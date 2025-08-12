ETV Bharat / bharat

পুরনো গাড়ির মালিকদের বড় স্বস্তি সুপ্রিম কোর্টে, কী নির্দেশ শীর্ষ আদালতের? - SUPREME COURT ON OLD VEHICLES

10 বছরের পুরনো ডিজেল, 15 বছরের পুরনো পেট্রোল গাড়ির মালিকদের বিরুদ্ধে আপাতত কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না বলে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের।

Old Vehicles
পুরনো গাড়ির মালিকদের বড় স্বস্তি সুপ্রিম কোর্টে (প্রতীকী ছবি: এএনআই)
author img

By PTI

Published : August 12, 2025 at 7:06 PM IST

2 Min Read

নয়াদিল্লি, 12 অগস্ট: দিল্লি-এনসিআর-এ 15 বছরের পুরনো গাড়ির মালিকদের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বড় স্বস্তি দিয়েছে। দিল্লি-এনসিআর-এ 10 বছরের পুরনো ডিজেল এবং 15 বছরের পুরনো পেট্রোল গাড়ির উপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিয়েছে। এর আওতায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে, বর্তমানে এই ধরনের গাড়ির মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই, বিচারপতি বিনোদ কে চন্দ্রন এবং বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার একটি বেঞ্চ এই বিষয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিয়েছে।

এছাড়াও, এই ক্ষেত্রে, সুপ্রিম কোর্ট চার সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে জবাব চেয়েছে। ততক্ষণ পর্যন্ত, এই ধরনের যানবাহন মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি পরিবহণ মন্ত্রক এবং দিল্লি সরকারকেও নোটিশ জারি করা হয়েছে। এর সঙ্গে দিল্লি সরকারের পুনর্বিবেচনার আবেদনও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দিল্লি সরকার সুপ্রিম কোর্টকে 2018 সালের আদেশ পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেছে। আদালতে দাখিল করা আবেদনে বলা হয়েছে যে, বিএস-6 যানবাহন বিএস-4 যানবাহনের তুলনায় কম দূষণ ছড়ায়। দিল্লি সরকার দাবি করেছে, আদালত কেন্দ্রীয় সরকার বা এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কমিশনকে এনসিআর-এ 15 বা তার বেশি পুরনো সব রকমের পেট্রোল যানবাহন এবং 10 বা তার বেশি পুরনো ডিজেল চালিত যানবাহনের উপর একটি বিস্তৃত এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার নির্দেশ দিক।

কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (CAQM) জুলাই মাসে নির্দেশ দিয়েছিল যে, খুব পুরনো হয়ে যাওয়া যানবাহনগুলিতে জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করতে হবে। ওই আদেশে নির্দিষ্ট সংখ্যক বছরের বেশি বয়সী যানবাহন স্ক্র্যাপ করারও নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। দিল্লি সরকারের হস্তক্ষেপের পর, আদেশটি 1 নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছিল। এবার এই প্রসঙ্গে মিলল সুপ্রিম অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ যা আপাতত স্বস্তি দিল দিল্লি-এনসিআর-এর 10 থেকে 15 বছরের পুরনো গাড়ির মালিকদের।

নয়াদিল্লি, 12 অগস্ট: দিল্লি-এনসিআর-এ 15 বছরের পুরনো গাড়ির মালিকদের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বড় স্বস্তি দিয়েছে। দিল্লি-এনসিআর-এ 10 বছরের পুরনো ডিজেল এবং 15 বছরের পুরনো পেট্রোল গাড়ির উপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিয়েছে। এর আওতায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে, বর্তমানে এই ধরনের গাড়ির মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই, বিচারপতি বিনোদ কে চন্দ্রন এবং বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার একটি বেঞ্চ এই বিষয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিয়েছে।

এছাড়াও, এই ক্ষেত্রে, সুপ্রিম কোর্ট চার সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে জবাব চেয়েছে। ততক্ষণ পর্যন্ত, এই ধরনের যানবাহন মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি পরিবহণ মন্ত্রক এবং দিল্লি সরকারকেও নোটিশ জারি করা হয়েছে। এর সঙ্গে দিল্লি সরকারের পুনর্বিবেচনার আবেদনও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দিল্লি সরকার সুপ্রিম কোর্টকে 2018 সালের আদেশ পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেছে। আদালতে দাখিল করা আবেদনে বলা হয়েছে যে, বিএস-6 যানবাহন বিএস-4 যানবাহনের তুলনায় কম দূষণ ছড়ায়। দিল্লি সরকার দাবি করেছে, আদালত কেন্দ্রীয় সরকার বা এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কমিশনকে এনসিআর-এ 15 বা তার বেশি পুরনো সব রকমের পেট্রোল যানবাহন এবং 10 বা তার বেশি পুরনো ডিজেল চালিত যানবাহনের উপর একটি বিস্তৃত এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার নির্দেশ দিক।

কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (CAQM) জুলাই মাসে নির্দেশ দিয়েছিল যে, খুব পুরনো হয়ে যাওয়া যানবাহনগুলিতে জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করতে হবে। ওই আদেশে নির্দিষ্ট সংখ্যক বছরের বেশি বয়সী যানবাহন স্ক্র্যাপ করারও নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। দিল্লি সরকারের হস্তক্ষেপের পর, আদেশটি 1 নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছিল। এবার এই প্রসঙ্গে মিলল সুপ্রিম অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ যা আপাতত স্বস্তি দিল দিল্লি-এনসিআর-এর 10 থেকে 15 বছরের পুরনো গাড়ির মালিকদের।

For All Latest Updates

TAGGED:

VEHICLES OLDER THAN 10 TO 15 YEARSDELHI NCRSUPREME COURTBS 4SUPREME COURT ON OLD VEHICLES

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.