'ছেলে কুকুর ভালোবাসে, তাই এই কাজ'; দাবি দিল্লি মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলায় অভিযুক্তের মায়ের - DELHI CM ATTACK CASE

মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার উপর হামলার অভিযোগে ধৃত রাজেশের মানসিক সমস্যা রয়েছে ৷ সে কুকুরকে খুব ভালোবাসে ৷ তাই এই কাণ্ড, দাবি তার মায়ের ৷

Delhi Chief Minister Rekha Gupta Attacked
দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে পুলিশি প্রহরা (ছবি: পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2025 at 5:09 PM IST

নয়াদিল্লি, 20 অগস্ট: মুখ্য়মন্ত্রীর উপর চড়াও হওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে রাজেশ সাকারিয়া ৷ সে কুকুর ভালোবাসে ৷ সম্প্রতি কুকুর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ক্ষুব্ধ ছিল ৷ তাই এই কাজ করে ফেলেছে বলে দাবি করলেন তার মা ভানুবেন ৷ তাঁরা গরিব ৷ তিনি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার কাছে ছেলেকে ক্ষমা করে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন ৷

অভিযুক্ত গুজরাতের রাজকোটের কোঠারিয়া রোডের বাসিন্দা ৷ সেখানে সে তার বাবা-মা, স্ত্রী ও পুত্রের সঙ্গে থাকে 41 বছর বয়সি রাজেশ ৷ বুধবার সকালে দিল্লির সিভিল লাইনস ক্যাম্প অফিসে জনগণের অভিযোগ শোনার একটি কর্মসূচি চলছিল ৷ আমজনতার অভাব-অভিযোগ শুনছিলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ৷ সেই সময় এই ঘটনা ঘটে ৷

দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা বলেন, "আজ সকালে জনগণের অভাব-অভিযোগ শোনার সময় মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছিলেন ৷ তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে কয়েকটি কাগজ দেয় এবং হঠাৎ তাঁর হাত ধরে টানাটানির চেষ্টা করে ৷ এই সময় একটু ধাক্কাধাক্কি হয় ৷ কিন্তু লোকজন তাকে ধরে ফেলে ৷" তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ চিকিৎসকরা তাঁকে পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং তাঁর অবস্থা এখন স্থিতিশীল ৷

দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর, সেই সময় রাজেশ সাকারিয়া মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা চালায় ৷ এরপর তাঁকে চড় মারা, চুল ধরে টানাটানি করে বলেও অভিযোগ ওঠে ৷ সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে সিভিল লাইনস থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ৷

এই ঘটনার পর গুজরাতের বাসিন্দা রাজেশ সাকারিয়ার মা সংবাদসংস্থা এএনআইকে বলেন, "আমার ছেলে কুকুরদের ভালোবেসে এই কাজ করে ফেলেছে ৷ আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাই, তিনি আমার ছেলেকে ক্ষমা করে দিন ৷ আমরা গরিব ৷"

অভিযুক্ত ছেলের সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, "ও (রাজেশ সাকারিয়া) মহাদেবের ভক্ত ৷ উজ্জ্বয়িনী যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ৷ মাসে অন্তত একবার ছেলে সেখানে যায় ৷ উজ্জিয়িনী থেকে কখন যে দিল্লি গিয়েছে, তা আমি জানি না ৷ গতকাল ওর বাবা ফোন করেছিল ৷ জিজ্ঞাসা করছিল কবে ফিরবে ? ছেলে তখন বলে কুকুরদের জন্য ও দিল্লিতে রয়েছে ৷ এরপরই ফোন কেটে দেয় ৷"

Delhi CM Attack Case Accused Rajesh Sakaria and his mother
(বাঁদিক থেকে) দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত রাজেশ সাকারিয়া ও তাঁর মা ভানুবেন (ইটিভি ভারত)

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট দিল্লির পথকুকুরদের শেল্টারে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় ৷ এই নির্দেশ ঘিরে শোরগোল পড়ে যায় রাজধানী-সহ সারা দেশে ৷ এই নির্দেশের বিরুদ্ধে পথে নামে কুকুরপ্রেমীরা ৷ এই প্রসঙ্গে রাজেশের মায়ের বক্তব্য, "সোশাল মিডিয়ায় দিল্লির কুকুরদের ধরে নিয়ে যাওয়ার ভিডিয়ো দেখে ও ক্ষুব্ধ হয়ে গিয়েছিল ৷ কিছু খাচ্ছিল না ৷ ও রিকশা চালায় ৷ স্ত্রী ও ছেলে আছে ৷" শুধু কুকুরই কারণ নয়, রাজেশ মানসিকভাবে অসুস্থ বলে দাবি করেন তার মা ভানুবেন ৷ তিনি বলেন, "আমাকে আর ওর বউকেও মারধর করে ৷ মানসিক রোগের ওষুধ খেতে হয় ৷ কোনও ঝামেলা হলেই আমাকে মারধর করে ৷ ওর বউকেও মারে ৷"

এদিকে অভিযুক্ত রাজেশ সাকারিয়ার একটি সিসি ফুটেজ সামনে এসেছে ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে, সে গতকাল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার শালিমার বাগের বাসভবনের সামনে ঘোরাফেরা করছিল ৷ তাই বিজেপির অভিযোগ পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্ত করেই মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা করেছে রাজেশ ৷

