এসআইআরের আওতায় নথি জমা দেওয়া নিয়ে নয়া নির্দেশ কমিশনের

কমিশন জানিয়েছে, প্রতিটি রাজ্যে শেষ হওয়া এসআইআরের বছরকেই কাটঅফ হিসেবে ধরা হবে ৷ সেই বছরটি মাথায় রেখেই নতুন সংশোধন হবে ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2025 at 3:26 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 17 সেপ্টেম্বর: ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন নিয়ে বড় ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন ৷ বুধবার কমিশনের তরফে জানানো হল, বেশিরভাগ রাজ্যের অর্ধেকেরও বেশি ভোটারকে এসআইআরের জন্য কোনও নথি দিতে হবে না ৷

কমিশন সূত্রে খবর, দেশের প্রায় সব রাজ্যে 2002 থেকে 2004 সালের মধ্যে ভোটার তালিকার এই বিশেষ সংশোধন করা হয়েছিল। পরবর্তী SIR-এর জন্য সেই বছরটিকে তাদের কাটঅফ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। নির্বাচন কমিশন দ্রুত গোটা দেশজুড়ে বিশেষ নিবিড় সংশোধন কার্যকর করার তারিখ নির্ধারণ করবে ৷ চলতি বছরের শেষ হওয়ার আগেই সেই কাজ হতে পারে।

প্রতিটি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এসআইআরের পরে যে ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়েছিল তা প্রস্তুত রাখতে ৷ কয়েকটি রাজ্যের সিইও ইতিমধ্যেই তাদের ওয়েবসাইটে ওই ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছেন। দিল্লিতে 2008 সালের শেষ বার ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন হয়েছিল ৷ সেই তালিকা ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে ৷ 2006 সালে উত্তরাখণ্ডে শেষ বার এসআইআর হয়েছিল ৷ সেই তালিকাও ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷

বিহারের কাটঅফের বছর 2003 ৷ এ কথা উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রকাশিত এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 2003 সালে বিহারে ভোটার তালিকায় 4 কোটি 96 লক্ষ ভোটারের নাম ছিল ৷ এখনকার হিসেবে তা রাজ্যের মোট ভোটারের 60 শতাংশ ৷ তাঁদের কোনও নথি জমা দেওয়ার প্রয়োজন নেই ৷ বাকি তিন কোটির জন্ম স্থান বা তারিখের প্রমাণপত্র হিসেবে 12টি তালিকাভুক্ত নথির মধ্যে একটি দিতে হবে।

ভোটার তালিকায় নাম তুলতে বা রাজ্যের বাইরে থেকে স্থানান্তরিত হতে ইচ্ছুক আবেদনকারীদের জন্য একটি অতিরিক্ত 'ঘোষণা ফর্ম' চালু করা হয়েছে বলেও খবর। অঙ্গীকারপত্র দিয়ে জানাতে হবে, তাঁরা 1987 জুলাই মাসের 1 তারিখের আগে ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন ৷ পাশাপাশি জন্ম তারিখ অথবা জন্মস্থান নিশ্চিত করার জন্য কমিশনের বলে দেওয়া বারোটির মধ্যে যে কোনও একটি নথি জমা দিতে হবে।

কমিশন যখন এই নয়া নির্দেশিকা জারি করছে তার অব্যবহিত আগে সুপ্রিম কোর্টে জানায় নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ ৷ ভোটমুখী বিহারে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) প্রক্রিয়া আইন মেনে করা হচ্ছে বলে মনে করছে শীর্ষ আদালত ৷ একই সঙ্গে দেশের নির্বাচন আয়োজনের নিয়ামক সংস্থাকে সতর্ক করেও আদালত ৷ বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, কোনও রকম বেআইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে পুরো প্রক্রিয়া বাতিল করা হবে ৷

