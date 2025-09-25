সেনার ভরসা দেশি তেজস, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে 97টি যুদ্ধবিমানের বিপুল বরাত

সেনার ভরসা দেশি তেজস, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে 97টি যুদ্ধবিমানের বিপুল বরাত
বায়ুসেনার জন্য তেজস যুদ্ধবিমান সরবরাহের বিপুল বরাত পেল হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড ৷ আগামিকাল অবসর নিচ্ছে রাশিয়ায় তৈরি মিগ-21 যুদ্ধবিমান ৷ তার জায়গা নিচ্ছে তেজস ৷
নয়াদিল্লি, 25 সেপ্টেম্বর: ভারতীয় বায়ুসেনায় মিগ যুগের অবসান হতে চলেছে ৷ আর তার জায়গা নিচ্ছে অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান তেজস ৷ রাষ্ট্রয়ত্ত এরোনটিক্স সংস্থা হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড (এইচএএল, হ্যাল)-কে 97টি তেজস লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট তৈরির বরাত দিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ৷ বৃহস্পতিবার মন্ত্রক জানিয়েছে, 62 হাজার 370 কোটি টাকার এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ৷
2027-28 অর্থবর্ষ থেকে তেজস MK-1A যুদ্ধবিমান সরবরাহ শুরু করবে হ্যাল ৷ অন্যদিকে, এদিনই ড্রোন যুদ্ধের কৌশল প্রশিক্ষণে নয়া স্কুলের সূচনা করল বিএসএফ ৷ মধ্যপ্রদেশের টেকানপুরে আধাসামরিক বাহিনীর ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে দেশের প্রথম ড্রোন ওয়ারফেয়ার স্কুল শুরু হল ৷ এর আগেই বাহিনীর জওয়ান থেকে শুরু করে আধিকারিকদের জন্য ড্রোনের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করেছে বিএসএফ ৷
প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, হ্যাল-এর সঙ্গে মন্ত্রকের 97টি তেজস লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট MK-1A তৈরির চুক্তি হয়েছে ৷ যুদ্ধবিমানের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশগুলিও সরবরাহ করবে হ্যাল ৷ এর জন্য কর বাদে 62 হাজার 370 কোটি টাকা খরচ হবে ৷ এক মাসের কিছু আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ক্যাবিনেট কমিটি এই চুক্তিতে ছাড়পত্র দেয় ৷
এনিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ তিনি জানিয়েছেন, "সরকারের 'আত্মনির্ভর ভারত' উদ্যোগের অংশ হিসাবে আজ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড (এইচএএল, হ্যাল)-এর সঙ্গে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে ৷ এই চুক্তি অনুযায়ী বায়ুসেনাকে 97টি তেজস লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট (এলসিএ) MK-1A সরবরাহ করবে হ্য়াল ৷ এর মধ্যে 68টি যুদ্ধবিমান এবং 29টি দুই আসনের যুদ্ধবিমান ৷ এর জন্য 62 হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ খরচ হবে ৷ এই যুদ্ধবিমান ভারতীয় বায়ুসেনার অপারেশনের ক্ষমতা আরও প্রসারিত করবে ৷ দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রস্তুতিকে আরও মজবুত করবে ৷"
তেজস নিয়ে রাজনাথ আরও লেখেন, "আগামিদিনে এই দেশে নির্মিত তেজস যুদ্ধ বিমানই ভারতীয় বায়ু সেনার প্রধান ভরসা হয়ে উঠবে ৷ কেন্দ্রীয় সরকার ও সেনাবাহিনী এই চুক্তিতে সেই নির্ভরতা জানান দিয়েছে ৷" এর আগে 2021 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হ্যাল-কে এরকমই একটি চুক্তিতে 83টি তেজস MK-1A যুদ্ধবিমান তৈরির বরাত দিয়েছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ৷ তখন মন্ত্রকের সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার 48 হাজার কোটি টাকার চুক্তি হয়েছিল ৷
অত্যাধুনিক তেজস লাইট কমব্যাট যুদ্ধবিমানে 'স্বয়ম' রক্ষা কবচ থাকবে ৷ বিমানের 64 শতাংশেরও বেশি যন্ত্রাংশ ভারতে তৈরি ৷ পাশাপাশি 67 টি নতুন যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হবে এবং সেগুলিও ভারতেই তৈরি হবে ৷ হ্যাল 97টি তেজস যুদ্ধবিমানের সরবরাহ শুরু করবে 2027-28 অর্থবর্ষ থেকে ৷
অবসর নিচ্ছে মিগ-21
এদিকে আগামিকাল বায়ুসেনা থেকে অবসর নিচ্ছে রাশিয়ার মিগ-21 যুদ্ধ বিমান ৷ এই উপলক্ষে বর্ণাঢ্য বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷ 1960-এর দশকে বায়ু সেনায় মিগ-21 যুদ্ধ বিমানের যাত্রা শুরু হয়েছিল ৷ 1963 সালে চণ্ডীগড়ে প্রথম মিগ-21 স্কোয়াড্রনটি উড়িয়ে ছিলেন দিলবাগ সিং ৷ পরে 1981 সালে তিনি বায়ু সেনার প্রধান হন ৷ শুক্রবার শেষ মিগ-21 বাইসন যুদ্ধবিমানটি চালাবেন এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং ৷