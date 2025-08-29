ETV Bharat / bharat

সেপ্টেম্বরেই 75-এ মোদি, এবার কি অবসর ? সংঘের নিয়ম জানালেন ভগবত - BHAGWAT REMARKS ON RETIREMENT AT 75

75 বছর বয়স হয়ে যাওয়ার পর কি রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়া উচিত? এই প্রশ্নের জবাবে সংঘের নিয়ম এবং নিজের মতামত স্পষ্ট করেছেন RSS প্রধান।

PM Narendra Modi, Mohan Bhagwat
75 বছর বয়স হয়ে যাওয়ার পর কি রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন মোদি? (ইটিভি ভারত)
Published : August 29, 2025 at 12:10 AM IST

নয়াদিল্লি, 28 অগস্ট: রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের 100 বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত তিন দিনের সম্মেলনে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 75তম জন্মদিনের পরে রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার প্রসঙ্গেও সংঘের নিয়ম এবং নিজের মতামত স্পষ্ট করেছেন।

75 বছর বয়স হয়ে যাওয়ার পর কি রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়া উচিত? এই প্রশ্নের জবাবে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বলেন, "আমি মোরুপন্তজির বক্তব্য উদ্ধৃত করে এই মতামত প্রকাশ করেছি। আমি বলিনি যে, আমি অবসর নেব অথবা অন্য কেউ অবসর নেবেন। আমরা জীবনের যে কোনও সময় অবসর নিতে প্রস্তুত এবং যতক্ষণ সংঘ আমাদের কাজ করাতে চায়, আমরা সংঘের জন্যও কাজ করতে প্রস্তুত।"

তিনি জানান, 75 বছর বয়সে অবসর নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। তিনিও অবসর নেবেন না, কাউকে অবসর নিতেও বলবেন না। স্বয়ংসেবকরা যতক্ষণ ইচ্ছা কাজ করতে পারেন। আসলে, এতদিন বলা হচ্ছিল যে বিজেপি এবং আরএসএসের ঐতিহ্য মেনে, এর নেতারা 75 বছর বয়স পূর্ণ করার পরে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে নেন।

আসলে, কয়েকদিন আগে মোহন ভাগবত বলেছিলেন যে, 75 বছর বয়স অভিনন্দন জানানোর জন্য নয়, বিদায় জানানোর জন্য। নেতাদের 75 বছর বয়সে অবসর নেওয়া উচিত। 9 জুলাই সংঘের আদর্শবাদী মোরুপন্ত পিংলের জীবনের উপর ভিত্তি করে লেখা 'মোরুপন্ত পিংলে: দ্য আর্কিটেক্ট অফ হিন্দু রিসার্জেন্স' বইয়ের প্রকাশ উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে মোহন ভাগবত এই কথা বলেছিলেন।

যদিও, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের 100 বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট বলেন, "আমি মোরুপন্তজির বক্তব্য উদ্ধৃত করে এই মতামত প্রকাশ করেছি। আমি বলিনি যে, আমি অবসর নেব অথবা অন্য কেউ অবসর নেবেন।" চলতি বছরের সেপ্টেম্বরেই মোহন ভাগবত এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উভয়ই 75 বছরে পা দেবেন। সংঘ প্রধানের জন্মদিন 11 সেপ্টেম্বর এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির জন্মদিন 17 সেপ্টেম্বর। দুই জনের বয়সের মধ্যে ফারাক ছয় দিনের। তাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতবর্ষ পূর্তিতে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত তিন দিনের সম্মেলনে যোগ দিয়ে মোহন ভাগবত প্রধানমন্ত্রী মোদির এবং নিজের রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর নেওয়ার জল্পনায় ইতি টানলেন।

