শিশু নিখোঁজের তালিকায় প্রথমে বাংলা, উদ্ধারে এগিয়ে কেরল

শিশু নিখোঁজের তালিকায় প্রথমে বাংলা, উদ্ধারে এগিয়ে কেরল
Published : October 4, 2025 at 9:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 অক্টোবর: আরও এক 'অস্বস্তির রেকর্ডের' সামনে বাংলা ৷ শিশু থেকে শুরু করে নাবালক ও নাবালিকাদের নিখোঁজ হওয়ার নিরিখে অন্য সমস্ত রাজ্যকে পিছনে ফেলে দিল পশ্চিমবঙ্গ ৷ এমনই ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো বা এনসিআরবি-র রিপোর্টে ৷ সেখানে বলা হয়েছে 2023 সালে গোটা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে শিশু নিখোঁজ হয়েছে ৷ তামিলনাড়ু আছে দ্বিতীয় স্থানে ৷ মধ্যপ্রদেশের অবস্থান তিন নম্বরে ৷
রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, 2022 সালের তুলনায় 2023 সালে দেশে বেশি সংখ্যক শিশু নিখোঁজ হয়েছে ৷ 2022 সালে 83 হাজার 350টি শিশু নিখোঁজ হয়েছিল ৷ পরের বছর মানে 2023 সালে সেই সংখ্যা বেড়ে হয় 91 হাজার 296 ৷ তার মধ্যে কন্যা সন্তানের সংখ্যা 68 হাজার 835 ৷ বাংলা থেকে খোয়া গিয়েছে 14 হাজার 66টি শিশু ৷ তামিলনাড়ু থেকে নিখোঁজ হয়েছে 12 হাজার 91 জন ৷ 7 হাজার 826 জন নিখোঁজ হয়েছে মধ্যপ্রদেশ থেকে ৷
নিখোঁজ শিশুদের উদ্ধারের ব্যাপারে সবার আগে আছে ভগবানের আপন দেশ কেরল ৷ সেখানে নিখোঁজ শিশুদের 95.9% শতাংশকেই খুঁজে পাওয়া গিয়েছে ৷ জাতীয় গড় অনেকটা কম ৷ কমবেশি 66 শতাংশ নিখোঁজ শিশুকে খুঁজে বের করা গিয়েছে ৷ বেশ কয়েকটি রাজ্যে শিশুদের সন্ধান পাওয়ার হার জাতীয় গড়ের তুলনায় খানিকটা হলেও কম বলে উঠে এসেছে রিপোর্টে ৷ 2023 সালে কেরলের বিভিন্ন জেলা থেকে নিখোঁজ হয়েছিল 2 হাজার 369টি শিশু ৷ তার মধ্যে 17 জন ছাড়া বাকি সকলের সন্ধান মিলেছে ৷ কিন্তু অন্য কয়েকটি রাজ্য শিশুদের খুঁজে বের করার ব্যাপারে এতটা মুন্সিয়ানার পরিচয় দিতে পারেনি ৷
এনসিআরবি-র রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট, শিশুদের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা বাড়লেও দেশে মানবপাচার কমেছে প্রায় 3 শতাংশ ৷ 2023 সালে এই ধরনের 2 হাজার 183টি ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ ঠিক এক বছর আগে সংখ্যাটা ছিল খানিকটা বেশি, 2 হাজার 250 ৷ এই প্রসঙ্গে 2012 সালের সংখ্যা নিয়েও আলোচনা করা দরকার ৷ সে বছর 6 হাজার 288টি মানবপাচারের ঘটনা ঘটেছিল ৷ তার মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজারটি শিশু ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷