সাসারাম, 17 অগস্ট: চাপের মুখে জাতিভিত্তিক জনগণনার কথা ঘোষণা করেছিল মোদি সরকার ৷ প্রকৃত জাতিভিত্তিক জনগণনা হবে না ৷ সংরক্ষণ ব্যবস্থার 50 শতাংশ কখনও উঠবে না ৷ রবিবার বিহারের সাসারামে ভোটার অধিকার যাত্রা সূচনার মঞ্চ থেকে এই দাবি করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷
চলতি বছরের 22 এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্যকায় জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটে ৷ সন্ত্রাসবাদী হামলায় মৃত্যু হয় 25 জন ভারতীয় ও একজন নেপালের নাগরিকের ৷ মৃতদের অধিকাংশই পর্যটক ছিলেন ৷ এই হামলার দায় স্বীকার করে পাকিস্তানের লস্কর-ই-তইবা জঙ্গি সংগঠনের ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্টান্স ফ্রন্ট বা টিআরএফ ৷ স্বভাবতই এমন ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় সারা দেশে ৷ বৈসরন উপত্যকায় নিরাপত্তার অভাব নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিরোধীরা ৷
কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা
দেশজুড়ে এই অস্থিরতার আবহে 30 এপ্রিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ঘোষণা করেন, ক্যাবিনেট জাতিভিত্তিক জনগণনায় সম্মতি দিয়েছে ৷ দীর্ঘদিন ধরেই কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা এই দাবি তুলে এসেছে ৷ মন্ত্রী বলেন, "কংগ্রেস সবসময় জাতিভিত্তিক জনগণনার বিরোধিতা করেছে ৷ 2010 সালে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং লোকসভায় জানিয়েছিলেন, জাতিভিত্তিক জনগণনা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে মন্ত্রিসভা ৷ এর জন্য একদল মন্ত্রীকে নিয়ে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয় ৷ কিন্তু তারপরও কিছু হয়নি ৷ বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলই জাতিভিত্তিক জনগণনার প্রস্তাব দিয়েছিল ৷ এরপরেও কংগ্রেস সরকার জাতিভিত্তিক জনগণনার পরিবর্তে শুধুমাত্র জাতির বিষয়ে একটি সমীক্ষা করেন ৷ তার নাম সোশিও ইকোনমিক কাস্ট সেনসাস (এসইসিসি) ৷ এখানেই পরিষ্কার, কংগ্রেস এবং তাদের ইন্ডিয়া জোট এই জাতিভিত্তিক জনগণনাকে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে ৷"
পরবর্তী জনগণনায় এই জাতিভিত্তিক গণনা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে সরকার ৷ স্বাধীনতার পর থেকে এই প্রথম দেশে জাতিভিত্তিক জনগণনা হওয়ার কথা ৷ এই ঘোষণার পর থেকে কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা এর সময় ও এর নেপথ্যে সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ৷
এদিন রাহুল অভিযোগ করেন, "আমরা সংসদেও বলেছি, আমরা জাতিভিত্তিক জনগণনা চাই ৷ সংরক্ষণ ব্যবস্থায় 50 শতাংশের ক্যাপ তুলে দেওয়া উচিত ৷ আমি প্রধানমন্ত্রী মোদির সামনেই এটা বলেছি ৷ কিন্তু বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদি চাপের মুখে জাতিভিত্তিক জনগণনার কথা বলেছে ৷ আমি জানি, ওরা আসল জাতিভিত্তিক জনগণনা করবে না ৷ সংরক্ষণ ব্যবস্থায় 50 শতাংশের ক্যাপের দেওয়াল কখনও নামবে না ৷" কংগ্রেস সাংসদ প্রতিশ্রুতি দেন, কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া ব্লক ক্ষমতায় এলে দেশের সর্বত্র জাতিভিত্তিক জনগণনা হবে ৷ সংরক্ষণ ব্যবস্থায় 50 শতাংশের ক্যাপ তুলে দেওয়া হবে ৷
চলতি বছরের শেষে আর কয়েক মাসের মধ্যে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন ৷ অল্প সময়ের মধ্যে বিহারে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) করছে নির্বাচন কমিশন ৷ এই প্রক্রিয়ায় বিহারের ভোটারদের নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ ৷ কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ তুলে এদিন জনসচেতনতামূলক ভোটার অধিকার যাত্রার সূচনা করেছেন তিনি ৷
এই মঞ্চে কংগ্রেস নেতা ছাড়াও ছিলেন দলের সভাপতি বর্ষীয়ান নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে, আরজেডি প্রধান তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব, বিহার বিধানসভার বিরোধী নেতা তেজস্বী যাদব, বিকাশশীল ইনসান পার্টির নেতা মুকেশ সাহানি, সিপিআই(এম)-এর সুভাষিনী আলি, সিপিআই নেতা সন্দোষ কুমার, সিপিআই (এমএল) লিবারেশন-এর সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ৷ 1 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 16 দিন ধরে বিহারের 20টিরও বেশি জেলায় ঘুরবে রাহুলের নেতৃত্বে এই যাত্রা ৷ 1 হাজার 300 কিমিরও বেশি পথ অতিক্রম করবেন তাঁরা ৷ লালু প্রসাদ যাদবের কনিষ্ঠ পুত্র তেজস্বী যাদব এদিন জিপ চালিয়ে এই যাত্রার সূচনা করেন ৷ জিপের আরোহী ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, রাজ্য কংগ্রেসের প্রধান রাজেশ কুমার-সহ আরও অনেকে ৷