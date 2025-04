ETV Bharat / bharat

দুধের দাম বাড়াল মাদার ডেয়ারি, আজ থেকেই লাগবে বাড়তি টাকা - MOTHER DAIRY MILK PRICE HIKE

দুধের দাম বাড়াল মাদার ডেয়ারি ( ইটিভি ভারত )

By PTI Published : April 29, 2025 at 11:20 PM IST | Updated : April 30, 2025 at 12:02 AM IST 2 Min Read

নয়াদিল্লি, 30 এপ্রিল: লিটারপ্রতি দুধের দাম বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করল মাদার ডেয়ারি । এবার থেকে লিটারপ্রতি 2 টাকা বেশি দিয়ে কিনতে হবে মাদার ডেয়ারি দুধ । মঙ্গলে ঘোষণার পরই বুধবার থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে বলে জানা গিয়েছে । ক্রমবর্ধমান উৎপাদন খরচের আংশিক ক্ষতিপূরণ দিতেই দাম বৃদ্ধি বলে খবর । এই বিষয়ে কোম্পানির একজন কর্মকর্তা মঙ্গলবার জানান, 30 এপ্রিল, 2025 থেকে বাজারে বর্ধিত দাম কার্যকর হবে । গত কয়েক মাসে প্রতি লিটারে 4-5 টাকা করে ক্রয় খরচ বেড়েছে । এই বৃদ্ধি মোকাবিলা করার জন্য আগের দাম সংশোধন করা হয়েছে । গ্রীষ্মের শুরুতে এবং তাপপ্রবাহের জেরে ক্রয়মূল্য বেড়ে গিয়েছে ।

নিজস্ব আউটলেট, সাধারণ বাণিজ্য এবং ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দিল্লি-এনসিআর বাজারে প্রতিদিন প্রায় 35 লক্ষ লিটার দুধ বিক্রি করে মাদার ডেয়ারি । বিষয়টি নিয়ে এক কর্মকর্তা বলেন, "আমরা আমাদের কৃষকদের জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি গ্রাহকদের কাছে উন্নতমানের দুধ প্রতিদিন পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । এই সংশোধিত দাম বর্ধিত খরচের সঙ্গে এগিয়ে চলাকে প্রতিনিধিত্ব করে । যার লক্ষ্য কৃষক এবং গ্রাহক উভয়ের স্বার্থকে ন্যায়সঙ্গতভাবে পরিবেশন করা ।" দিল্লি-এনসিআরে টোনড মিল্কের (বাল্ক ভেন্ডেড) দাম প্রতি লিটারে 54 টাকা থেকে বাড়িয়ে 56 টাকা করা হয়েছে । ফুল ক্রিম মিল্ক (প্যাকেট) এর দাম প্রতি লিটারে 68 টাকার পরিবর্তে 69 টাকা হবে । টোনড মিল্কের (প্যাকেট) দাম প্রতি লিটার 56 টাকা থেকে বাড়িয়ে 57 টাকা করা হয়েছে, যেখানে ডাবল টোনড মিল্কের দাম 49 টাকার পরিবর্তে 51 টাকা করা হয়েছে । গরুর দুধের দাম প্রতি লিটার 57 টাকা থেকে বাড়িয়ে 59 টাকা করা হয়েছে । দুধে স্বনির্ভরতার পথে বাংলা, 110 কোটি টাকায় গড়ে উঠছে দুই নতুন কারখানা

নয়াদিল্লি, 30 এপ্রিল: লিটারপ্রতি দুধের দাম বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করল মাদার ডেয়ারি । এবার থেকে লিটারপ্রতি 2 টাকা বেশি দিয়ে কিনতে হবে মাদার ডেয়ারি দুধ । মঙ্গলে ঘোষণার পরই বুধবার থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে বলে জানা গিয়েছে । ক্রমবর্ধমান উৎপাদন খরচের আংশিক ক্ষতিপূরণ দিতেই দাম বৃদ্ধি বলে খবর । এই বিষয়ে কোম্পানির একজন কর্মকর্তা মঙ্গলবার জানান, 30 এপ্রিল, 2025 থেকে বাজারে বর্ধিত দাম কার্যকর হবে । গত কয়েক মাসে প্রতি লিটারে 4-5 টাকা করে ক্রয় খরচ বেড়েছে । এই বৃদ্ধি মোকাবিলা করার জন্য আগের দাম সংশোধন করা হয়েছে । গ্রীষ্মের শুরুতে এবং তাপপ্রবাহের জেরে ক্রয়মূল্য বেড়ে গিয়েছে । নিজস্ব আউটলেট, সাধারণ বাণিজ্য এবং ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দিল্লি-এনসিআর বাজারে প্রতিদিন প্রায় 35 লক্ষ লিটার দুধ বিক্রি করে মাদার ডেয়ারি । বিষয়টি নিয়ে এক কর্মকর্তা বলেন, "আমরা আমাদের কৃষকদের জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি গ্রাহকদের কাছে উন্নতমানের দুধ প্রতিদিন পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । এই সংশোধিত দাম বর্ধিত খরচের সঙ্গে এগিয়ে চলাকে প্রতিনিধিত্ব করে । যার লক্ষ্য কৃষক এবং গ্রাহক উভয়ের স্বার্থকে ন্যায়সঙ্গতভাবে পরিবেশন করা ।" দিল্লি-এনসিআরে টোনড মিল্কের (বাল্ক ভেন্ডেড) দাম প্রতি লিটারে 54 টাকা থেকে বাড়িয়ে 56 টাকা করা হয়েছে । ফুল ক্রিম মিল্ক (প্যাকেট) এর দাম প্রতি লিটারে 68 টাকার পরিবর্তে 69 টাকা হবে । টোনড মিল্কের (প্যাকেট) দাম প্রতি লিটার 56 টাকা থেকে বাড়িয়ে 57 টাকা করা হয়েছে, যেখানে ডাবল টোনড মিল্কের দাম 49 টাকার পরিবর্তে 51 টাকা করা হয়েছে । গরুর দুধের দাম প্রতি লিটার 57 টাকা থেকে বাড়িয়ে 59 টাকা করা হয়েছে । দুধে স্বনির্ভরতার পথে বাংলা, 110 কোটি টাকায় গড়ে উঠছে দুই নতুন কারখানা

Last Updated : April 30, 2025 at 12:02 AM IST