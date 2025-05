ETV Bharat / bharat

তেজস্বী'র ছেলের কী নাম রাখলেন দাদু লালুপ্রসাদ - LALU GRANDSON NAME

তেজস্বী যাদবের ছেলের নামকরণ করলেন লালু ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 28, 2025 at 12:17 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 12:40 PM IST 2 Min Read

পটনা, 28 মে: তেজস্বী যাদবের ছেলের নামকরণ করলেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব ৷ বুধবার তিনি জানান, পরিবারের তরফে তাঁর নাতির নাম রাখা হয়েছে 'ইরাজ'। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে তেজস্বী যাদবের স্ত্রী এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন । একদিন পরই তার নামকরণও করা হল ৷ বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব বর্তমানে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ৷ মঙ্গলবার কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে পুত্র সন্তান হয়েছে তেজস্বীর ৷ সোমবার রাতেই কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তেজস্বী যাদবের স্ত্রীকে । মঙ্গলবার সকালে তিনি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন । হাসপাতাল সূত্রে খবর, সন্তান এবং মা দু'জনেই ভালো আছেন । লালুপ্রসাদের সদ্যজাত নাতিকে হাসপাতালে দেখতে যান বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ সদ্যোজাত সন্তানের ছবি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছিলেন তেজস্বী। বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে লালুপ্রসাদ লেখেন, "আমাদের নাতনি কাত্যায়নীর ছোট ভাইয়ের নাম আমি এবং রাবড়ি দেবী 'ইরাজ' রেখেছি । তেজস্বী এবং রাজশ্রী ওর পুরো নাম দিয়েছে 'ইরাজ লালু যাদব'।"

তিনি আরও লিখেছেন, "কাত্যায়নীর জন্ম কাত্যায়নী অষ্টমীতে, শুভ নবরাত্রির ষষ্ঠী তিথিতে এবং এই ছোট্ট শিশু মঙ্গলবার বজরংবলি হনুমানজির মঙ্গল তিথিতে জন্মগ্রহণ করেছে ৷ তাই তিনি তার নাম 'ইরাজ' রাখা হয়েছে। আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদের জন্য ধন্যবাদ ৷ নবজাতক এবং তার মা ভালো আছেন ৷" পরিবারের এক সদস্যের কথায়, কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করে শিশুটি ৷ যেখানে রাজশ্রী গত কয়েকদিন ধরে ভর্তি ছিলেন। 2021 সালে তেজস্বীর সঙ্গে বিয়ে হয় রাজশ্রীর । 2023 সালে তাঁর কোলে আসে ফুটফুটে কন্যাসন্তান ৷ আর এবার পরিবারে এল এক পুত্রসন্তান । সদ্যোজাতকে দেখতে রবিবারই কলকাতায় আসেন লালু ও তাঁর পরিবার । তেজস্বীর দ্বিতীয় সন্তান জন্মাল কলকাতার হাসপাতালে, দেখতে গিয়ে লালুর সঙ্গে কথা মমতার

