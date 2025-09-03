নয়াদিল্লি, 3 সেপ্টেম্বর: দেশে লাগু হয়েছে অভিবাসন ও বিদেশি নাগরিক সংশোধনী আইন ৷ 1 সেপ্টেম্বর একটি গেজেট নোটিফিকেশন জারির মাধ্যমে এই আইন কার্যকর করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷ এই আইন অনুযায়ী অনুপ্রবেশকারীদের জন্য রাজ্যগুলিকে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরির নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
পাশাপাশি ধর্মীয় হিংসার কারণে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের) ভারতে আশ্রয় নেওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি পেল 10 বছর ৷ গত বছরের 11 মার্চ লোকসভা নির্বাচনের আগে দেশজুড়ে নাগরকিত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) লাগু করে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এই আইন অনুযায়ী, 2014 সালের 31 ডিসেম্বর বা তার আগে ধর্মীয় হিংসার কারণে প্রতিবেশী আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি এবং খ্রিস্টানরা ভারতে এসে বসবাস করলে তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হবে ৷ এই সময় বাড়িয়ে 2024 সালের 31 ডিসেম্বর করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷
In a landmark decision, the Govt of India has allowed minorities from Afghanistan, Bangladesh & Pakistan — Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi & Christian — who entered India on/before 31st Dec 2024 due to religious persecution, to stay even without valid documents.— Dr. Sukanta Majumdar (@DrSukantaBJP) September 3, 2025
সংখ্যালঘু শরণার্থী
ধর্মীয় হিংসা বা নির্যাতনের কারণে প্রতিবেশী আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়ে বাস করছেন ৷ তাঁদের জন্য সোমবারের বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, 2024 সালের 31 ডিসেম্বর বা তার আগে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে বা ধর্মীয় হিংসার ভয়ে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ছেড়ে যেসব সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি এবং খ্রিস্টানরা ভারতে এসে বাস করছেন, তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় নথি না-থাকলেও চলবে ৷ অর্থাৎ তাঁদের কাছে বৈধ পাসপোর্ট বা ভ্রমণের প্রয়োজনীয় নথি না-থাকলেও তাঁরা ভারতে থাকতে পারবেন ৷ তাঁদের পাসপোর্টের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও ভারতে থাকতে দেবে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
এই নিয়মে ব্যতিক্রম শ্রীলঙ্কার তামিল ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রে ৷ 2015 সালের 9 জানুয়ারি বা তার আগে শ্রীলঙ্কা থেকে তামিল নাগরিকরা ভারতে আশ্রয় নিলে তাঁরা এই ছাড় পাবেন না ৷
নেপাল-ভুটান
এছাড়া নেপাল ও ভুটান থেকে দুই প্রতিবেশী দেশের নাগরিকরা স্থলভাগ বা আকাশপথে ভারতে প্রবেশের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট বা ভিসা লাগবে না ৷ এমনকী ভারতীয়দেরও নয় ৷ পাসপোর্ট বা ভিসা ছাড়াই তাঁরা ভারতে প্রবেশ করতে পারবেন ৷
অভিবাসন ও বিদেশি নাগরিক সংশোধনী আইন অনুযায়ী, নৌবাহিনী, সেনা ও বায়ুসেনার কোনও সদস্য ভারতে প্রবেশ বা ভারত থেকে বাইরে যাওয়ার সময় তাঁকে কোনও পাসপোর্ট বা ভিসা দেখাতে হবে না ৷ এমনকী এরকম সদস্যের পরিবারের লোকজন সরকারি যানবাহনে চলাচলের ক্ষেত্রে সঙ্গে পাসপোর্ট ভিসা না থাকলেও চলবে ৷ তিব্বতিদের ক্ষেত্রেও নিয়ম শিথিল করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷