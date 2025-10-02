শ্রীলঙ্কা-নেপাল-বাংলাদেশে গণঅভ্যুথানের প্রভাব ভারতেও ! সতর্ক করলেন ভগবত
একশো বছর আগে দশমীর দিনেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কেবি হেগড়েওয়ার ৷ এবছর প্রতিষ্ঠানের একশো বছর পূর্তি ৷
Published : October 2, 2025 at 6:52 PM IST
নাগপুর, 2 অক্টোবর: বিশ্বের ইতিহাসে কোনও (সশস্ত্র) বিপ্লব নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেনি ৷ বিপ্লব নয়, গণতান্ত্রিক পথই পরিবর্তন আনতে পারে ৷ বৃহস্পতিবার নাগপুরের রেশমবাগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের শতবর্ষের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে এমনই মন্তব্য করেন সঙ্ঘ প্রধান মোহন ভাগবত ৷ এদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ৷ এবছর সঙ্ঘের একশো বছর ৷ এই উপলক্ষ্যে বুধবার দিল্লিতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বিশেষ কয়েন ও স্ট্যাম্প প্রকাশ করেছেন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
এদিন আরএসএসের বিজয়া দশমীর অনুষ্ঠানে মোহন ভাগবত তাঁর বক্তৃতায় পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলা থেকে শুরু করে আমেরিকার 50 শতাংশ শুল্ক চাপানো, পড়শি দেশগুলিতে জেন জ়ি বিক্ষোভ-সহ একাধিক বিষয় উত্থাপন করেন ৷ বৃহস্পতিবার জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী জন্মজয়ন্তী ৷ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের অবদানের কথা উল্লেখ করেন ভাগবত ৷
গত বছর বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের ফলে হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে ৷ তারও আগে পড়শি শ্রীলঙ্কাতেও বিক্ষোভের জেরে সরকার পড়েছে ৷ চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে নেপালে জেন জ়ি আন্দোলনের ফলে কেপি শর্মা ওলি সরকার ভেঙে পড়ে ৷
একের পর এক পড়শি দেশের এই আন্দোলন নিয়ে আরএসএস প্রধানের বক্তব্য, "এই ধরনের শক্তি ভারতের অন্দরে ও বাইরে সক্রিয় ৷ তারা দেশে অশান্তির আবহাওয়া তৈরি করতে চাইছে ৷ সরকার যখন জনগণের থেকে অনেকটা দূরে থাকে এবং তাদের সমস্যাগুলির প্রতি উদাসীন থাকে, তখন মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয় ৷ তারা প্রশাসনের বিরোধিতা করে ৷ কিন্তু এভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে সমস্যাগুলির সমাধান হয় না ৷ রাজনৈতিক বিপ্লবের ইতিহাসগুলি দেখলে পরিষ্কার হয়ে যাবে, যে সব সাম্যবাদী দেশগুলিতে বিপ্লব হয়েছিল, সেগুলি এখন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে ৷ হিংসা, আন্দোলনে কোনও লক্ষ্যই পূরণ হয় না ৷ শুধু দেশের বাইরে থাকা শক্তিগুলি এই সুযোগকে ব্যবহার করে তাদের খেলা শুরু করে ৷"
এই পড়শি দেশগুলি একসময় ভারতের অংশ ছিল ৷ তাই ভারতের উপর এর প্রভাব পড়তে পারে ৷ তাছাড়া প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ দীর্ঘদিনের বলে জানান মোহন ভাগবত ৷ তিনি বলেন, "একদিক থেকে ওরা আমাদের পরিবারের অংশ ৷ ওই দেশগুলিতিতে শান্তি, স্থিরতা, সমৃদ্ধি এবং কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হোক ৷ স্বার্থরক্ষার বাইরে গিয়েও এটা আমাদের স্বাভাবিক চাওয়া ৷"
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 50 শতাংশ শুল্কের প্রসঙ্গ তোলেন তিনি ৷ ভারতের আত্মনির্ভর হওয়ার উপর জোর দেন ৷ অন্য দেশের উপর নির্ভরতা যেন বাধ্যতামূলক না হয়ে যায় সে কথা মনে করিয়ে দেন সরসঙ্ঘচালক ৷ তিনি মনে করেন, আমেরিকার শুল্ক নীতি তার নিজের স্বার্থ রক্ষার খাতিরে ৷ এর জন্য ভারত কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে না ৷
ভাগবতের কথায়, "বিশ্ব পারস্পরিক আন্তঃনির্ভরতার মধ্য দিয়ে কাজ করে ৷ তবে আমাদের আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে হবে ৷ পাশাপাশি বিশ্বের ঐক্যের বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে ৷ আমাদের নিশ্চিত করতে হবে, এই আন্তঃনির্ভরতা যেন আমাদের জন্য আবশ্যিক না হয়ে যায় ৷ আমরা যাতে ইচ্ছামতো কাজ করতে পারি এমন পরিস্থিতি থাকা দরকার ৷ স্বদেশি এবং স্ব-অবলম্বনের কোনও বিকল্প হয় না ৷"
ভাষণের অন্য একটি অংশে তিনি বলেন হিন্দু সমাজের শক্তি ৷ ভারত রাষ্ট্র আদতে হিন্দু রাষ্ট্র এই বিষয়ে মোহন ভাগবত বলেন, "হিন্দু সমাজ দায়িত্বপূর্ণ ৷ 'আমরা' এবং 'ওরা' এই ধারণা কখনও ছিল না এই সমাজে ৷ প্রত্যেকে নিজ নিজ দিক দিয়ে স্বতন্ত্র ৷ আক্রমণকারীরা এসেছে এবং চলে গিয়েছে ৷ কিন্তু জীবন থামেনি ৷ আমাদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক ঐক্য আমাদের শক্তি ৷" বিশ্বে ভারতের অবস্থান প্রসঙ্গে মোহন ভাগবত বলেন, "দুনিয়া এখন আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে ৷ বিশ্ব চায়, ভারত নেতৃত্ব দিক এবং পৃথিবীকে পথ দেখাক ৷"