ETV Bharat / bharat

মুম্বইয়ে 400 কেজি RDX বিস্ফোরণের হুমকি ! নয়ডা থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত

জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি মূলত বিহারের বাসিন্দা ৷ নাম অশ্বিন কুমার সুপ্রা ৷ তাকে গ্রেফতারের জন্য নয়ডা পুলিশের কাছে সাহায্যের আর্জি জানায় মুম্বই পুলিশ ৷

MUMBAI BLAST THREAT
নয়ডা থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত (আইএএনএস)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 6, 2025 at 12:32 PM IST

3 Min Read

নয়াদিল্লি, 6 সেপ্টেম্বর: 400 কেজি আরডিএক্স নিয়ে মুম্বইয়ে ঢুকেছে 14 জন পাকিস্তানি জঙ্গি ৷ বৃহস্পতিবার মুম্বই পুলিশের কাছে আসা এই হুমকি বার্তায় রীকিমতো হুলস্থূল পড়ে যায় দেশজুড়ে ৷ সেই হুমকি বার্তা পাঠানোর অভিযোগে অবশেষে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল উত্তরপ্রদেশের নয়ডা পুলিশ ৷

মুম্বই ট্রাফিক পুলিশের কন্ট্রোলরুমে হোয়াটসঅ্যাপ হেল্পলাইন নম্বরে একটি হুমকি বার্তা আসে ৷ শুক্রবার মুম্বই পুলিশের এক আধিকারিক জানান, বার্তায় বলা হয় 14 জন জঙ্গি 400 কেজি আরডিএক্স নিয়ে শহরে প্রবেশ করেছে ৷ এমনকী, সেই আরডিএক্স (RDX) বিভিন্ন গাড়িতে রাখা হয়েছে ৷ হুমকি বার্তা পাওয়ার পরই শহরজুড়ে হাই-অ্যালার্ট জারি করা হয় মুম্বই পুলিশের তরফে ।

হুমকি বার্তার প্রেক্ষিতে ওরলি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয় ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ ৷ এরপর তদন্ত করে হুমকি বার্তা পাঠানো ব্যক্তির মোবাইল লোকেশন গৌতম নগরে খুঁজে পায় পুলিশ ৷ সেই তথ্যের ভিত্তিতে নয়ডা পৌঁছন মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা ৷ অভিযুক্তকে গ্রেফতারের জন্য নয়ডা পুলিশের সহযোগিতার আবেদন জানান তাঁরা ৷ পুলিশের একটি বিশেষ দল গঠন করা হয় ৷ এরপর তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে নয়ডা সেক্টর 79-এর বাসিন্দা অশ্বিন কুমার সুপরাকে গ্রেফতার করেন তাঁরা ৷

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, বিগত 5 বছর ধরে নয়ডায় বসবাস করছেন অভিযুক্ত অশ্বিন কুমার সুপ্রা ৷ তার বয়স 50 বছর ৷ অভিযুক্ত মূলত বিহারের বাসিন্দা ৷ হুমকি বার্তা পাঠানোর জন্য যে মোবাইল ফোন এবং সিমকার্ড ব্যবহার করা হয়েছিল, তা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ পরবর্তী তদন্তের জন্য অভিযুক্তকে মুম্বই পুলিশের হাতে তুলে দেয় নয়ডা পুলিশ ৷ জানা গিয়েছে, অভিযুক্তকে মুম্বই আনা হচ্ছে ৷ শনিবারই তাকে আদালতে পেশ করা হবে ৷

পুলিশের এক আধিকারিক জানান, হুমকি বার্তায় 'লস্কর-ই-জিহাদি' নামে একটি সংগঠনের নামও উল্লেখ করে অভিযুক্ত । তার দাবি, 14 জন জঙ্গি মায়ানগরীতে প্রবেশ করেছে ৷ বিস্ফোরণের জন্য 34টি গাড়িতে 400 কেজি আরডিএক্স রাখা রয়েছে ৷ হুমকি বার্তায় সে আরও জানায়, এই আরডিএক্স দেশকে কাঁপিয়ে দেবে ।

গণেশ উৎসবের শেষ লগ্নে রাস্তায় ভিড় জমাবেন লক্ষ লক্ষ মানুষ ৷ এই আবহে হুমকি বার্তা পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে নড়েচড়ে বসে মুম্বই পুলিশ ৷ গণেশ উৎসবের দশম দিনে অর্থাৎ অনন্ত চতুর্দশীর জন্য পুলিশ শহরজুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করে ৷ এই আবহে হুমকি বার্তা পেয়ে শুক্রবার সকাল থেকে শহরজুড়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় ৷ শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি, বিশেষত রেল স্টেশন ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তল্লাশি ও সতর্কতা জারি করা হয় পুলিশের তরফে । শহরবাসীকে আশ্বস্ত করে যেকোনও ধরনের পরিস্থিতি সামাল দিতে তারা প্রস্তুত বলে জানায় মুম্বই পুলিশ ৷

পড়ুন: মুম্বইয়ে 400 কেজি আরডিএক্স নিয়ে ঢুকেছে 14 জঙ্গি, বিস্ফোরণের হুমকি

For All Latest Updates

TAGGED:

NOIDA POLICE ARRESTS MUMBAI ACCUSEDMUMBAI EXPLOSIVES THREAT MESSAGETERRORISTS ATTACK THREAT MUMBAIগ্রেফতার মুম্বই হুমকির অভিযুক্তMUMBAI BLAST THREAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.