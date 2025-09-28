এক কোটি তোলা চেয়ে কপিল শর্মাকে হুমকি, নেপথ্য কুখ্যাত গ্যাংস্টার !

এক কোটি তোলা চেয়ে কপিল শর্মাকে হুমকি, নেপথ্য কুখ্যাত গ্যাংস্টার !
মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের একটি বিশেষ দল অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ৷ তাঁর সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না সেটার জানার চেষ্টা চলছে ৷
চণ্ডীগড়, 28 সেপ্টেম্বর: কোটি টাকা তোলা চেয়ে কপিল শর্মাকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে গ্রেফতার এক ৷ মুম্বই পুলিশের একটি দল ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে বলে খবর ৷
দিলীপ চৌধুরী নামে ওই ব্যক্তি অভিনেতার ঘনিষ্ঠ একজনকে প্রথমে ফোন করে পরে ভিডিয়ো পাঠিয়ে কোটি টাকা তোলা চেয়েছিলেন বলে অভিযোগ ৷ টাকা না দিলে গুরুতর পরিণতি ভোগ করতে হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছিল ৷ অভিযোগ পেয়ে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের একটি বিশেষ দল তদন্ত শুরু করে ৷ নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে দিলীপের কথা জানতে পারেন তদন্তকারীরা ৷
স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিলীপকে গ্রেফতারের পরিকল্পনা তৈরি হয় ৷ গ্রেফতার করে ওই ব্যক্তিকে মুম্বইতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ পরে মুম্বইয়ের একটি আদালতে তাঁকে পেশ করা হয় ৷ আদালত তাঁকে 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে।
হুমকি দেওয়ার সময় অভিযুক্তরা গ্যাংস্টার রোহিত গোদারা এবং গোল্ডি ব্রারের নাম ব্যবহার করেছিল বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ ৷ গতিপ্রকৃতি দেখে তদন্তকারীদের অনুমান বি-টাউনের তারকাদের ভয় দেখাতেই হুমকি দেওয়া হয়েছিল ৷ ওই ব্যক্তিকে জেরা করে আরও তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে ৷ তাঁর সঙ্গে আর কেউ জড়িত ছিলেন কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তাছাড়া ফোনে যাদের নাম বলা হয়েছে তাদের সঙ্গে এই ঘটনার কোনও যোগ আছে কি না সেটাও জানার চেষ্টা হচ্ছে ৷
ভারতীয় টেলিভিশনের অন্যতম প্রধান আইকন কপিল শর্মাকে ঘিরে সাম্প্রতিক অতীতে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে ৷ তার মধ্যে সবচেয়ে জরুরুি হল কানাডায় অভিনেতার ক্যাফেতে গুলি চালনার ঘটনা ৷ জুলাই মাসের এক রাতে সেই ঘটনাটি ঘটে। তাতে অবশ্য কেউ আহত হননি। খালিস্তানি জঙ্গি হারজিৎ সিং লাড্ডি এই ঘটনার দায় নেয়।
গুলি চলার মাত্র কয়েকদিন আগে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সারে এলাকায় এই ক্যাফেটির পথ চলা শুরু হয়। নাম ক্যাপ'স। অভিনেতার স্ত্রী ব্যবসা দেখভাল করেন। ক্যাফেতে গুলি চলার ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। তাতে দেখা যায়, ক্যাফের বাইরে গাড়িতে এক ব্যক্তি বসে রয়েছে। আচমকাই কপিলের ক্যাফে লক্ষ্য করে গুলি করতে শুরু করে ওই ব্যক্তি। মোট 9টি গুলি করা হয়। সেই ঘটনার রেশ কাটার আগে এবার কপিলের থেকে তোলা চেয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল ৷