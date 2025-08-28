নয়াদিল্লি, 28 অগস্ট: বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত বলেন, "দেশের প্রত্যেকেরই তিনটি করে সন্তান থাকা উচিত। যদি জন্মহার তিনটি কম হয়, তাহলে আমরা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাব।"
আরএসএসের 100 বছর পূর্তি উপলক্ষে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত তিন দিনের অনুষ্ঠানে RSS প্রধান মোহন ভাগবতের পরামর্শ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মানুষের তিনটির বেশি সন্তান নেওয়া উচিত নয়। তাঁর মতে, ধর্মান্তর এবং অবৈধ অভিবাসন জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতার প্রধান দুটি কারণ।
#WATCH दिल्ली: RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, " ...दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं...डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि विवाह में बहुत देर न करने और 3 संतान करने से माता-पिता और संतानों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है... भारतवर्ष… pic.twitter.com/MyCkZokbpA— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 28, 2025
তিন সন্তান নীতিকে সমর্থন করে আরএসএস প্রধান ভাগবত জানান, জনসংখ্যা পর্যাপ্ত এবং নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সকল ভারতীয় নাগরিকের তিনটি সন্তান নেওয়ার কথা বিবেচনা করা উচিত। ভাগবত বলেন, "বিশ্বের সকল ধর্মগ্রন্থ বলে, যাঁদের জন্মহার তিনের কম তারা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যায়। ডাক্তাররা আমাকে জানিয়েছেন যে, দেরিতে বিয়ে না করে এবং তিনটি সন্তান নিলে বাবা-মা এবং সন্তানদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ভারতের প্রতিটি নাগরিকের ঘরে তিনটি সন্তান থাকা উচিত। এর সঙ্গে সঙ্গে, শিশুরা নিজেদের মধ্যে মানিয়ে নিতেও শেখে। ভারতে জন্মহার 2.1, যার অর্থ তিনটি সন্তান থাকা উচিত। কারণ, 2.1 সম্ভব নয়। তাই তিনটি সন্তান থাকা উচিত। তবে মনে রাখবেন, এর বেশি হওয়া উচিত নয়।"
#WATCH दिल्ली: '75 साल के बाद क्या राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए' सवाल के जवाब में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, " मैंने ये बात मोरोपंत जी के बयान का हवाला देते हुए उनके विचार रखे थे...मैंने ये नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को रिटायर हो जाना चाहिए... हम जिंदगी में… pic.twitter.com/S44vQyCcRD— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 28, 2025
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (RSS) প্রধান মোহন ভাগবত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 75তম জন্মদিনের পরে রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন। আসলে বলা হচ্ছিল যে, বিজেপি এবং আরএসএসের ঐতিহ্য অনুযায়ী, নেতারা 75 বছর বয়স পূর্ণ করার পরে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন। উল্লেখ্য, আগামী বছরেই মোহন ভাগবত এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বয়স 75 বছর পূর্ণ হবে। দুই জনের বয়সের মধ্যে ফারাক ছয় দিনের। মোহন ভাগবতের জন্ম 11 সেপ্টেম্বর এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির 17 সেপ্টেম্বর।
75 বছর বয়সে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসরের প্রসঙ্গে মোহন ভাগবত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, "আমি কখনও বলিনি যে আমি অবসর নেব অথবা অন্য কেউ 75 বছর বয়সে অবসর নেবে। সংঘ যা বলবে, আমরা তাই করব।"
অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের উত্তরে জনসংখ্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বলেন, "জনসংখ্যাগত ভারসাম্যহীনতার দুটি প্রধান কারণ হল ধর্মান্তর এবং অবৈধ অভিবাসন। আমরা জনসংখ্যা নিয়ে চিন্তিত। যখন এতে কোনও পরিবর্তন আসে, তখন দেশ বিভক্ত হয়ে যায়।"