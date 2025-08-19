ETV Bharat / bharat

কয়েকদিন পরই তৈরি শক্তিশালী নবপঞ্চম যোগ, 3 রাশির ভাগ্য বদলাবে নিমেষে - NAVPANCHAM YOGA IN AUGUST

গোচরের দিক থেকে অগস্টে কয়েকটি গ্রহের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হচ্ছে ৷ গ্রহ-নক্ষত্র-রাশির অবস্থান কয়েকটি রাশিদের জীবনে প্রভাব ফেলছে ৷

Navpancham Yoga in august
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
Published : August 19, 2025 at 12:15 PM IST

3 Min Read

হায়দরাবাদ, 19 অগস্ট: জ্যোতিষশাস্ত্রে যে কোনও গ্রহের রাশি-নক্ষত্র পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার কখনও কখনও গ্রহের রাশি বদলে বিশেষ যোগ তৈরি হয় যা বিভিন্ন রাশির উপর শুভ-অশুভ প্রভাব ফেলে। সেরকই একটি নবপঞ্চম যোগ ৷ যা জ্যোতিষশাস্ত্রে শুভ বলে বিবেচিত হয় ৷ এটি তখনই গঠিত হয় যখন দু'টি গ্রহ একে অপরের দিক থেকে নবম এবং পঞ্চম ঘরে অবস্থান করে। লখনউয়ের জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্র জানান, এই যোগকে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং শুভ বলে মনে করা হয়, যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

জ্যোতিষীর গণনা অনুযায়ী, এবছরের অগস্ট মাস গ্রহের গতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। এ মাসে সূর্যের 3 বার গোচর হয়েছে ৷ সঙ্গে রাশির বদল হয়েছে ৷ আবার কখনও শনি, মঙ্গল, রাহু- একত্র হয়ে যোগ তৈরি করেছে ৷ কখনও তৈরি হয়েছে শনি এবং শুক্রের শুভ যোগ ৷ তিনি বলেন, "জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা বলছে, শনিদেবের মাহাত্ম্য অপরিসীম। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রহ শনি ন্যায় ও কর্মফলের দেবতা। গ্রহদের মধ্যে সবচেয়ে ধীর গতিশীল গ্রহ শনি প্রতি আড়াই বছরে রাশি পরিবর্তন করেন। অন্যদিকে, সবচেয়ে শুভ গ্রহ শুক্র ৷ এই দুই যখন একসঙ্গে থাকে তখন শক্তিশালী নবপঞ্চম যোগ তৈরি হয় ৷ এই শুভ যোগ ঘটবে আগামী 26 অগস্ট ৷ যার প্রভাব অত্যন্ত ইতিবাচক ৷ বিশেষ করে মিথুন, কর্কট এবং মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে এই নবপঞ্চম যোগ শক্তিশালী প্রভাব ফেলবে ৷"

লখনউয়ের জ্যোতিষীর আরও সংযোজন, "শনি বর্তমানে মীন রাশিতে অবস্থান করছে ৷ এরপর কর্কট রাশিতে গমন করবে। সেখানে এটি বুধের সঙ্গে মিলিত হয়ে লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ তৈরি করবে। 26 অগস্ট শনি এবং শুক্র 120 ডিগ্রিতে অবস্থান করবে যা নবপঞ্চম যোগকে অত্যন্ত শুভ করে তুলবে ৷ যার ফলে অর্থ-যশ-খ্যাতিতে ভরবে মিথুন, কর্কট এবং মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবন।

মিথুন রাশির উপর প্রভাব - মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের আর্থিক দিক ও ব্যক্তিগত জীবনে এই যোগের প্রভাব পড়তে পারে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে ৷ ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বৃদ্ধি পাবে। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে এবং মনের ইচ্ছে পূরণ হবে। কোনও নতুন জমি বা সম্পত্তি পেতে পারেন। বিবাহিত জীবন সুখের হবে ৷ পারিবারে শান্তি বিরাজ করবে।

কর্কট রাশির উপর প্রভাব - কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই যোগ খুবই উপকারী। মায়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং স্ত্রী বা সঙ্গীর সঙ্গে চলতে থাকা মনমালিন্যের অবসান ঘটবে। অবিবাহিতদের জীবনে বিয়ের সুখবর আসতে চলেছে। ব্যবসায় বিনিয়োগ করে ভালো লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য সময় অনুকূল ৷ কেরিয়ারেও অগ্রগতি হবে।

মীন রাশির উপর প্রভাব -শুক্র-শনির প্রভাবে মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন আসবে, আত্মবিশ্বাস বাড়বে। নিজের আচরণে সকলকে আকৃষ্ট করতে পারবেন। সমাজ ও পেশাদার ক্ষেত্রে খ্যাতি বাড়বে। পড়ুয়ারা পড়াশোনায় মনোনিবেশ করবে এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সাফল্য পাবে। চাকরিজীবীরা পছন্দসই পদ এবং পদোন্নতি পেতে পারেন। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে ও প্রেমজীবন সুখময় হয়ে উঠবে ৷

NAVPANCHAM YOGAনবপঞ্চম যোগরাশিতে প্রভাবSHUKRA SHANI NAVPANCHAM YOGANAVPANCHAM YOGA IN AUGUST

