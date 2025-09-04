নয়াদিল্লি, 4 সেপ্টেম্বর: দেশের বিভিন্ন রাজ্য মিলিয়ে প্রায় 47 শতাংশ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে ৷ যেখানে সবচেয়ে বেশি রয়েছে তেলেগু দেশম পার্টির মন্ত্রীরা ৷ তালিকায় কংগ্রেস, বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রীদেরও নাম রয়েছে ৷ তৃণমূলের প্রায় 33 শতাংশ মন্ত্রীর নামে অপরাধের মামলা রয়েছে ৷ যেখানে বিজেপি-র 40 এবং কংগ্রেসের 74 শতাংশ মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে ৷
নির্বাচনী অধিকার সংস্থা 'অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস'(এডিআর)-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই অপরাধের মধ্যে খুন, অপহরণ এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে । ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রীরা পাঁচ বছর বা তার বেশি সাজা-সহ গুরুতর ফৌজদারি অভিযোগে টানা 30 দিনের জন্য গ্রেফতার বা আটক হলে তাঁকে পদচ্যুত করা হবে, লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকার এই বিল পেশ করার কয়েকদিন পর এই রিপোর্টটি প্রকাশ হয়েছে ৷
এডিআর 27টি রাজ্য বিধানসভা, তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার 643 জন মন্ত্রীর দাখিল করা হলফনামা অনুযায়ী জানিয়েছে, 302 জন মন্ত্রী, অর্থাৎ মোট 47 শতাংশের বিরুদ্ধেই ফৌজদারি মামলা রয়েছে ৷ রিপোর্টে এও বলা হয়েছে, এই 302 জন মন্ত্রীর মধ্যে 174 জনের বিরুদ্ধে গুরুতর ফৌজদারি মামলা রয়েছে ৷ বিশ্লেষণ অনুযায়ী, 336 জন বিজেপি মন্ত্রীর মধ্যে 136 জন (40 শতাংশ) নিজেদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার কথা ঘোষণা করেছেন ৷ একই সঙ্গে, 88 জন (26 শতাংশ) গুরুতর অভিযোগের মুখোমুখি।
চারটি রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেসের 45 জন মন্ত্রীর (74 শতাংশ) বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে, যার মধ্যে 18 জন (30 শতাংশ) গুরুতর অপরাধের কথাও বলেছেন ৷ 31 জন ডিএমকে মন্ত্রীর মধ্যে 27 জন অর্থাৎ প্রায় 87 শতাংশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ রয়েছে ৷ যেখানে 18 জন (45 শতাংশ) গুরুতর মামলার মুখোমুখি। তৃণমূল কংগ্রেসেরও 40 জন মন্ত্রীর মধ্যে 13 জনের (33 শতাংশ) বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে, যার মধ্যে আট জন (20 শতাংশ) গুরুতর অভিযোগের মুখোমুখি।
এক্ষেত্রে তেলুগু দেশম পার্টির অনুপাত সবচেয়ে বেশি ৷ তাদের 23 জন মন্ত্রীর মধ্যে 22 জনের নামেই ফৌজদারি মামলা রয়েছে এবং 13 জন গুরুতর অপরাধের মামলা রয়েছে। আপ মন্ত্রীদের মধ্যে, 16 জনের মধ্যে 11 জন (69 শতাংশ) ফৌজদারি মামলার মুখোমুখি, যেখানে পাঁচজন (31 শতাংশ) গুরুতর অপরাধের মুখোমুখি। জাতীয় পর্যায়ে, 72 জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মধ্যে 29 জন (40 শতাংশ) তাদের হলফনামায় ফৌজদারি মামলার মুখোমুখি।
রাজ্যগুলির মধ্যে, 11টি বিধানসভা- অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, বিহার, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, পঞ্জাব, তেলেঙ্গানা, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লি এবং পুদুচেরিতে 60 শতাংশেরও বেশি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। বিপরীতে, হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর, নাগাল্যান্ড এবং উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রীদের নিজেদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা নেই। ADR রিপোর্টে মন্ত্রীদের আর্থিক সম্পদের বিশ্লেষণও তুলে ধরেছে। তাদের মতে, মন্ত্রীদের গড় সম্পদের পরিমাণ 37.21 কোটি টাকা, যার মধ্যে 643 জন মন্ত্রীর মোট সম্পদের পরিমাণ 23929 কোটি টাকা। 30টি বিধানসভার মধ্যে 11 জন মন্ত্রী কোটিপতি। কর্ণাটকে সর্বোচ্চ আটজন মন্ত্রী, অন্ধ্রপ্রদেশে ছয়জন এবং মহারাষ্ট্রে চারজন মন্ত্রী রয়েছেন কোটিপতির তালিকায়। অরুণাচল প্রদেশ, দিল্লি, হরিয়ানা এবং তেলেঙ্গানায় দু'জন করে, যেখানে গুজরাত, হিমাচলপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং পঞ্জাবে একজন করে মন্ত্রী কোটিপতি।
রিপোর্টে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের 72টি ইউনিয়ন কাউন্সিলের মন্ত্রীর মধ্যে ছয়জন (আট শতাংশ) কোটিপতি। দলগতভাবে, বিজেপির কোটিপতি মন্ত্রীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি 14 জন, যদিও এটি তাদের মোট মন্ত্রীর মাত্র চার শতাংশ। কংগ্রেস দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, তাদের 61 জন মন্ত্রীর মধ্যে 11 জন কোটিপতি ৷ অন্যদিকে, টিডিপির 23 জন মন্ত্রীর মধ্যে ছয়জন কোটিপতি ৷ আম আদমি পার্টি, জনসেনা পার্টি, জেডিএস, এনসিপি এবং শিবসেনারও কোটিপতি মন্ত্রী রয়েছে।
দেশের সবচেয়ে ধনী মন্ত্রী হলেন টিডিপির চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি, যিনি লোকসভায় অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরের সাংসদ ৷ তিনি 5705 কোটি টাকারও বেশি সম্পদের মালিক ৷ কর্ণাটকের কংগ্রেস নেতা এবং রাজ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার এর পরেই রয়েছেন, তাঁর সম্পদ 1413 কোটি টাকারও বেশি ৷ অন্যদিকে টিডিপি নেতৃত্বাধীন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুর 931 কোটি টাকারও বেশি সম্পদ রয়েছে। শীর্ষ 10 জনের মধ্যে থাকা অন্যান্য ধনী মন্ত্রীদের মধ্যে রয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের নারায়ণ পোঙ্গুরু, নারা লোকেশ, তেলেঙ্গানার গদ্দম বিবেকানন্দ, পোঙ্গুলেতি শ্রীনিবাস রেড্ডি, কর্ণাটকের সুরেষা বিএস, মহারাষ্ট্রের মঙ্গল প্রভাত লোধা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া।
অন্যদিকে, হাতেগোনা কয়েকজন মন্ত্রী খুবই সামান্য সম্পদের কথা জানিয়েছেন। ত্রিপুরার আদিবাসী পিপলস ফ্রন্টের শুক্লচরণ নোয়াটিয়া মাত্র দুই লক্ষ টাকার সম্পদ ঘোষণা করেছেন, এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা তিন লক্ষ টাকার কিছু বেশি সম্পদের কথা জানিয়েছেন। এডিআর উল্লেখ করেছে, 2020 থেকে 2025 সালের নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনে দায়ের করা ফৌজদারি মামলার অবস্থা হয়তো পরিবর্তিত হয়েছে।