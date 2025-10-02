ETV Bharat / bharat

মা দুর্গার আশীর্বাদে আসে জয় ! বিজয়া দশমীতে অস্ত্র পুজোয় বিএসএফ

বাহিনীর আধিকারিকদের দাবি, অস্ত্র পুজো কেবল একটি ধর্মীয় ঐতিহ্য নয় বরং এটি নিজেদের শক্তি ও সামর্থ তুলে ধরার উপায় ৷

BSF Worships Weapons
বিজয়া দশমীতে সীমান্তে অস্ত্র পুজো বিএসএফ-এর (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 2, 2025 at 8:09 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 8:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জয়সলমের , 2 অক্টোবর: বিজয়া দশমী উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বিএসএফের আর্টিলারি রেজিমেন্টের জওয়ানরা সামিল হলেন ঐতিহ্যবাহী অস্ত্র পুজোয় ৷ দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা করার পাশাপাশি ফুল এবং অন্য উপকরণ দিয়ে অস্ত্র পুজো করেন জওয়ানরা। একই সঙ্গে ভারত মাতা কি জয়, বিএসএফ জিন্দাবাদ এবং আর্টিলারি রেজিমেন্ট অমর রহে'র মতো ধ্বোনিও দিতে দেখা গেল বাহিনীর জওয়ানদের ৷

অফিসার শক্তি সিং তানওয়ার বলেন, "অস্ত্র পুজোর এই ঐতিহ্য রামায়ণ এবং মহাভারতের সময় থেকেই চলে আসছে। বিশ্বাস করা হয়, বিজয়া দশমীতে দেবী দুর্গার আশীর্বাদে যুদ্ধে জয় আসে ৷ ছোট অস্ত্র থেকে শুরু করে কামান পর্যন্ত প্রতিটি অস্ত্র গঙ্গার জল দিয়ে শুদ্ধ করে সেগুলিতে সিঁদুরের তিলক পরিয়ে পুজো করা হয় এদিন। এই অনুষ্ঠানটি কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয় বরং শত্রুদের কাছে একটি শক্তিশালী বার্তা যে ভারতের সীমান্তরক্ষীরা সর্বদা প্রস্তুত ৷"

এবার বিজয়া দশমীর উৎসবে বিএসএফের সাম্প্রতিক সাফল্যের কথাও উঠে এসেছে ৷ এপ্রিলে কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের উপযুক্ত জবাব ছিল অপারেশন সিঁদুর। এই সময় বিএসএফের আর্টিলারি রেজিমেন্ট শত্রুর অস্থায়ী বাঙ্কার এবং চেকপয়েন্টগুলি দক্ষতার সঙ্গে ধ্বংস করেছিল। বিএসএফ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, 48 ঘন্টা ধরে টানা ফ্রন্ট লাইনে থাকা জওয়ানরা প্রমাণ করে দিয়েছেন, সীমান্ত সুরক্ষা কেবল নজরদারির বিষয় নয়, বরং সাহস এবং দৃঢ়তার পরীক্ষাও বটে ৷

আরও এক বিএসএফ আধিকারিক রণবিজয় বলেন, "জয়সলমের ফ্রন্টে মোতায়েন জওয়ানরা এখন অত্যাধুনিক অস্ত্র, নাইট ভিশন ক্যামেরা, ড্রোন এবং ব়্যাডার সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত। মরুভূমির প্রতিকূল আবহাওয়া এবং ভৌগোলিক একাধিক চ্যালেঞ্জ উড়িয়ে আর্টিলারি রেজিমেন্ট যে কোনও পরিস্থিতিতে শত্রুকে উপযুক্ত জবাব দিতে সক্ষম এবং সদা-প্রস্তুত। এই কারণেই পাকিস্তানের তরফে আসা প্রতিটি হামলার প্রথম এবং নির্ণায়ক জবাব এখান থেকেই দেওয়া হয়ে থাকে।"

বিএসএফ জওয়ানদের কথায়, বিজয়া দশমীর উৎসব তাঁদের মনে করিয়ে দেয় যে, সত্যের কাছে মিথ্যার পরাজয় নিশ্চিত। অস্ত্র পুজো কেবল একটি ধর্মীয় ঐতিহ্য নয়, বরং সীমান্তে যে কোনও অপরাধমূলক কার্যকলাপ সহ্য করা হবে না সেই অঙ্গীকার নেওয়ার দিন। অপারেশন সিঁদুরের সময় প্রদর্শিত সাহসিকতা এই মানসিক দৃঢ়তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ বলেও জানাচ্ছেন তাঁরা ৷

Last Updated : October 2, 2025 at 8:48 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAYADASHAMI WORSHIPS WEAPONSSHASTRA PUJA BSFVIJAYADASHAMI 2025বিজয়া দশমীতে অস্ত্র পুজোয় বিএসএফBSF WORSHIPS WEAPONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.