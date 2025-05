ETV Bharat / bharat

শতাব্দী প্রাচীন মুক্তোর দোকান এখন ছাইয়ের স্তূপ, গুলজার হাউসে আগুন লাগার কারণ কী ? - HYDERABAD GULZAR HOUSE FIRE

গুলজার হাউসে আগুন লাগার কারণ কী ? ( ইটিভি ভারত )

Published : May 19, 2025 at 4:48 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 5:08 PM IST

হায়দরাবাদ, 19 মে: কোথাও বাতাস পৌঁছয়নি, আবার কোথাও আলো পৌঁছয়নি ঠিকমতো ৷ নিজাম আমলের গুলজার হাউসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অনেকে মারা গিয়েছে ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস না-নিতে পেরে, কারোর মৃত্যু হয়েছে আগুনে ঝলসে ৷ এই অগ্নিকাণ্ডে শতাব্দী প্রাচীন মুক্তোর দোকানগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে ৷ রবিবার সকালে পুরনো হায়দরাবাদ শহরে চারমিনারের কাছে গুলজার হাউসে আগুন লাগে ৷ মুহূর্তের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে বহুতলের নীচে সারি সারি বহু পুরনো সোনা ও মুক্তোর দোকানে ৷ তেলেঙ্গানার দুর্যোগ মোকাবিলা এবং অগ্নিনির্বাপণ পরিষেবার ডিজি ওয়াই নাগি রেড্ডি জানান, প্রাথমিক তদন্তে দেখা গিয়েছে শর্ট সার্কিটের কারণেই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। শিশু-সহ 17 জনের মধ্যে বেশির ভাগেরই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে । শতাব্দী প্রাচীন মুক্তার দোকান (ইটিভি ভারত)

দমকল আধিকারিক জানিয়েছেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং বাসিন্দাদের উদ্ধারে তাঁদের তরফে কোনও ত্রুটি রাখা হয়নি ৷ ওই বহুতলের ঢোকা-বেরোনোর পথ মাত্র একটি। আর সেটি চওড়ায় ছিল মাত্র দুই মিটার। উপরের ওঠার সিঁড়িও খুব সংকীর্ণ। ফলে উদ্ধারকার্যে সমস্যা হয়। পরিস্থিতি তাই হাতের বাইরে যেতে থাকে ৷ পরবর্তীতে প্রশাসন তদন্তে জানতে পারে, অতিরিক্ত লোডের কারণে সুইচ বোর্ডে শর্ট সার্কিট হয় ৷ সেখানেই ছিল মিটার ৷ তাতে আগুন লাগতেই চারটি এসি কম্প্রেসার বিস্ফোরিত হয়। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা ৷ সকাল ছ'টা নাগাদ অগ্নিকাণ্ড গ্রাস করে 100 বছরেরও বেশি পুরনো মুক্তোর দোকানগুলি ৷ এই ঘটনায় চারমিনার এলাকায় পুরনো ভবনগুলির বাসিন্দাদের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ৷ গুলজার হাউসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা (ইটিভি ভারত) বিপদসীমায় শত শত প্রাচীন ভবন : জিএইচএমসি কর্মকর্তার (প্রশাসন) মতে, আফজলগঞ্জ, বেগমবাজার, মুসি, মদিনা মার্কেট, পাত্তারগাট্টি এবং লাড বাজারের মতো বাজার সমলগ্ন এলাকায় এক হাজারেরও বেশি ভবন রয়েছে যা শতাব্দী প্রাচীন। এর আশেপাশে দোকান এবং অন্যান্য বাড়িও রয়েছে ৷ আগুন ছড়িয়ে পড়লে ভিতরে আটকে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তাই ওই এলাকাকে সতর্ক করা হয়েছে ৷

তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্থ রেড্ডি দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন এবং আগুনে আটকে পড়া পরিবারগুলিকে বাঁচানোর জন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার এবং উন্নত চিকিৎসা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানিতে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবারকে 2 লক্ষ টাকা এবং আহতদের 50 হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন। চারমিনারের সামনে অগ্নিকাণ্ড, দুই শিশু-সহ 17 জনের মৃত্যু ; আর্থিক সাহায্য প্রধানমন্ত্রীর

Last Updated : May 19, 2025 at 5:08 PM IST