নৃশংস অত্যাচার, পাথরের নীচ থেকে উদ্ধার সদ্যোজাত; আঠা দিয়ে আটকানো ঠোঁট

নৃশংস অত্যাচার, পাথরের নীচ থেকে উদ্ধার সদ্যোজাত; আঠা দিয়ে আটকানো ঠোঁট
মন্দিরের পাশে জঙ্গল থেকে উদ্ধার এক সদ্যোজাত ৷ তার গায়ে নৃশংস অত্যাচারের ক্ষত ৷ তদন্ত শুরু পুলিশের ৷
Published : September 24, 2025 at 7:40 PM IST
ভিলওয়াড়া, 24 সেপ্টেম্বর: সদ্যোজাতের উপর নৃশংস অত্যাচার ! জঙ্গলের ঝোপঝাড়ে থেকে এক সদ্যোজাতকে উদ্ধার করলেন স্থানীয়রা ৷ জঙ্গলের কাছেই মা সীতার মন্দির ৷ ওই শিশু যাতে আওয়াজ করতে না পারে, তার জন্য তার মুখে পাথর ভরা ছিল ৷ ঠোঁট দু'টি ফেভিকুইক আটকানো ৷ এই অবস্থায় তাকে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছে কেউ বা কারা ৷ কিন্তু কথায় আছে, রাখে হরি মারে কে !
গ্রামবাসী ওই শিশুর গোঙানির শব্দ শুনতে পায় এবং তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ ঘটনাটি রাজস্থানের ভিলওয়াড়ার বিজোলিয়ার জঙ্গলের ৷ বুধবার পুলিশ জানিয়েছে, ওই শিশুর বয়স আনুমানিক 10-15 দিন ৷ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওই শিশুকে উদ্ধার করে ভিলওয়াড়ার মহাত্মা গান্ধি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ সে এখন চিকিৎসাধীন ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
এক গ্রামবাসী ভম্বর সিং জানান, মঙ্গলবার এক রাখাল মন্দিরের উপরে উঠছিল ৷ সে গোঙানির ক্ষীণ শব্দ শুনতে পায় ৷ এরপর যে দিক থেকে শব্দটি আসছিল, সেখানে পৌঁছে তার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় ৷ ওই রাখাল দেখে, পাথরের নীচে এক সদ্যোজাত সন্তান পড়ে রয়েছে ৷ তিনি সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বাসিন্দাদের খবর দেন ৷ গ্রামের লোকজন তখন পুলিশকে খবর পাঠায় ৷
গ্রামের লোকজন গিয়ে দেখে, ওই শিশুর মুখে পাথর ভরা ৷ দু'টি ঠোঁট ফেভিকুইক দিয়ে আটকানো ৷ এতকিছু সত্ত্বেও ওই শিশুর কান্নার আওয়াজ শোনা গিয়েছে ৷ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷
চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ওই শিশুর উপর যে অত্যাচার হয়েছে, সেই ক্ষত তার গায়ে রয়েছে ৷ ডাঃ মুকেশ ঢাকর প্রথম শিশুটির চিকিৎসা করেন ৷ তিনি জানান, সে অত্যন্ত দুর্বল ৷ প্রবল উত্তাপে তার শরীরের বাঁ-দিক পুড়ে গিয়েছে ৷ তার মুখে ফেভিকুইক লাগানোর ক্ষত রয়েছে ৷ তিনি বলেন, "প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর শিশুটিকে শিশুরোগ বিভাগে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷"
মহাত্মা গান্ধি হাসপাতালের শীর্ষ আধিকারিক অরুণ গৌর জানিয়েছেন, শিশুর অবস্থার উন্নতি হয়েছে ৷ তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "শিশুর নানাবিধ পরীক্ষা করা হয়েছে ৷ এখন সে স্থিতিশীল ৷"
ভিলওয়াড়া শিশু কল্যাণ কমিটিকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় ৷ কমিটির সদস্য বিনোদ রাও জানিয়েছেন, শিশুটিকে হাসপাতালের শিশুরোগ বিভাগে রাখা হয়েছে ৷ সেখানে তার চিকিৎসা চলছে ৷ শারীরিক পরিস্থিতির আরেকটু উন্নতি হলে, তাকে সরকারি হোমে নিয়ে যাওয়া হবে ৷ এই ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী ৷