এই প্রথম বিজেপি-জেডি(ইউ) সমানে সমানে, প্রকাশ্যে এনডিএ জোটের আসন বণ্টন

বিহার বিধানসভা নির্বাচনে NDA আসন বণ্টন সম্পূর্ণ ৷ বিজেপির সঙ্গে সমান সংখ্যক আসনে লড়তে রাজি মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ৷

Bihar Assembly Elections 2025
বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি তুঙ্গে (ফাইল ছবি)
author img

By PTI

Published : October 12, 2025 at 8:32 PM IST

3 Min Read
নয়াদিল্লি, 12 অক্টোবর: জল্পনার অবসান ! 243টি আসনের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ও নীতীশ কুমারের জেডি(ইউ) প্রত্যেকে 101টি আসনে নিজ নিজ প্রার্থী দেবে ৷ এই প্রথম শাসক জোটের দুই প্রধান দল সমান সংখ্যক আসনে প্রার্থী দিতে সম্মত হয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারে এনডিএ জোটে বিজেপির সরকার গড়েছে বিহারের নীতীশ এবং অন্ধ্র্রের চন্দ্রবাবু নাইডু ৷

রবিবার সোশাল মিডিয়ায় এই ঘোষণা করেন শাসক জোটের জেডি(ইউ) কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় কুমার ঝা ৷ একই বিষয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী ৷

বিহারে এনডিএ জোটের শরিক দল চিরাগ পাসোয়ানের এলজেপি (রামবিলাস), কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতন রাম মাঝির হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা ক'টি আসনে লড়বে, তা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল ৷ কিন্তু লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি) 29টি আসনে লড়তে রাজি হয়েছে ৷ অন্যদিকে জীতন রামের হাম পার্টি 15টি আসনের দাবিতে অনড় ছিলেন ৷ তাঁর মাত্র ছ'টি আসন দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়া বাকি ছ'টি আসন পেয়েছে রাজ্যসভার সাংসদ উপেন্দ্র কুশওয়াহার রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা (আরএলএম) ৷

জেডি(ইউ) কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় কুমার ঝা আসন বণ্টন নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে লেখেন, "আমরা এনডিএ সঙ্গীরা সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে আসন বণ্টন সম্পূর্ণ করেছি ৷ জেডিইউ- 101, বিজেপি- 101, এলজেপি (আর)- 29, আরএলএম- 6, হাম- 6 আসন পেয়েছে ৷"

এই আসন বণ্টন নিয়ে এনডিএ জোটের কোনও দলের মধ্যে কোনও ক্ষোভ নেই, জানান জেডি(ইউ) সাংসদ সঞ্জয় ৷ তিনি লেখেন, "এনডিএ-র সব দলের নেতা ও কার্যকর্তারা এই বণ্টনকে আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারজি ফের মুখ্যমন্ত্রী হবেন ৷ এই সংকল্প নিয়ে আমরা একজোট হয়েছি ৷ বিহার প্রস্তুত, ফের এনডিএ সরকার ৷" এই এক পোস্ট করেছেন বিজেপির সম্রাট চৌধরী ৷

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা হাম দলের প্রধান জীতন রাম মাঝি অবশ্য ছ'টি আসন পাওয়া খুশি নয় বলেই গুজব রটেছে ৷ তিনি এই গুজবকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "একটা কথা বলতে চাই, যেটা আগেও বলেছি ৷ আজ ফের বলছি ৷ আমি জীতন রাম মাঝী আমার শেষ শ্বাস পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির সঙ্গে থাকব ৷ বিহার ফের রাঙিয়ে উঠবে ৷ নীতীশের সঙ্গে মোদিজির সরকার হবে ৷"

2020 সালের বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ জোটের শরিক দলগুলি তুলনায় বেশি আসনে প্রার্থী দিয়েছিলেন ৷ এবার সেই সংখ্যা কিছু কমেছে ৷ তাতেও অবশ্য তারা রাজি হয়েছে ৷ যেমন- গত বিধানসভা ভোটে জেডি(ইউ) 243টির মধ্যে 115টি আসনে লড়েছিল ৷ বিজেপি 5টি কম 110টি আসন এবং জীতন রামের হাম সাতটি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল ৷

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান সেসময় অবিভক্ত লোক জনশক্তি পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন ৷ তাঁর দল এনডিএ জোটের বাইরে থেকে লড়েছিল এবং 135টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল ৷ এবার জোটের মধ্যে থেকে তুলনায় অনেকটাই কম, মাত্র 29টি আসন পেয়েছে চিরাগের দল ৷ যদিও প্রথম দফার ভোটের তিন সপ্তাহ আগে রামবিলাস পাসোয়ানের মৃত্যু হয় ৷

এছাড়া 2020 সালের এনডিএ-র আরেকটি শরিক দল বিকাশসীল ইনসান পার্টি এবার ইন্ডিয়া শিবিরের সঙ্গে রয়েছে ৷ এই দলটি বিহারের প্রাক্তন মন্ত্রী মুকেশ সাহানির ৷ তারা সেবার 4টি আসনে লড়েছিল ৷

জেডি(ইউ)-র ভাগে আসন সংখ্যা আগের থেকে অনেকটাই কম ৷ প্রথম দিকে শোনা গিয়েছিল, বিজেপির থেকে অন্তত একটি বেশি আসনের দাবি তুলেছেন নীতীশ ৷ কিন্তু বণ্টনের পর দেখা গেল দুই দলের ভাগে রয়েছে সমান সমান আসন ৷ কারণ, গত বছর দলের ফলাফল খুব একটা ভালো ছিল না ৷ 110টি আসনের মধ্যে মাত্র 43টি আসনে জয়ী হয়েছিল জনতা দল ইউনাইটেড ৷ আর বিজেপির দখলে ছিল 74 ৷

