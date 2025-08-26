নয়াদিল্লি, 26 অগস্ট: প্রাইভেট কোচিংয়ে পড়তেই বেশি স্বচ্ছন্দ পড়ুয়ারা ৷ এর প্রবণতা বেশি শহরাঞ্চলে ৷ এমনটাই ধরা পড়েছে কেন্দ্রের সমীক্ষায় (Centre's Comprehensive Modular Survey - CMS) ৷ সেখানে দেখা গিয়েছে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্কুল পড়ুয়া প্রাইভেট কোচিং গ্রহণ করে ৷ যার মধ্যে বেশিরভাগই শহরের বাসিন্দা ৷
সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, "ভারতজুড়ে শিক্ষা প্রদানে সরকারি স্কুলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷ মোট ভর্তির 55.9 শতাংশ সরকারি স্কুলে ।গ্রামাঞ্চলে এটি বেশি ৷ যেখানে শহরাঞ্চলের (30.1 শতাংশ) তুলনায় দুই-তৃতীয়াংশ (66.0 শতাংশ) শিক্ষার্থী ভর্তি হয় । অন্যদিকে বেসরকারি অন-নুমোদিত (স্বীকৃত) স্কুলগুলিতে যা দেশব্যাপী ভর্তির 31.9 শতাংশ ৷"
জাতীয় নমুনা সমীক্ষার (National Sample Survey -NSS) 80তম রাউন্ডের অংশ হিসেবে CMS-এর শিক্ষা সমীক্ষাটি বিশেষভাবে স্কুল শিক্ষায় বর্তমানে ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের পারিবারিক ব্যয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে । কম্পিউটারের সাহায্যে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের (Computer-Assisted Personal Interviews - CAPI) মাধ্যমে দেশজুড়ে 52,085টি পরিবার এবং 57,742 জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল ।
সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রায় এক তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী (27.0 শতাংশ) ব্যক্তিগত কোচিং গ্রহণ করছে । গ্রামীণ এলাকার (25.5 শতাংশ) তুলনায় শহরাঞ্চলে (30.7 শতাংশ) এই প্রবণতা বেশি দেখা গিয়েছে ।শহরাঞ্চলে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ব্যক্তিগত কোচিংয়ে গড় বার্ষিক পারিবারিক ব্যয় (3,988 টাকা) গ্রামীণ এলাকার (1,793 টাকা) তুলনায় বেশি ।
শিক্ষার স্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পার্থক্যও বেড়েছে । শহরাঞ্চলে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বেসরকারি কোচিংয়ে গড় ব্যয় (9,950 টাকা) গ্রামীণ এলাকার (4,548 টাকা) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি । জাতীয়ভাবে, প্রতিটি শিক্ষা স্তরের সঙ্গে কোচিং খরচ বৃদ্ধি পায়, প্রাক-প্রাথমিক স্তরের জন্য 525 টাকা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের জন্য 6,384 টাকা পর্যন্ত ৷
ভারতের 95 শতাংশ শিক্ষার্থী জানিয়েছেন যে, তাদের তহবিলের প্রথম প্রধান উৎস ছিল পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া । এই প্রবণতা গ্রামীণ (95.3 শতাংশ) এবং শহরাঞ্চলের (94.4 শতাংশ) উভয় অঞ্চলেই সামঞ্জস্যপূর্ণ । ভারতে, 1.2 শতাংশ শিক্ষার্থী জানিয়েছেন যে, সরকারি বৃত্তি ছিল তাদের স্কুল শিক্ষার জন্য তহবিলের প্রথম প্রধান উৎস ।
জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (এনএসএস) দ্বারা পরিচালিত সর্বশেষ সিএমএসটি ছিল 75তম রাউন্ড (জুলাই 2017-জুন 2018)।তবে, আধিকারিকরা বলেছেন, এর ফলাফল বর্তমান সমীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে সরাসরি তুলনা করা যাবে না ।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (Ministry of Education - MoE) একজন বরিষ্ঠ আধিকারিক বিষয়টি ব্যাখা করে বলেছেন যে, "এনএসএসের 75তম রাউন্ডে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়নি এবং স্কুল শিক্ষার ব্যয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত কোচিং অন্তর্ভুক্ত ছিল । তবে, সিএমএস: ই অঙ্গনওয়াড়িগুলিকে প্রাক-প্রাথমিক বিভাগের মধ্যে শ্রেণিবদ্ধ করেছে এবং স্কুল শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত কোচিংয়ে ব্যয় আলাদাভাবে সংগ্রহ করেছে এবং তুলে ধরেছে ।"
সিএমএসের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল চলতি শিক্ষাবর্ষে স্কুল শিক্ষা এবং বেসরকারি কোচিংয়ে গড় ব্যয়ের জাতীয় স্তরের অনুমান তৈরি করা ।সকল ধরণের স্কুলজুড়ে, চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রতি শিক্ষার্থীর গড় ব্যয় ছিল সর্বোচ্চ 7,111 টাকা ৷ সর্বভারতীয় পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক এবং স্টেশনারি (2,002 টাকা)।শহুরে পরিবারগুলি সকল বিভাগে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি অর্থ প্রদান করছে । উল্লেখযোগ্যভাবে, শহরাঞ্চলে কোর্স ফিতে গড় খরচ ধরা হয়েছিল 15,143 টাকা ৷ যেখানে গ্রামাঞ্চলে ধরা হয়েছিল 3,979 টাকা । শহরাঞ্চলে উচ্চ ব্যয়ের এই প্রবণতা পরিবহন, ইউনিফর্ম এবং পাঠ্যপুস্তকের মতো অন্যান্য ধরণের শিক্ষা-সম্পর্কিত ব্যয়ের ক্ষেত্রেও স্পষ্ট ৷"