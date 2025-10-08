ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত, ভেঙে ফেলতে চেয়েছিল পুরনিগম; রবীন্দ্রনাথের 'পথের পুরী' এবার মিউজিয়াম

ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত, ভেঙে ফেলতে চেয়েছিল পুরনিগম; রবীন্দ্রনাথের 'পথের পুরী' এবার মিউজিয়াম
1939 সালে বাড়ি তৈরির জন্য জমি পেয়েছিল ঠাকুর পরিবার ৷ পরে সেই বাড়ি আসে সরকারে হাতে ৷ এবার সেখানেই সংগ্রহশালা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হল ৷
Published : October 8, 2025 at 7:22 PM IST
ভুবনেশ্বর, 8 অক্টোবর: ঘূর্ণিঝড় ফণির জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল ৷ 2019 সাল থেকে সেভাবেই থেকে গিয়েছিল পুরীর ঠাকুর পরিবারের বাড়ি ৷ এবার সেখানে মিউজিয়াম তৈরির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার ৷ বুধবার ওড়িশার ভাষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সূর্যবংশী সুরজ এ কথা ঘোষণা করেছেন ৷
1939 সালে বিট্রিশ ভারতের ওড়িশার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ঠাকুর পরিবারকে এই বাড়ি তৈরির জমি দিয়েছিলেন ৷ পরে তৈরি হয় বাড়ি ৷ নাম দেওয়া হয় 'পথের পুরী' ৷ গত বেশ কয়েক বছর ধরে এই বাড়িটিকে সামন্ত চন্দ্র কলেজের হস্টেল হিসেবে ব্যবহার করা হত ৷ এবার এখানেই সংগ্রহশালা তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷
ঐতিহাসিক অনীল ধীর জানিয়েছেন, চক্রতীর্থ রোডের এই বাড়ি তৈরির জমি 1939 সাল নাগাদ ঠাকুর পরিবারের হাতে আসে ৷ পরে এখানেই তৈরি হয় বাড়ি ৷ আরও পরে ঠাকুর পরিবারের তরফে বাড়িটি ওড়িশা সরকারকে দিয়ে দেওয়া হয় ৷ অনীল জানান, বেশ কিছু দিন আগে এই বাড়িটি ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হয় পুরী পুরনিগমের তরফে ৷ দীর্ঘদিন ধরে ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে ছিল বলেই এমন সিদ্ধান্ত হয় ৷ সে সময় প্রতিবাদে সরব হয় ইনটাক (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ আর্ট অ্যান্ড কালচার) ৷ ওড়িশার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় ৷ তার ফলে বাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়নি ৷ সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হয় পুরনিগম ৷ এবার এখানে তৈরি হবে মিউজিয়াম ৷
সম্প্রতি একাধিকবার খবরে এসেছে ঠাকুর পরিবারের বিভিন্ন বাড়ি ৷ সবচেয়ে বেশি তরজা হয়েছে বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জের কাছাড়িবাড়ি নিয়ে ৷ সেথানে ইতিমধ্য়েই একটি মিউজিয়াম তৈরি হয়েছে ৷ অনেকেই পরিবার নিয়ে বেড়াতে যান ৷ সম্প্রতি পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে এক ব্যক্তি মিউজিয়ামটি দেখতে যান ৷ কিন্তু পার্কিংয়ে গাড়ি রাখা নিয়ে মিউজিয়ামের কর্মীদের সঙ্গে ওই ব্যক্তির বচসা হয় ৷ শেষমেশ তাঁকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয় ৷ পরে বেশ কয়েকজন মিউজিয়ামে ঢুকে পড়ে ভাঙচুর চালায বলে অভিযোগ ৷ ঘটনার প্রতিবাদ করেন অনেকই ৷ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামলাতে ব্য়র্থ বলেও অভিযোগ ওঠে ৷ ভারত সরকারের তরফে একাধিকবার প্রতিবাদ করা হয় ৷ তবে এবার 'রবির কিরণ' সমাজ বিশেষ করে যুবসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হল ওড়িশা সরকারের তরফে ৷