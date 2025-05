ETV Bharat / bharat

পাকিস্তানের সেনা এগিয়ে আসছে, ভারতও প্রস্তুত; জানালেন বিদেশ সচিব মিস্রী - OPERATION SINDOOR

ভারত-পাকিস্তান সংঘাত নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী এবং ভারতীয় সেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং ( ছবি: পিটিআই )

By PTI Published : May 10, 2025 at 2:26 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 2:55 PM IST 4 Min Read

নয়াদিল্লি, 10 মে: গত দু-তিন দিন ধরে পাকিস্তান যা করে চলেছে, তাকে উস্কানিমূলক হিসেবেই দেখছে ভারত ৷ তারা উত্তেজনা বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত প্ররোচনা দিয়ে চলেছে ৷ পাকিস্তানের সেনা ফরওয়ার্ড এলাকার দিকে এগিয়ে আসছে ৷ এই অবস্থায় ভারতীয় সেনা যে কোনও সামরিক পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুত ৷ শনিবার সকালে সাংবাদিক বৈঠকে ভারত-পাকিস্তান সংঘাত প্রসঙ্গে এমনটাই জানালেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী ৷ অপারেশন সিঁদুর-এর পর এনিয়ে চারটি মিডিয়া ব্রিফিং করলেন তিনি ৷ প্রতিবারের মতো এদিনও তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় সেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং ৷ সাংবাদিকদের তাঁরা বলেন, "পাকিস্তানের সেনা ফরওয়ার্ড এলাকার দিকে এগিয়ে আসছে ৷ আক্রমণাত্মক মানসিকতা নিয়ে তারা উত্তেজনা বৃদ্ধি করতে চাইছে ৷ এই অবস্থার মোকাবিলায় ভারতীয় সেনা চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়েছে ৷ পাকিস্তানের দিক থেকে হওয়া সব বৈরিতামূলক প্রচেষ্টা রুখে দেওয়া হয়েছে এবং তার যথাযোগ্য প্রত্যুত্তরও দেওয়া হয়েছে ৷ পাকিস্তান বারবার প্ররোচনা দিলেও ভারতীয় সেনাবাহিনী সংযমে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷" ভারতীয় সেনাঘাঁটি (ছবি: বিদেশ মন্ত্রক) এই দুই সেনা আধিকারিক বলেন, "পশ্চিম দিকে সীমান্ত বরাবর আগ্রাসী হামলা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান ৷ ইউক্যাম, লয়টারিং মিউনিশন, এয়ারক্র্যাফ্ট, দূরপাল্লায় অস্ত্র দিয়ে মানুষের বসবাসের জায়গা এবং সেনাঘাঁটিগুলিকে নিশানা করছে ৷ নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ভারী সমারস্ত্রের বর্ষণ চলছে ৷ আকাশসীমা লঙ্ঘন করে ভারতে ঢুকছে ড্রোন ৷ শ্রীনগর থেকে নালিয়া পর্যন্ত 26টি জায়গায় আক্রমণ করেছে তারা ৷ ভারতীয় সেনা এই হামলাগুলি রুখে দিয়েছে ৷ উধমপুর, পাঠানকোট, আদমপুর ও ভুজে বায়ুসেনা ঘাঁটিগুলিতে সামান্য কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ৷" শুক্রবার মধ্যরাতে হওয়া পাকিস্তানের হামলা প্রসঙ্গে উইং কম্যান্ডার ব্যোমিকা সিং বলেন, "রাত 1.40 মিনিটে পঞ্জাবের একাধিক বায়ুসেনা ঘাঁটি লক্ষ্য করে পাকিস্তান শক্তিশালী মিসাইল ছুড়েছে ৷" হাসপাতাল, স্কুলের মতো নাগরিক পরিকাঠামোতেও হামলা চালিয়েছে পাক সেনা ৷ উইং কম্যান্ডারের কথায়, "শ্রীনগর, অবন্তিপোরা, উধমপুরে বায়ুসেনা ঘাঁটির কাছাকাছি স্কুল ও চিকিৎসাকেন্দ্রে কাপুরুষোচিত হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান ৷ এই হামলা নিন্দনীয় ৷" পাক সেনার হামলার পর অস্ত্রের অংশ পড়ে রয়েছে (ছবি: পিটিআই)

ভারতীয় সেনা এর জবাব দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ৷ দুই মহিলা সেনা আধিকারিকের কথায়, "ভারতীয় সেনা শুধুমাত্র কয়েকটি প্রযুক্তি পরিকাঠামো, চিহ্নিত সেনা পরিকাঠামো, কম্যান্ড ও কন্ট্রোল সেন্টার, রেডার সাইট, অস্ত্র মজুতের এলাকাগুলিতে হামলা করেছে ৷ রফিকি, মুরিদ, চাকলালা, রহিম ইয়ার খান, সুকুর ও চুনিয়ায়ে আমাদের এয়ারক্রাফ্ট থেকে আক্রমণ করা হয়েছে ৷ সিয়ালকোট, পাসরুরে বিমান ঘাঁটিতেও হামলা চালিয়েছে ভারতীয় সেনা ৷" বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী বলেন ভারতের আদমপুর সেনাঘাঁটিতে S-400 এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস করে দেওয়ার দাবি তুলে সোশাল মিডিয়ায় প্রচার চালিয়েছে পাকিস্তান ৷ শত্রু দেশের এই দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী ৷ এর সমর্থনে তাঁরা একাধিক ভিডিয়ো ফুটেজ ও ছবি তুলে ধরেন সংবাদমাধ্যমের সামনে ৷ পাকিস্তানের মিথ্যাচার বিদেশ সচিব সাফ বক্তব্য, "পাকিস্তান একের পর এক মিথ্যা কথা বলে চলেছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় ভুয়ো তথ্য ছড়াচ্ছে ৷ ভ্রান্ত প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে ৷ সির্সা, সুরাতগড় বায়ুসেনা ঘাঁটি ধ্বংসের যে দাবি পাকিস্তান করেছে, তা সর্বৈব মিথ্যা ৷ আদমপুরে S-400 ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার দাবিও ভুয়ো ৷ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো, সাইবার সিস্টেম, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে হামলা চালানো ও তা ধ্বংস করার বিষয়টিও মিথ্যা ৷ পাকিস্তান সরকারের এই ধরনের মিথ্যা প্রচারে কারও কান দেওয়া উচিত নয় ৷" তিনি এদিন ভারতের নাগরিক পরিকাঠামোগুলিকে নিশানা করা নিয়ে বলেন, "সাধারণ মানুষ এবং নাগরিক পরিকাঠামোগুলিকে লক্ষ্য করে হামলা করছে পাক সেনা ৷ বিশেষত জম্মু-কাশ্মীর ও পঞ্জাবে ৷ তারা ভারতের সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সম্প্রীতি নষ্ট করার ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ৷" শনিবার ভোরে জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরিতে পাক হামলায় মৃত্যু হয়েছে প্রশাসনিক কর্তা রাজকুমার থাপার ৷ সারারাত ধরে নিয়ন্ত্রণ রেখা ও আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকার ফিরোজপুর ও জলন্ধরে ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন ছোড়ার ফলে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ৷ অনেকে আহত হয়েছেন ৷ এই বিষয়টিও উল্লেখ করেন মিস্রী ৷ তাঁর কথায়, "পাক আধিকারিকদের দাবি, ভারত শ্রী অমৃতসর সাহিবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছে ৷ এই দাবি হাস্যকর ৷ আমি আগেই বলেছি, এভাবে ভারতকে বিভাজনের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে ৷" মিস্রী আরও বলেন, "এই সংঘাতের আবহে বিভিন্ন বিষয়ে দেশবাসী ভারত সরকারের সমালোচনা করলে পাক সেনার মুখপাত্র খুব আনন্দ পাবেন বলে মনে হচ্ছে ৷ কিন্তু আশ্চর্যের যে পাকিস্তানের মানুষ তাদের সরকারেরই সমালোচনা করছে ৷ এটাই একটা মুক্ত এবং সক্রিয় গণতন্ত্রের পরিচয় ৷ পাকিস্তান অবশ্য এটা জানে না ৷ এনিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই ৷" পাকিস্তানের আরও দাবি ভারত আফগানিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ৷ এই দাবিকেও হাস্যকর বলে উল্লেখ করেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী ৷ তিনি বলেন, "আফগানিস্তানের মানুষকে মনে করিয়ে দিতে হবে না গত দেড় বছর ধরে কারা আফগানিস্তানের নাগরিক ও নাগরিক পরিকাঠামোর উপর আক্রমণ করে চলেছে ৷" পাক সেনা প্রধান মুনিরকে ফোন মার্কিন বিদেশ সচিবের, সংঘাত বন্ধে মধ্যস্থতার প্রস্তাব

