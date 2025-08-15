ETV Bharat / bharat

এক কোটি সরকারি চাকরি-কর্মসংস্থান হবে, ভোটের আগে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী নীতিশের - NITISH ON EMPLOYMENT

অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং আইনশৃঙ্খলা সরকারের অগ্রাধিকার বলেও জানান নীতিশ কুমার ৷ তাঁদের সরকারের আমলে খুন, অপহরণ, ডাকাতির মতো ঘটনা কমেছে বলেও দাবি তাঁর।

ভোটের আগে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী নীতিশের (ইটিভি ভারত)
পটনা, 15 অগস্ট: বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে ফের বিরাট ঘোষণা করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার ৷ শুক্রবার স্বাধীনতা দিবসে পটনার গান্ধি ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর আগামী কয়েক বছরের মধ্যে রাজ্যে এক কোটি সরকারি চাকরি এবং অন্যান্য কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে, সরকারি চাকরি পরীক্ষার ফি মুকুবের কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি।

এদিন কর্মসংস্থানের কথা বলতে গিয়ে নীতিশ বলেন, "এর আগে, আমরা 10 লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। এখন আমরা রাজ্যের এক কোটি যুবক-যুবতীকে চাকরি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার একটি নতুন লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করেছি ৷ প্রাথমিকভাবে আট লক্ষেরও বেশি যুবককে সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছিল। পরে 2020 সালে, 'সেভেন রেজোলিউশন-2'-এর আওতায় 12 লক্ষ সরকারি চাকরি এবং 38 লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়। এখন পর্যন্ত, 10 লক্ষ সরকারি চাকরি হয়েছে এবং 39 লক্ষ লোককে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া গিয়েছে। সামনের বিধানসভা নির্বাচনের আগে 50 লক্ষেরও বেশি লোককে নিয়োগ করা হবে। আগামী পাঁচ বছরে, এক কোটি যুবককে চাকরি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া হবে ৷"

এদিন নীতিশ আরও বলেন, "প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলির প্রাথমিক স্তরে অংশগ্রহণকারী সকল প্রার্থীর ফি 100 টাকা করা হবে এবং প্রধান পরীক্ষার জন্য কোনও ফি দিতে হবে না ৷" এই পদক্ষেপের ফলে বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশন, বিহার স্টাফ সিলেকশন কমিশন, বিহার টেকনিক্যাল সার্ভিস কমিশন এবং পুলিশে নিয়োগের মতো বিভিন্ন কমিশন দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কয়েক লক্ষ যুবক-যুবতী উপকৃত হবে বলেই মনে করছে সরকার ৷

অন্যদিকে, দীপাবলি, ছটপুজো এবং হোলির সময় বিহার থেকে আসা-যাওয়া করতে সমস্যায় পড়েন বিহারে পরিযায়ী শ্রমিকরা ৷ তাঁদেরও কাছে টানার প্রয়াস করেছেন নীতিশ ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "উৎসবের সময় বিহারের পরিযায়ী শ্রমিকর সহজে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে সরকার বিশেষ বাস চালাবে ৷ তাঁদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তা সুনিশ্চিত করা হবে ৷" পাশাপাশি কেন্দ্রকে আরও বিশেষ ট্রেন চালানোর জন্য অনুরোধ করবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং আইনশৃঙ্খলা সরকারের অগ্রাধিকার উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "2005 সালে আমরা ক্ষমতায় আসার পর খুন, অপহরণ,এবং ডাকাতির মতো অপরাধের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। সাধারণ মানুষ এখন কোনও ভয় ছাড়াই বাজার এবং অন্যান্য জায়গায় যেতে পারেন। বর্তমানে পুলিশের সংখ্যা 1.31 লক্ষ। আমরা এটি 2.29 লক্ষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দ্রুত আরও পুলিশ কর্মী নিয়োগের কথা ভাবা হয়েছে ৷"

এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে গত 20 বছরে তাঁর সরকারের কাজের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, রাজ্যে শিক্ষার উন্নতির জন্য অনেক কাজ করা হয়েছে। তাঁর কথায়, "প্রচুর স্কুল তৈরি হয়েছে ৷ আমরা শিক্ষক নিয়োগ করেছি। এখন আমাদের সরকারি স্কুলে 5.12 লক্ষ শিক্ষক রয়েছেন ৷ আরও নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে ৷"

