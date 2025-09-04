নয়াদিল্লি, 4 সেপ্টেম্বর: কংগ্রেস নেতা পবন খেরা-সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দু'টি ভোটার কার্ড (EPIC) থাকার অভিযোগ উঠেছে ৷ এমনই একাধিক অভিযোগের মধ্যে বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন (ECI) স্পষ্ট জানিয়ে দিল, দু'টি ভোটার আইডি কার্ড কোনও মতেই রাখা যাবে না ৷ 1950 সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের অধীনে এটি অপরাধ বলেও জানিয়েছে কমিশন ৷
নির্বাচন কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, যারা একাধিক EPIC কার্ড রেখেছেন, তাদের অন্য সবগুলি জমা দিতে হবে ৷ মঙ্গলবার কমিশন নয়াদিল্লি এবং জংপুরা বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে দু'টি EPIC কার্ড রাখার অভিযোগে পবন খেরাকে নোটিশও জারি করে। বিজেপি এর আগে পবন খেরার দু'টি EPIC কার্ড রাখার অভিযোগ করেছিল। নির্বাচন কমিশন আগামী সোমবার সকাল 11টার মধ্যে কংগ্রেসের মিডিয়া সেলের চেয়ারম্যান পবন খেরার জবাব তলব করেছে। নির্বাচন কমিশনের নোটিশ সম্পর্কে কংগ্রেস নেতা সাংবাদিকদের বলেন, "নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকার অখণ্ডতা বজায় রাখতে পারেনি। 2016 সালে বাড়ি বদলানোর পর নয়াদিল্লি নির্বাচনী এলাকা থেকে আমার নাম মুছে ফেলার জন্য আমার ফর্ম 7 আবেদন করা সত্ত্বেও এইসব বলা হচ্ছে ।"
তিনি আরও বলেন, "2016 সাল থেকে চারটি নির্বাচন- 2019 লোকসভা, 2020 বিধানসভা, 2024 লোকসভা এবং 2025 বিধানসভা ভোট হয়ে গিয়েছে । তাই ধরে নেওয়া যায় যে, চারটি 'সংশোধন'ও হয়েছে। তবুও আমার নাম এখনও নয়াদিল্লির তালিকায় রয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশন কোন পাথরের নীচে ঘুমাচ্ছিল ?" নির্বাচন কমিশনের মতে, পবন খেরা এখনও তাঁকে জারি করা নোটিশের কোনও জবাব দেননি।
বিজেপি পবন খেরার স্ত্রীর বিরুদ্ধেও একই রকম ভোটার আইডি রাখার অভিযোগও করেছে । অন্যদিকে, বুধবার নয়াদিল্লি বিধানসভা নির্বাচনী এলাকার অধীনে নির্বাচনী রেজিস্ট্রেশন আধিকারিক (ERO) দু'টি আইডি কার্ড থাকার অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে নোটিশ জারি করেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ এই বিষয়ে তাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "কারও কাছে দু'টি ভোটার আইডি কার্ড থাকা উচিত নয়। যদি কোনও ব্যক্তির দু'টি বা তার বেশি এপিক কার্ড থাকলে অবশ্যই বাকিগুলি জমা দিতে হবে ৷ একটিই মাত্র নিজের কাছে রাখতে পারবেন ৷"
নির্বাচন কমিশনের আধিকারিক আরও জানান, পবন খেরাকে জারি করা নোটিশ-সহ এখন পর্যন্ত জারি করা সমস্ত নোটিশ ফর্ম 7 (অন্য ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্তির আপত্তি / নিজের নাম মুছে ফেলার আবেদন / মৃত্যু / স্থানান্তরের কারণে ভোটার তালিকায় কোনও ব্যক্তির নাম মুছে ফেলার আবেদন) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতেই হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিকের মতে, একজন ব্যক্তির কেবল একটিই ভোটার কার্ড থাকতে পারে। একজনের দু'টি আইডি কার্ড থাকতে পারে না। এটি জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, 1950-এর 31 ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তি এক বছর বা জরিমানা বা উভয়ই। বাসস্থান স্থানান্তর / ভোটার তালিকায় সংশোধনের ক্ষেত্রে, ফর্ম 8 পূরণ করতে হবে।