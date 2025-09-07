স্কুলে যিনি রাঁধেন, তিনিই পড়ান; শিক্ষার আঁধারে লড়াই মালতীর
প্রত্যন্ত গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা তিনিই ৷ মিড-ডে মিলের চাল-ডাল জোগাড় করেন ৷ তিনিই রাঁধেন এবং বাসনও ধুতে হয় ৷ রইল সেই কাহিনি ৷
Published : September 7, 2025 at 4:36 PM IST|
Updated : September 7, 2025 at 4:52 PM IST
রাঁচি, 7 সেপ্টেম্বর: তিনিই প্রধান শিক্ষিকা ৷ তিনিই প্রাথমিক স্কুলের রাঁধুনি ৷ তিনিই কেয়ারটেকার এবং স্কুলের একমাত্র শিক্ষকও ৷ এক অঙ্গে বহু রূপ নিয়ে স্কুল চালানোর 'যুদ্ধ' চালিয়ে যাচ্ছেন মালতী কুমারী ৷ এই ছবি ঝাড়খণ্ডের রাঁচির আঙ্গারা ব্লকের প্রত্যন্ত চন্দ্রাটোলী গ্রামের ৷ জীবন যুদ্ধের সঙ্গে গ্রামের শিশুদের লেখাপড়ার চালিয়ে যাওয়াটাও তাঁর কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷
সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী, ইউপিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সব মিলিয়ে 35 জন পড়ুয়া ৷ এই পড়ুয়াদের জন্য রান্না করেন রাঁধুনি মালতী কুমারী ৷ তিনি কচিকাঁচাদের পড়ান ৷ তিনিই স্কুলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন ৷ সর্বোপরি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার আসনেও সেই মালতী কুমারী ৷
তাঁর দিন শুরু হয় পড়ুয়াদের জন্য মিড-ডে মিল রান্না দিয়ে ৷ এরপর বাসন ধোয়ার পর্ব থাকে ৷ তারপর মালতী কুমারী খুদেদের পড়ানোর সময় পান ৷ রাঁধুনি তথা প্রধান শিক্ষিকার কথায়, "শিশুদের জন্য রান্না করতে গিয়ে আমার অনেকটা সময় চলে যায় ৷ এর উপর আবার আমাকে চাল, ডাল জোগাড় করতে হয় ৷ সেটা আমারই বেতনের টাকা থেকে ৷ কিন্তু সেই বেতন আমি বেশ কয়েক মাস পর একবার মাত্র পাই ৷ সব্জি আর ডিমের জন্য কোনও টাকা দেওয়া হয় না ৷"
হেমন্ত সোরেনের সরকারের বিরুদ্ধে মালতী কুমারীর অভিযোগ, "সরকার যে পুষ্টিকর খাবারদাবার দেওয়ার কথা বলে, সব ওই কাগজে-কলমে ৷ আমাকে যদি পকেট থেকে তেল, মশলা, সব্জির টাকা দিতে হয়, তাহলে আমার সংসার চলবে কী করে ?"
মালতী কুমারী প্য়ারাচিটার ৷ এতসব দায়িত্ব সামলানোর পর তাঁর বেতন 1 হাজার 700 টাকা ৷ সেই টাকাটাও দীর্ঘ সময় ধরে সরকারের ঘরে পড়ে থাকে ৷ স্কুলের একমাত্র শিক্ষিকা মালতী বলেন, "এই টাকায় না তো সংসার চলে, আর না শিশুদের পড়াশোনা হয় ৷" তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে অনেক দিন আগেই ৷ মালতী একা দুই সন্তানকে নিয়ে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে চলেছেন ৷
সরকারের বিধবা ভাতা পান না মালতী ৷ কারণ, তিনি শিক্ষিকা ৷ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, "প্রতিদিনই আমি হিমশিম খেয়ে যাই, বুঝে উঠতে পারি না যে, এই টাকা দিয়ে কী করব ? সংসারে খরচ করব ? নাকি স্কুল চালাব ? আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ ঠিক করব ? নাকি গ্রামের শিশুদের ?"
সম্প্রতি স্কুলের মিড-ডে মিল রান্নার জন্য একজন রাঁধুনির বন্দোবস্ত হয়েছে, জানান মালতী ৷ তবে এই সমাধান সাময়িক ৷ তিনি বলেন, "আসল দায়িত্ব তো লেখাপড়ার ৷ আমরা প্রত্যন্ত গ্রামে স্কুল চালাতে গিয়ে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হই, সেদিকটা সরকারের দেখা প্রয়োজন ৷" ইটিভি ভারতের কাছে কয়েকজন পড়ুয়া অভিযোগ করে, শিক্ষিকা রান্না করতে চলে যান ৷ তাই স্কুলে লেখাপড়া ঠিকমতো হয় না ৷ তাদের কথায়, "আমাদের ক্লাসে বেশির ভাগ সময় পড়াশোনা হয় না ৷ কারণ শিক্ষিকা রান্না করা ও বাসন ধুতে ব্যস্ত থাকেন ৷"
2006 সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ইউপিজি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৷ প্রায় দু'দশক হতে চলল এখনও স্কুলে প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধাগুলি নেই ৷ শিশুদের জল খাওয়ার জন্য একটা জলের ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ সম্প্রতি ঝড়ে সেটা নষ্ট হয়ে যায় ৷ এরপর আর ওই ট্যাঙ্ক সারানো হয়নি ৷ নতুন ট্যাঙ্ক কেনা তো দূরের কথা ৷ স্কুল চত্বরে একটা হ্যান্ড পাম্প আছে ৷ কিন্তু সেখান থেকে পরিস্রুত পানীয় জল পাওয়া যায় না ৷
ইটিভি ভারতের কাছে স্কুলের ও নিজের দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে ভেঙে পড়েন মালতী কুমারী ৷ তিনি জানান, প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার ফলে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হতে পারে ৷ তিনি সেসবে ভয় পান না ৷ মালতী বলে চলেন, "আমি বরং খুশি হব, যদি প্রশাসনের উদাসীনতা নিয়ে আমার কথা শোনা হয় এবং কিছু বদল ঘটে ৷ তাহলে শিশুরা উপকৃত হবে ৷ আর আমি কাকে ভয় পাব ? ঠিকমতো বেতন পাই না ৷ সরকারের তরফে কোনও সুবিধে পাই না ৷"
বলতে বলতে গলা ধরে আসে মালতীর ৷ তিনি বলেন, "প্রশাসন যদি শিশুদের পঠনপাঠন ও পুষ্টির বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিত, তাহলে সবার আগে শিক্ষিকাদের সময়মতো বেতন পাঠাত ৷ মিড-ডে মিলের জন্য একটা বাজেট হত ৷" মিড-ডে মিল রান্নার জন্য কী কী দেওয়া হয় ? এর উত্তরে মালতী বলেন, "চাল, আলু ও হলুদ ৷ ডাল তো খুব কম আসে ৷ কখনও কখনও আলু ও চাল সিদ্ধ করে শিশুদের পাতে দিতে হয় ৷ তাতে কোনও স্বাদ নেই, পুষ্টিও নয় ৷" কিন্তু এত বাধা সত্ত্বেও তিনি এত কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ৷
এই বিষয়ে জেলার শিক্ষা আধিকারিক বিনয় কুমারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব ৷ সরকারের তরফে কোনও ত্রুটি থাকলে তদন্ত করা হবে ৷ দোষীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে ৷" মুখ্যমন্ত্রী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় নিয়ে উন্নয়নের দাবি করে চলেছে ঝাড়খণ্ড সরকার ৷ সেখানে বাস্তবে অন্য ছবি ধরা পড়ছে ৷ গ্রামাঞ্চলে শিশু ও শিক্ষিকারা অবহেলার শিকার ৷ শুধু মালতী কুমারী বা ইউপিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ই নয়, এরকম আরও শ'য়ে শ'য়ে স্কুল-শিক্ষিকারা এভাবেই উন্নয়নের নীচের অন্ধকারে লড়াই করে চলেছেন ৷