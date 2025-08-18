মুম্বই, 18 অগস্ট: ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত বাণিজ্যনগরী মুম্বই ৷ সোমবার মুম্বই এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া দফতর ৷ সতর্কতা জারি হতেই স্কুল ও কলেজে ছুটি ঘোষণা করল মুম্বই পুরনিগম ৷
শুক্রবার রাত থেকেই মুম্বই এবং তার আশপাশের এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। জলের তলায় চলে গিয়েছে বেশ কয়েকটি এলাকা ৷ অধিকাংশ ঘরবাড়িতেই জল ঢুকে গিয়েছে বলে খবর। সোমবারও চলছে বৃষ্টিপাত ৷ একনাগাড়ে বৃষ্টির কারণে জলের তলায় চলে গিয়েছে শহরের একাধিক এলাকার রাস্তাঘাট ৷ তুলনামূলক নিচু আন্ধেরি এবং লোখান্ডওয়ালা এলাকার বেশ কয়েকটি জায়গায় জল রাস্তায় জল উঠে যাওয়ায় ট্রাফিক চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে ৷
প্রায় 10 মিনিট দেরিতে চলছে লোকাল ট্রেনগুলি ৷ যদিও সচল রয়েছে পরিষেবা ৷ তবে, হারবার লাইনের কয়েকটি নিচু এলাকায় ট্র্যাকে জল জমে যাওয়া এবং কুরলা ও তিলক নগর স্টেশনের মধ্যে ট্র্যাক পরিবর্তনের পয়েন্ট সমস্যা হওয়ার কারণে মধ্য রেলওয়ে ট্রেন পরিষেবা ব্যহত হয়েছে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ ৷ ভারী বৃষ্টির কারণে শহরের বেশকিছু অংশে দৃশ্যমানতা কম হওয়ার কারণে যান চলাচলে বেশ সমস্য়া হচ্ছে ৷
আবহাওয়া দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী, আগামী দুই দিন মুম্বই, থানে এবং রায়গড়ের জেলাগুলিতে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ হাওয়া অফিসের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার সকাল সাড়ে 8টা পর্যন্ত সান্তাক্রুজ স্টেশন এলাকায় 99 মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং কোলাবা উপকূলীয় অঞ্চলে বৃষ্টি হয়েছে 38 মিমি ৷
ভারী বৃষ্টির কারণে জলমগ্ন নান্দদে 200 জনেরও বেশি স্থানীয় আটকে পড়েছেন ৷ তাঁদের উদ্ধারের জন্য সেনা মোতায়েন করা হয়েছে ৷ এদিকে, আন্ধেরি এলাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ মুম্বই ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছে, পরিবর্তে ঠাকরে সেতু এবং গোখলে সেতু দিয়ে চলছে যান চলাচল ৷ ভারী বৃষ্টির কারণে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ভাকোলা সেতু, হায়াত জংশন এবং খার অঞ্চল ৷
খারাপ আবহাওয়া ও ভারী বৃষ্টিতে বিমানবন্দরে আসার জন্য় যানজট এড়াতে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে আকাসা এয়ার এবং ইন্ডিগো বিমান সংস্থার তরফে ৷ পরিস্থিতির বিচারে দুপুর 12টার পর থেকে শহরের স্কুল-কলেজগুলি ছুটি ঘোষণা করে বৃহৎমুম্বই পুরনিগম (বিএমসি) ৷ এই প্রসঙ্গে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টও করা হয় প্রশাসনের তরফে ৷
উল্লেখ্য, সোমবার প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন মুম্বইয়ের মাতুঙ্গা এলাকার রাস্তায় অটকে পড়ে 6 জন শিশু এ দুই কর্মচারী-সহ বেসরকারি স্কুলের একটি বাস ৷ খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছন উদ্ধারকারী দল ৷ আধ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আটকে থাকার পর শিশুদের উদ্ধার করা হয় ৷
শহরবাসীকে সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন মুম্বই পুলিশের কমিশনার দেবেন ভারতী ৷ পুলিশের তরফে জরুরি পরিষেবার জন্য কয়েকটি নম্বর প্রকাশ করা হয় ৷ নম্বরগুলি হল,100, 112, এবং 103 ৷