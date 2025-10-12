এই প্রথম বিজেপি-জেডি(ইউ) সমানে সমানে, প্রকাশ্যে এনডিএ জোটের আসন বণ্টন
বিহার বিধানসভা নির্বাচনে NDA আসন বণ্টন সম্পূর্ণ ৷ বিজেপির সঙ্গে সমান সংখ্যক আসনে লড়তে রাজি মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ৷
By PTI
Published : October 12, 2025 at 8:32 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 অক্টোবর: জল্পনার অবসান ! 243টি আসনের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ও নীতীশ কুমারের জেডি(ইউ) প্রত্যেকে 101টি আসনে নিজ নিজ প্রার্থী দেবে ৷ এই প্রথম শাসক জোটের দুই প্রধান দল সমান সংখ্যক আসনে প্রার্থী দিতে সম্মত হয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারে এনডিএ জোটে বিজেপির সরকার গড়েছে বিহারের নীতীশ এবং অন্ধ্র্রের চন্দ্রবাবু নাইডু ৷
রবিবার সোশাল মিডিয়ায় এই ঘোষণা করেন শাসক জোটের জেডি(ইউ) কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় কুমার ঝা ৷ একই বিষয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী ৷
हम NDA के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया है।— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) October 12, 2025
JDU - 101
BJP - 101
LJP(R)- 29
RLM - 06
HAM - 06
एनडीए के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता साथी इसका हर्ष के साथ स्वागत करते हैं और मुख्यमंत्री @NitishKumar जी को प्रचंड बहुमत के साथ फिर से…
বিহারে এনডিএ জোটের শরিক দল চিরাগ পাসোয়ানের এলজেপি (রামবিলাস), কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতন রাম মাঝির হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা ক'টি আসনে লড়বে, তা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল ৷ কিন্তু লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি) 29টি আসনে লড়তে রাজি হয়েছে ৷ অন্যদিকে জীতন রামের হাম পার্টি 15টি আসনের দাবিতে অনড় ছিলেন ৷ তাঁর মাত্র ছ'টি আসন দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়া বাকি ছ'টি আসন পেয়েছে রাজ্যসভার সাংসদ উপেন্দ্র কুশওয়াহার রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা (আরএলএম) ৷
জেডি(ইউ) কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় কুমার ঝা আসন বণ্টন নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে লেখেন, "আমরা এনডিএ সঙ্গীরা সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে আসন বণ্টন সম্পূর্ণ করেছি ৷ জেডিইউ- 101, বিজেপি- 101, এলজেপি (আর)- 29, আরএলএম- 6, হাম- 6 আসন পেয়েছে ৷"
अभी मैं पटना निकल रहा हूँ…— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) October 12, 2025
वैसे एक बात बता दूँ मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूँ…
मैं जीतन राम मांझी अपने अंतिम साँस तक माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी के साथ रहूँगा।
“बिहार में बहार होगी,
नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी”
এই আসন বণ্টন নিয়ে এনডিএ জোটের কোনও দলের মধ্যে কোনও ক্ষোভ নেই, জানান জেডি(ইউ) সাংসদ সঞ্জয় ৷ তিনি লেখেন, "এনডিএ-র সব দলের নেতা ও কার্যকর্তারা এই বণ্টনকে আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারজি ফের মুখ্যমন্ত্রী হবেন ৷ এই সংকল্প নিয়ে আমরা একজোট হয়েছি ৷ বিহার প্রস্তুত, ফের এনডিএ সরকার ৷" এই এক পোস্ট করেছেন বিজেপির সম্রাট চৌধরী ৷
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা হাম দলের প্রধান জীতন রাম মাঝি অবশ্য ছ'টি আসন পাওয়া খুশি নয় বলেই গুজব রটেছে ৷ তিনি এই গুজবকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "একটা কথা বলতে চাই, যেটা আগেও বলেছি ৷ আজ ফের বলছি ৷ আমি জীতন রাম মাঝী আমার শেষ শ্বাস পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির সঙ্গে থাকব ৷ বিহার ফের রাঙিয়ে উঠবে ৷ নীতীশের সঙ্গে মোদিজির সরকার হবে ৷"
2020 সালের বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ জোটের শরিক দলগুলি তুলনায় বেশি আসনে প্রার্থী দিয়েছিলেন ৷ এবার সেই সংখ্যা কিছু কমেছে ৷ তাতেও অবশ্য তারা রাজি হয়েছে ৷ যেমন- গত বিধানসভা ভোটে জেডি(ইউ) 243টির মধ্যে 115টি আসনে লড়েছিল ৷ বিজেপি 5টি কম 110টি আসন এবং জীতন রামের হাম সাতটি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল ৷
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান সেসময় অবিভক্ত লোক জনশক্তি পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন ৷ তাঁর দল এনডিএ জোটের বাইরে থেকে লড়েছিল এবং 135টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল ৷ এবার জোটের মধ্যে থেকে তুলনায় অনেকটাই কম, মাত্র 29টি আসন পেয়েছে চিরাগের দল ৷ যদিও প্রথম দফার ভোটের তিন সপ্তাহ আগে রামবিলাস পাসোয়ানের মৃত্যু হয় ৷
এছাড়া 2020 সালের এনডিএ-র আরেকটি শরিক দল বিকাশসীল ইনসান পার্টি এবার ইন্ডিয়া শিবিরের সঙ্গে রয়েছে ৷ এই দলটি বিহারের প্রাক্তন মন্ত্রী মুকেশ সাহানির ৷ তারা সেবার 4টি আসনে লড়েছিল ৷
জেডি(ইউ)-র ভাগে আসন সংখ্যা আগের থেকে অনেকটাই কম ৷ প্রথম দিকে শোনা গিয়েছিল, বিজেপির থেকে অন্তত একটি বেশি আসনের দাবি তুলেছেন নীতীশ ৷ কিন্তু বণ্টনের পর দেখা গেল দুই দলের ভাগে রয়েছে সমান সমান আসন ৷ কারণ, গত বছর দলের ফলাফল খুব একটা ভালো ছিল না ৷ 110টি আসনের মধ্যে মাত্র 43টি আসনে জয়ী হয়েছিল জনতা দল ইউনাইটেড ৷ আর বিজেপির দখলে ছিল 74 ৷