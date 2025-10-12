যাঁর মেয়ে গণধর্ষণের শিকার তাঁর মনের অবস্থা বুঝি: মোহন
শনিবার রাতে নির্যাতিতার বাবাকে ফোন করে সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্য়মন্ত্রী ৷ বেশ কুিছটা সময় দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে ৷
By PTI
Published : October 12, 2025 at 12:28 PM IST
ভুবনেশ্বর, 12 অক্টোবর: দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়তে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ওড়িশার জলেশ্বরের এক তরুণী ৷ তাঁর বাবার সঙ্গে কথা বললেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি ৷ পাশে থাকার আশ্বাসও দিলেন তিনি ৷
সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, শনিবার রাতে নির্যাতিতার বাবাকে ফোন করে সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্য়মন্ত্রী ৷ বেশ কিছুটা সময় দুপক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে ৷ ঘটনা সম্পর্কেও বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন তিনি ৷ আলোচনায় উঠে আসে পুলিশি তদন্তের প্রশ্নটিও ৷ পরে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে একটি বিবৃতিও জারি করা হয়েছে ৷
তাতে লেখা আছে, নির্যাতিতার বাবাকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আপনার মেয়ের কথা শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছে ৷ যে বাবার মেয়ে গণধর্ষণের শিকার তাঁর মানসিক পরিস্থিতি অনুমান করা আমার পক্ষে কঠিন নয় ৷ আমি আপনার যন্ত্রণা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছি ৷ এই সঙ্কটের সময় রাজ্য সরকার আপনাদের পাশে আছে ৷" নির্যাতিতার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি চান শারীরিক সঙ্কট কাটিয়ে দ্রুত জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসুন ওই ডাক্তারি পড়ুয়া ৷
নির্যাতিতার বাবাকে ফোন করার আগে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধও করেন তিনি ৷ তাঁর টুইটের কয়েক ঘণ্টা বাদেই এই ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করা হয় ৷ পাশাপাশি ওই পোস্টে ওড়িশা প্রশাসনকে ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখতে বলা হয়েছে ৷ কীভাবে তদন্ত চলছে তার উপর নজর রাখবেন ওড়িশা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা ৷ অন্যদিকে, এই কঠিন সময়ে পাশে থাকার জন্য নির্যাতিতার বাবাও মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ৷
ওড়িশার তরুণীর গণধর্ষণের ঘটনা বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে শাসক শিবিরকে অস্বস্তি বাড়িয়েছে তাতে সন্দেহ নেই ৷ ঘটনা জানাজানি হতেই রাজ্য প্রশাসনকে আক্রমণ করতে শুরু করেছে বিরোধী দলগুলি ৷ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারার একে একে নিশানা করেছে তৃণমূলকে ৷ বাংলার শাসক শিবিরের তরফে পাল্টা বিরোধীদের তোপ দেগেছেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা ৷ ওড়িশার মতো রাজ্যে নারীদের সঙ্গে হওয়া একাধিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলে ধরে শশী দাবি করেন, এই ধরনের নারকীয় ঘটনা আজকাল বেশি করে ঘটছে ৷ দুর্গাপুরের ঘটনায় বাংলার পুলিশ তদন্ত করছে ৷ বিজেপির উচিত ধর্ষণের ঘটনায় রাজনীতি না করে পুুলিশকে তদন্ত করতে দেওয়া ৷