্রধান শিক্ষিকা মালতী কুমারী, তিনি স্কুলের রাঁধুনি এবং কেয়ারটেকার (ইটিভি ভারত)
রাঁচি, 7 সেপ্টেম্বর: তিনিই প্রধান শিক্ষিকা ৷ তিনিই প্রাথমিক স্কুলের রাঁধুনি ৷ তিনিই কেয়ারটেকার এবং স্কুলের একমাত্র শিক্ষকও ৷ এক অঙ্গে বহু রূপ নিয়ে স্কুল চালানোর 'যুদ্ধ' চালিয়ে যাচ্ছেন মালতী কুমারী ৷ এই ছবি ঝাড়খণ্ডের রাঁচির আঙ্গারা ব্লকের প্রত্যন্ত চন্দ্রাটোলী গ্রামের ৷ জীবন যুদ্ধের সঙ্গে গ্রামের শিশুদের লেখাপড়ার চালিয়ে যাওয়াটাও তাঁর কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷

সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী, ইউপিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সব মিলিয়ে 35 জন পড়ুয়া ৷ এই পড়ুয়াদের জন্য রান্না করেন রাঁধুনি মালতী কুমারী ৷ তিনি কচিকাঁচাদের পড়ান ৷ তিনিই স্কুলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন ৷ সর্বোপরি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার আসনেও সেই মালতী কুমারী ৷

তাঁর দিন শুরু হয় পড়ুয়াদের জন্য মিড-ডে মিল রান্না দিয়ে ৷ এরপর বাসন ধোয়ার পর্ব থাকে ৷ তারপর মালতী কুমারী খুদেদের পড়ানোর সময় পান ৷ রাঁধুনি তথা প্রধান শিক্ষিকার কথায়, "শিশুদের জন্য রান্না করতে গিয়ে আমার অনেকটা সময় চলে যায় ৷ এর উপর আবার আমাকে চাল, ডাল জোগাড় করতে হয় ৷ সেটা আমারই বেতনের টাকা থেকে ৷ কিন্তু সেই বেতন আমি বেশ কয়েক মাস পর একবার মাত্র পাই ৷ সব্জি আর ডিমের জন্য কোনও টাকা দেওয়া হয় না ৷"

The school where Malti Kumari teaches, cooks, and feeds the students
ইউপিজি প্রাথমিক বিদ্যালয় (ইটিভি ভারত)

হেমন্ত সোরেনের সরকারের বিরুদ্ধে মালতী কুমারীর অভিযোগ, "সরকার যে পুষ্টিকর খাবারদাবার দেওয়ার কথা বলে, সব ওই কাগজে-কলমে ৷ আমাকে যদি পকেট থেকে তেল, মশলা, সব্জির টাকা দিতে হয়, তাহলে আমার সংসার চলবে কী করে ?"

মালতী কুমারী প্য়ারাচিটার ৷ এতসব দায়িত্ব সামলানোর পর তাঁর বেতন 1 হাজার 700 টাকা ৷ সেই টাকাটাও দীর্ঘ সময় ধরে সরকারের ঘরে পড়ে থাকে ৷ স্কুলের একমাত্র শিক্ষিকা মালতী বলেন, "এই টাকায় না তো সংসার চলে, আর না শিশুদের পড়াশোনা হয় ৷" তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে অনেক দিন আগেই ৷ মালতী একা দুই সন্তানকে নিয়ে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে চলেছেন ৷

সরকারের বিধবা ভাতা পান না মালতী ৷ কারণ, তিনি শিক্ষিকা ৷ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, "প্রতিদিনই আমি হিমশিম খেয়ে যাই, বুঝে উঠতে পারি না যে, এই টাকা দিয়ে কী করব ? সংসারে খরচ করব ? নাকি স্কুল চালাব ? আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ ঠিক করব ? নাকি গ্রামের শিশুদের ?"

সম্প্রতি স্কুলের মিড-ডে মিল রান্নার জন্য একজন রাঁধুনির বন্দোবস্ত হয়েছে, জানান মালতী ৷ তবে এই সমাধান সাময়িক ৷ তিনি বলেন, "আসল দায়িত্ব তো লেখাপড়ার ৷ আমরা প্রত্যন্ত গ্রামে স্কুল চালাতে গিয়ে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হই, সেদিকটা সরকারের দেখা প্রয়োজন ৷" ইটিভি ভারতের কাছে কয়েকজন পড়ুয়া অভিযোগ করে, শিক্ষিকা রান্না করতে চলে যান ৷ তাই স্কুলে লেখাপড়া ঠিকমতো হয় না ৷ তাদের কথায়, "আমাদের ক্লাসে বেশির ভাগ সময় পড়াশোনা হয় না ৷ কারণ শিক্ষিকা রান্না করা ও বাসন ধুতে ব্যস্ত থাকেন ৷"

2006 সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ইউপিজি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৷ প্রায় দু'দশক হতে চলল এখনও স্কুলে প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধাগুলি নেই ৷ শিশুদের জল খাওয়ার জন্য একটা জলের ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ সম্প্রতি ঝড়ে সেটা নষ্ট হয়ে যায় ৷ এরপর আর ওই ট্যাঙ্ক সারানো হয়নি ৷ নতুন ট্যাঙ্ক কেনা তো দূরের কথা ৷ স্কুল চত্বরে একটা হ্যান্ড পাম্প আছে ৷ কিন্তু সেখান থেকে পরিস্রুত পানীয় জল পাওয়া যায় না ৷

In A Remote Jharkhand Village How One Teacher Shuffles Role As Headmistress, Cook & Caregiver
জীবন যুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে মালতী কুমারীর গলা ধরে আসে (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারতের কাছে স্কুলের ও নিজের দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে ভেঙে পড়েন মালতী কুমারী ৷ তিনি জানান, প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার ফলে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হতে পারে ৷ তিনি সেসবে ভয় পান না ৷ মালতী বলে চলেন, "আমি বরং খুশি হব, যদি প্রশাসনের উদাসীনতা নিয়ে আমার কথা শোনা হয় এবং কিছু বদল ঘটে ৷ তাহলে শিশুরা উপকৃত হবে ৷ আর আমি কাকে ভয় পাব ? ঠিকমতো বেতন পাই না ৷ সরকারের তরফে কোনও সুবিধে পাই না ৷"

বলতে বলতে গলা ধরে আসে মালতীর ৷ তিনি বলেন, "প্রশাসন যদি শিশুদের পঠনপাঠন ও পুষ্টির বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিত, তাহলে সবার আগে শিক্ষিকাদের সময়মতো বেতন পাঠাত ৷ মিড-ডে মিলের জন্য একটা বাজেট হত ৷" মিড-ডে মিল রান্নার জন্য কী কী দেওয়া হয় ? এর উত্তরে মালতী বলেন, "চাল, আলু ও হলুদ ৷ ডাল তো খুব কম আসে ৷ কখনও কখনও আলু ও চাল সিদ্ধ করে শিশুদের পাতে দিতে হয় ৷ তাতে কোনও স্বাদ নেই, পুষ্টিও নয় ৷" কিন্তু এত বাধা সত্ত্বেও তিনি এত কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ৷

এই বিষয়ে জেলার শিক্ষা আধিকারিক বিনয় কুমারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব ৷ সরকারের তরফে কোনও ত্রুটি থাকলে তদন্ত করা হবে ৷ দোষীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে ৷" মুখ্যমন্ত্রী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় নিয়ে উন্নয়নের দাবি করে চলেছে ঝাড়খণ্ড সরকার ৷ সেখানে বাস্তবে অন্য ছবি ধরা পড়ছে ৷ গ্রামাঞ্চলে শিশু ও শিক্ষিকারা অবহেলার শিকার ৷ শুধু মালতী কুমারী বা ইউপিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ই নয়, এরকম আরও শ'য়ে শ'য়ে স্কুল-শিক্ষিকারা এভাবেই উন্নয়নের নীচের অন্ধকারে লড়াই করে চলেছেন ৷

