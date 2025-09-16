ফের প্রকৃতির রোষে হিমাচল ও উত্তরাখণ্ড, মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মান্ডিতে একই পরিবারের 3 জনের মৃত্যু

ফের প্রকৃতির রোষে হিমাচল ও উত্তরাখণ্ড, মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মান্ডিতে একই পরিবারের 3 জনের মৃত্যু
মেঘভাঙা বৃষ্টি ও তার জেরে হড়পা বানে বিধ্বস্ত হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড ৷ ভূমিধসের নীচে তলিয়ে গেল একাধিক বাড়ি-গাড়ি ও দোকানঘর ৷
Published : September 16, 2025 at 12:15 PM IST
সিমলা/দেরাদুন, 16 সেপ্টেম্বর: প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফের বিধ্বস্ত পাহাড়ে ঘেরা হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড ৷ রাতভর ভারী বৃষ্টিতে হিমাচলের মান্ডিতে হড়পা বান এবং ভূমিধসে একই পরিবারের 3 জনের মৃত্যু ৷ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যায় আস্ত এক বাসস্ট্যান্ড ৷
মঙ্গলবার মান্ডি জেলার সুন্দেরনগর মহকুমার অন্তর্গত নেহরির বই পঞ্চায়েতে ভূমিধসের নীচে চাপা পড়ে যায় একটি বাড়ি ৷ সেই সঙ্গে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েন অনেকে ৷ মান্ডির ডেপুটি কমিশনার অপূর্ব দেবগান জানান, এখনও পর্যন্ত 3 জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি 2 জনকে ঘটনাস্থল থেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে ৷
প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানিয়েছেন, রাতভর ভারী বৃষ্টির কারণে মান্ডিতে বন্যা পরিস্থিতর সৃষ্টি হয় ৷ জেলার সমস্ত এলাকার ড্রেন ও ছোট নর্দমাগুলিতে জল ভরে যায় ৷ ধরমপুরে বন্যার জলে ঢুবে যায় বাসস্ট্যান্ড ৷ সেই সঙ্গে, জলের তলায় চলে যায় এলাকার পাম্প হাউস, একাধিক দোকান এবং 20টিরও বেশি বাস ৷ হিমাচলের উপ-মুখ্যমন্ত্রী মুকেশ অগ্নিহোত্রী এই বিষয়ে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন ৷ তিনি জানান, হঠাৎ এই বন্যায় ধরমপুর বাসস্ট্যান্ড, 2 ডজনেরও বেশি সরকারি বাস, দোকানঘর, পাম্প হাউস এবং ওয়ার্কশপ জলের তলায় চলে গিয়েছে ৷ সিমলার হিমল্যান্ড এলাকার কাছে ভূমিধসের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে একাধিক গাড়ি ৷ বন্ধ হয়ে গিয়েছে প্রধান রাস্তা ৷ ফলে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ৷
মেঘভাঙা বৃষ্টিতে উত্তরাখণ্ডের একই চিত্র ৷ প্রবল বৃষ্টি ও হড়পা বানে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ডের একাধিক এলাকা ৷ মঙ্গলবার সকালে হড়পা বানে ভেসে গিয়েছে একাধিক বাড়ি, গাড়ি এমনকী ব্রিজও ৷ একাধিক এলাকায় ভূমিধসের ঘটনাও সামনে এসেছে ৷
বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সচিব বিনোদ কুমার সুমন জানান, দেরাদুনের সহস্ত্রধারা, মাল দেবতা এবং মুসৌরি থেকেও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গিয়েছে । দেরাদুনে 2-3 জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ মুসৌরি থেকে একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ তবে খবরটি সত্য কি না, তা নিশ্চিত নয় ৷
ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়েছে ৷ প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, এখনও পর্যন্ত 300 থেকে 400 জনকে নিরাপদে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের জন্য দেরাদুনে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামি ৷ তাঁকে সঙ্গ দেন স্থানীয় বিধায়ক এবং প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা ৷
মালদেবতা এলাকা পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সমস্ত নদী উত্তাল হয়ে উঠেছে ৷ প্রবল বৃষ্টির জেরে হড়পা বানে 25 থেকে 30টি এলাকায় রাস্তা ভেঙে পড়েছে । যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে । বাড়িঘর এবং সরকারি সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে । স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে উদ্ধারকারী দল যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে ।" তিনি আরও বলেন, "রাজ্য সরকার প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে । প্রশাসন ইতিমধ্যেই সতর্ক অবস্থায় রয়েছে এবং এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসন ক্রমাগত তৎপর রয়েছে ৷"