ভোট চুরির বিরুদ্ধে বিহারে রাহুলের প্রচার শুরুর রবিবারই বৈঠকে নির্বাচন কমিশন - RAHUL GANDHI

ভোট চুরির বিরুদ্ধে ভোটারদের সচেতন করতে বিহারের সাসারাম থেকে কংগ্রেসের 'ভোটার অধিকার যাত্রা'র দিনেই দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করবে নির্বাচন কমিশন ।

রাহুল গান্ধি (পিটিআই)
Published : August 16, 2025 at 8:52 PM IST

নয়াদিল্লি, 16 অগস্ট: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির 'ভোট চুরির' অভিযোগ এবং বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের (SIR) তীব্র প্রতিবাদের আবহে রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করার কথা জানাল নির্বাচন কমিশন । এই রবিবার থেকে বিহার জুড়ে 'ভোটার অধিকার যাত্রা' শুরু করবেন রাহুল গান্ধি ।

রবিতে নির্বাচন কমিশনের সাংবাদিক বৈঠক :

ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা ছাড়া অন্য বিষয় নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সাংবাদিক বৈঠক কার্যত অস্বাভাবিক । তবে এবার সেটাই হতে চলেছে । রবিবারের সংবাদ সম্মেলনের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করা না হলেও আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে, এটি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত । রাহুল গান্ধি বারবার ভোটার-তথ্য জালিয়াতির অভিযোগ করেছেন এবং বলেছেন যে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং হরিয়ানায় ভোট চুরি হয়েছে ।

এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতাকে ভোটার তালিকা থেকে ভুলভাবে যাদের নাম যুক্ত করা হয়েছে বা বাদ দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন তাদের নাম স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্র-সহ জমা দিতে বলেছে কমিশন । নির্বাচন কর্তৃপক্ষ এমনকি লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে তার অভিযোগের সমর্থনে অঙ্গীকারপত্র দিতে ব্যর্থ হলে তার কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়ার দাবিও করেছে ।

রবিবার বিহারে কংগ্রেসের ভোট অধিকার যাত্রা :

ভোট চুরির অভিযোগের বিরুদ্ধে কমিশনের সাংবাদিক বৈঠকের দিনই বিহার জুড়ে 'ভোটার অধিকার যাত্রা' শুরু করবেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী । এই বিষয়ে কংগ্রেস জানিয়েছে, 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' নীতির জন্য তারা লড়াই করবে এবং নির্বাচন কমিশনকে বিজেপির 'তথাকথিত ডাবল ইঞ্জিনের অংশ' হয়ে ওঠা মেনে নেবে না ।

আরজেডির তেজস্বী যাদব এবং অন্যান্য মহাগটবন্ধন নেতাদের সঙ্গে সাসারাম থেকে 16 দিন এবং 1300 কিলোমিটার দীর্ঘ এই যাত্রায় অংশ নেবেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি । যা 1 সেপ্টেম্বর পটনায় একটি সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হবে । নয়াদিল্লির ইন্দিরা ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেসের মিডিয়া ও প্রচার বিভাগের প্রধান পবন কেহরা বলেন, "রাহুল গান্ধি জি যখনই যাত্রার জন্য বের হবেন, তখনই এই দেশের গণতন্ত্র বদলে যাবে । 'ভোটার অধিকার যাত্রা' একটি ঐতিহাসিক পদযাত্রা হবে । এটি আমাদের গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হবে । নির্বাচন কমিশন এই তথাকথিত 'ডাবল ইঞ্জিন'-এর একটি অংশ হয়ে উঠুক, তা আমরা মেনে নেব না । আমরা এর বিরুদ্ধে লড়াই করছি এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত রাখব ।"

কংগ্রেস বিহারের জনগণকে তাদের অধিকার এবং অধিকারের জন্য যাত্রায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে । যাতে গণতন্ত্র বিহার থেকে একটি নির্দেশনা পেতে পারে । কেহরা আরও বলেন "17 অগস্ট থেকে বিহারে শুরু হওয়া এই যাত্রা জনগণকে সচেতন করার । কারণ ষড়যন্ত্রকারীরা নিরুৎসাহিত হবে না এবং তারা ভোট চুরি করার চেষ্টা করবে । 1 সেপ্টেম্বর পটনায় একটি বিশাল সমাবেশের মাধ্যমে এই যাত্রা শেষ হবে এবং ইন্ডিয়া ব্লকের সদস্যরা এতে অংশগ্রহণ করবে ।"

তিনি আরও বলেন,"আমাদের ভোট দেওয়ার ক্ষমতা আছে বলেই স্বাধীন ভারতে স্বাধীনভাবে শ্বাস নেওয়া সম্ভব । দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে স্বাধীনভাবে শ্বাস নিতে পারে তার জন্য সংগ্রাম শুরু করেছেন রাহুল গান্ধি । যেভাবে জাল ভোট যোগ এবং ভোট কাটার খেলা চলছিল, তাতে বিজেপির লোকেরা হাতেনাতে ধরা পড়েছে । এখন, সাধারণ নাগরিকরাও ভোট চুরির প্রমাণ দিচ্ছেন । যখন আমাদের ইন্ডিয়া ব্লকের সহকর্মী এবং সমাজকর্মীরা একসঙ্গে আবেদন করেছিলেন, তখন সুপ্রিম কোর্টকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল । এই ষড়যন্ত্র কেবল ভোট ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য ছিল না, এটি আপনার এবং আমাদের পরিচয় ছিনিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র ছিল । আজ, দলিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, শোষিত, সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে ভোটের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে । আগামীকাল তাদের অংশগ্রহণ ছিনিয়ে নেওয়া হবে ।"

কেহরা আরও দাবি করেন যে, দরিদ্রদের উপর আক্রমণ করার জন্য একটি ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে । যার বিরুদ্ধে দেশের মানুষ তাদের আওয়াজ তুলেছে । তিনি জানান, যাত্রাটি ঔরঙ্গাবাদ, গয়া, নওয়াদা, নালন্দা, শেখপুরা, লক্ষ্মীসরাই, মুঙ্গের, ভাগলপুর, কাটিহার, পূর্ণিয়া, আরারিয়া, সুপল, মধুবনি, দ্বারভাঙা, সীতামাঢ়ি, পূর্ব চম্পারণ, পশ্চিম চম্পারণ, গোপালগঞ্জ, সিওয়ান, চাপরা এবং আরা অতিক্রম করবে ।

কংগ্রেস সাংসদের বক্তব্য :

পটনায় এক সংবাদ সম্মেলনে কংগ্রেস সাংসদ অখিলেশ প্রসাদ সিং বলেন, "আমরা সংসদে এই বিষয়ে আলোচনার দাবি জানিয়েছিলাম । কিন্তু বিজেপি সরকার তা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেনি । বিহারে এসআইআর-এর পরে যখন নতুন খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়, তখন অনেক অনিয়ম সামনে আসে । আমরা যখন এই বিষয়ে উত্তর চাইছি, তখন বিএলও (ব্লক-স্তরের আধিকারিক) এর কাছে কোনও উত্তর নেই । এমন পরিস্থিতিতে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে কংগ্রেস একটি 'ভোটার সচেতনতা অভিযান' শুরু করবে । এতে, আমরা বিহারের সমস্ত জেলায় যাব এবং জনগণকে সচেতন করব, যাতে তারা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় ।"

