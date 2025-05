ETV Bharat / bharat

যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে কী করণীয় ? নাগরিকদের হাতে-কলমে শেখানোর নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের - MINISTRY OF HOME AFFAIRS

আগামী 7 মে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মহড়া আয়োজনের নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ( Etv Bharat )

By ANI Published : May 5, 2025 at 8:44 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 9:02 PM IST 2 Min Read

নয়াদিল্লি, 5 মে: কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বেড়েছে ৷ পর্যটকদের হত্যার পাল্টা আঘাত হানতে মরিয়া ভারত ৷ এমনই আবহে যুদ্ধ বা ওই ধরনের কোনও পরিস্থিতির জন্য দেশের সাধারণ নাগরিকদের প্রস্তুত রাখতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার ৷ আগামী 7 মে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মহড়া আয়োজনের নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ৷ কী নির্দেশ দিল অমিতের মন্ত্রক ? মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে কী করে নিজেদের রক্ষা করতে হবে সেই প্রশিক্ষণই দেশের নাগরিকদের দিতে বলা হয়েছে ৷ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদেরও প্রশিক্ষণ দিতে বলা হয়েছে ৷ রাজ্যগুলির বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকেও ওই দিন মহড়া করতে বলা হয়েছে ৷ আচমকা ব্ল্যাকআউট হয়ে গেলে কী করতে হবে অথবা বিমান হানার সাইরেন শুনলে কী করতে হবে তাও শেখানো হবে মহড়ায় ৷ এর পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি বিষয় দেশের সাধারণ নাগরিকদের শিখিয়ে রাখতে চাইছে মোদি সরকার ৷ তুঙ্গে দিল্লির তৎপরতা

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যেদিন এই নির্দেশ দিচ্ছে তার কয়েকদিন থেকেই কেন্দ্রীয় প্রশাসনের তৎপরতা অনেকটা বেড়ে গিয়েছে ৷ পহেলগাঁও হামলার পর ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ৷ প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে একের পর এক কড়া পদক্ষেপ করছে নয়াদিল্লি ৷ এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্য়ে দেশের প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিংয়ের সঙ্গে সোমবার বৈঠক সারলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ গত দু'দিন নৌসেনা ও বায়ুসেনা প্রধানের সঙ্গে বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর এদিনের এই বৈঠক বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷ শনিবার নৌ-সেনা প্রধান অ্যাডমিরাল দিনেশ কে ত্রিপাঠীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন মোদি ৷ আরব সাগরের উপর নৌ-সেনার সামগ্রিক অবস্থান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী খোঁজ-খবর নেন বলে জানা গিয়েছে ৷ এরপর রবিবার বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি ৷ সেখানেও বায়ুসেনার প্রস্তুতি নিয়ে কথা হয়েছে ৷ এবার প্রতিরক্ষা সচিবের সঙ্গে বৈঠক সারলেন মোদি ৷ একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে রণকৌশল তৈরির পাশাপাশি অন্য পথেও পাকিস্তানকে জবাব দিচ্ছে ভারত ৷ কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার পরপরই 1960 সালের সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি স্থগিত করেছে ভারত ৷ এরপর রবিবার পাকিস্তানমুখী চেনাব (চন্দ্রভাগা) নদীর জল বন্ধ করা হল ৷ জম্মুর রামবান জেলার এই নদীর উপর রয়েছে বাগলিহার বাঁধ ৷ সেই বাঁধই বন্ধ করেছে দিল্লি ৷ এবার যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্য দেশের সাধারণ নাগরিকদেরও প্রস্তত করে রাখতে চাওয়া হচ্ছে ৷ 'জঙ্গিদের যোগ্য সাজা দিতে হবে', পহেলগাঁও হামলা নিয়ে মোদিকে ফোন পুতিনের

Last Updated : May 5, 2025 at 9:02 PM IST