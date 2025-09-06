মুম্বইয়ে 400 কেজি RDX বিস্ফোরণের হুমকি ! নয়ডা থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত

জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি মূলত বিহারের বাসিন্দা ৷ নাম অশ্বিন কুমার সুপ্রা ৷ তাকে গ্রেফতারের জন্য নয়ডা পুলিশের কাছে সাহায্যের আর্জি জানায় মুম্বই পুলিশ ৷
Published : September 6, 2025 at 12:32 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 সেপ্টেম্বর: 400 কেজি আরডিএক্স নিয়ে মুম্বইয়ে ঢুকেছে 14 জন পাকিস্তানি জঙ্গি ৷ বৃহস্পতিবার মুম্বই পুলিশের কাছে আসা এই হুমকি বার্তায় রীকিমতো হুলস্থূল পড়ে যায় দেশজুড়ে ৷ সেই হুমকি বার্তা পাঠানোর অভিযোগে অবশেষে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল উত্তরপ্রদেশের নয়ডা পুলিশ ৷
মুম্বই ট্রাফিক পুলিশের কন্ট্রোলরুমে হোয়াটসঅ্যাপ হেল্পলাইন নম্বরে একটি হুমকি বার্তা আসে ৷ শুক্রবার মুম্বই পুলিশের এক আধিকারিক জানান, বার্তায় বলা হয় 14 জন জঙ্গি 400 কেজি আরডিএক্স নিয়ে শহরে প্রবেশ করেছে ৷ এমনকী, সেই আরডিএক্স (RDX) বিভিন্ন গাড়িতে রাখা হয়েছে ৷ হুমকি বার্তা পাওয়ার পরই শহরজুড়ে হাই-অ্যালার্ট জারি করা হয় মুম্বই পুলিশের তরফে ।
#WATCH | Maharashtra | The accused Ashwin Kumar Supra has been brought to Mumbai by the Mumbai Crime Branch. He was arrested earlier today from Noida by the Mumbai Crime Branch for making bomb blast threats in Mumbai.— ANI (@ANI) September 6, 2025
(Source: Mumbai Crime Branch) https://t.co/rsA8XG1S5N pic.twitter.com/afDYoCEApY
হুমকি বার্তার প্রেক্ষিতে ওরলি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয় ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ ৷ এরপর তদন্ত করে হুমকি বার্তা পাঠানো ব্যক্তির মোবাইল লোকেশন গৌতম নগরে খুঁজে পায় পুলিশ ৷ সেই তথ্যের ভিত্তিতে নয়ডা পৌঁছন মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা ৷ অভিযুক্তকে গ্রেফতারের জন্য নয়ডা পুলিশের সহযোগিতার আবেদন জানান তাঁরা ৷ পুলিশের একটি বিশেষ দল গঠন করা হয় ৷ এরপর তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে নয়ডা সেক্টর 79-এর বাসিন্দা অশ্বিন কুমার সুপরাকে গ্রেফতার করেন তাঁরা ৷
Maharashtra | One Ashwin Kumar Supra (50) arrested from Noida, Uttar Pradesh by Mumbai Crime Branch for making bomb blast threats in Mumbai. The main originally hails from Bihar. His phone and SIM card that were used to make the threat have been seized. He is being brought from…— ANI (@ANI) September 6, 2025
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, বিগত 5 বছর ধরে নয়ডায় বসবাস করছেন অভিযুক্ত অশ্বিন কুমার সুপ্রা ৷ তার বয়স 50 বছর ৷ অভিযুক্ত মূলত বিহারের বাসিন্দা ৷ হুমকি বার্তা পাঠানোর জন্য যে মোবাইল ফোন এবং সিমকার্ড ব্যবহার করা হয়েছিল, তা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ পরবর্তী তদন্তের জন্য অভিযুক্তকে মুম্বই পুলিশের হাতে তুলে দেয় নয়ডা পুলিশ ৷ জানা গিয়েছে, অভিযুক্তকে মুম্বই আনা হচ্ছে ৷ শনিবারই তাকে আদালতে পেশ করা হবে ৷
পুলিশের এক আধিকারিক জানান, হুমকি বার্তায় 'লস্কর-ই-জিহাদি' নামে একটি সংগঠনের নামও উল্লেখ করে অভিযুক্ত । তার দাবি, 14 জন জঙ্গি মায়ানগরীতে প্রবেশ করেছে ৷ বিস্ফোরণের জন্য 34টি গাড়িতে 400 কেজি আরডিএক্স রাখা রয়েছে ৷ হুমকি বার্তায় সে আরও জানায়, এই আরডিএক্স দেশকে কাঁপিয়ে দেবে ।
গণেশ উৎসবের শেষ লগ্নে রাস্তায় ভিড় জমাবেন লক্ষ লক্ষ মানুষ ৷ এই আবহে হুমকি বার্তা পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে নড়েচড়ে বসে মুম্বই পুলিশ ৷ গণেশ উৎসবের দশম দিনে অর্থাৎ অনন্ত চতুর্দশীর জন্য পুলিশ শহরজুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করে ৷ এই আবহে হুমকি বার্তা পেয়ে শুক্রবার সকাল থেকে শহরজুড়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় ৷ শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি, বিশেষত রেল স্টেশন ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তল্লাশি ও সতর্কতা জারি করা হয় পুলিশের তরফে । শহরবাসীকে আশ্বস্ত করে যেকোনও ধরনের পরিস্থিতি সামাল দিতে তারা প্রস্তুত বলে জানায় মুম্বই পুলিশ ৷