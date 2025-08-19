ETV Bharat / bharat

মুম্বইয়ে দুটি স্টেশনের মাঝে আটকে মনোরেল, উদ্ধার 500-রও বেশি যাত্রী - MUMBAI MONORAIL

বৃষ্টি বিপর্যস্ত মুম্বইয়ে মনোরেল আটকে বিপত্তি । ক্রেনের সাহায্যে উদ্ধার করা হয় 500 জনেরও বেশি যাত্রীকে । কী বলছে কর্তৃপক্ষ ?

আটকে পড়ার পর মনোরেল থেকে যাত্রীদের উদ্ধারের মুহূর্ত (পিটিআই)
মুম্বই, 19 অগস্ট: দুটি স্টেশনের মধ্যে আটকে গেল মনোরেল । মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বইয়ের মহীশূর কলোনি ও ভক্তি পার্ক স্টেশনের মাঝখানে । ক্রেনের সাহায্যে প্রায় 500 জনেরও বেশি যাত্রীকে উদ্ধার করা হয় ।

আধিকারিকরা জানিয়েছেন, প্রায় চার ঘণ্টা পর উদ্ধার অভিযান শেষ হয় । অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে যাওয়া এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার কারণে এই দুর্ঘটনা । অন্য একটি মনোরেল ট্রেন থেকে শতাধিক যাত্রীকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী ওয়াদালা স্টেশনে ফিরিয়ে আনা হয় ।

আধিকারিকদের কথায়, ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে স্থানীয় ট্রেনের পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ার পর দুটি মনোরেলে অতিরিক্ত ভিড় হয়েছিল । ধারণক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি যাত্রী ছিল ।সন্ধ্যা 6টা 15 মিনিটের দিকে মহীশূর কলোনি এবং ভক্তি পার্ক স্টেশনের মাঝখানে আটকে পড়ে মনোরেলটি । মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । বিদ্যুৎ এবং এসি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 15 জন যাত্রী শ্বাসরোধের অভিযোগ করেন ।ঘটনাস্থলেই চিকিৎসার পর 14 জনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও একজন মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তার অবস্থা স্থিতিশীল ।

মনোরেল থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করা হচ্ছে (পিটিআই)

এই ঘটনায় মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এক্স পোস্টে বলেছেন, ঘটনার তদন্ত করা হবে । এদিন তিনি লেখেন, "কোনও কারিগরি কারণে, চেম্বুর এবং ভক্তি পার্কের মধ্যে একটি মনোরেল আটকে আছে । MMRDA (মুম্বই মেট্রোপলিটন রিজিওন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি), দমকল বাহিনী এবং পৌর কর্পোরেশন, সমস্ত সংস্থা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে । সকল যাত্রীর নিরাপত্তার প্রতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে ।"

MMRDA-এর যুগ্ম কমিশনার আস্তিক কুমার পাণ্ডে বলেন, "বৃষ্টির কারণে বিভিন্ন স্টেশনে মানুষ আটকে পড়েছিল । যার ফলে মনোরেলে ভিড় প্রচুর হয়েছিল । ধারণক্ষমতার চেয়েও বেশি লোক উঠেছিল ।"

উদ্ধার হওয়া যাত্রী নরেন্দ্র কুমার মিশ্র পিটিআইকে বলেন যে, মনোরেলের আধিকারিকদের উচিত ছিল ট্রেনে ওঠার যাত্রীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা ।আমি প্রায় এক ঘণ্টা 45 মিনিট ধরে মনোরেলে আটকে ছিলাম । কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও যোগাযোগ না থাকায় লোকেরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল । কারও কারও শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল এবং তারা জানালা ভাঙার চেষ্টা করছিল । কয়েকজন যাত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন ।"

একজন মহিলা যাত্রীর কথায়, "ভিতরে এসি এবং বিদ্যুৎ ছিল না ।প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে হারবার লাইনে স্থানীয় পরিষেবা বন্ধ থাকায়, আমরা মনোরেলে গিয়েছিলাম এবং এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ি ।"

এই ঘটনার পর মনোরেল প্রকল্পের নির্বাহী সংস্থা এমএমআরডিএ বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, "প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে শহরতলির রেলওয়ের হারবার লাইন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল । যার ফলে মনোরেল স্টেশনগুলিতে অস্বাভাবিক ভিড় দেখা দিয়েছে । নিরাপত্তা কর্মীদের বারবার আহ্বান সত্ত্বেও, ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি । মূলত অতিরিক্ত ভিড়ের কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে । আরও বলা হয়েছে যে, মুম্বই মনোরেল একটি সীমিত ক্ষমতা সম্পন্ন সিস্টেম যা শহরতলির ট্রেন বা মেট্রো করিডোরের মতো যাত্রীদের চাহিদার হঠাৎ বৃদ্ধি সামলাতে ডিজাইন করা হয়নি । এই ঘটনা ফের যাতে না ঘটে তার জন্য একটি বিশদ প্রযুক্তিগত পর্যালোচনা করা হচ্ছে ।"

