সেনার ভরসা দেশি তেজস, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে 97টি যুদ্ধবিমানের বিপুল বরাত

বায়ুসেনার জন্য তেজস যুদ্ধবিমান সরবরাহের বিপুল বরাত পেল হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড ৷ আগামিকাল অবসর নিচ্ছে রাশিয়ায় তৈরি মিগ-21 যুদ্ধবিমান ৷ তার জায়গা নিচ্ছে তেজস ৷

Tejas Aircraft
তেজস যুদ্ধবিমান (ছবি সৌজন্য: হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড-এর এক্স হ্যান্ডেল)
By PTI

Published : September 25, 2025 at 5:11 PM IST

3 Min Read
নয়াদিল্লি, 25 সেপ্টেম্বর: ভারতীয় বায়ুসেনায় মিগ যুগের অবসান হতে চলেছে ৷ আর তার জায়গা নিচ্ছে অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান তেজস ৷ রাষ্ট্রয়ত্ত এরোনটিক্স সংস্থা হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড (এইচএএল, হ্যাল)-কে 97টি তেজস লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট তৈরির বরাত দিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ৷ বৃহস্পতিবার মন্ত্রক জানিয়েছে, 62 হাজার 370 কোটি টাকার এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ৷

2027-28 অর্থবর্ষ থেকে তেজস MK-1A যুদ্ধবিমান সরবরাহ শুরু করবে হ্যাল ৷ অন্যদিকে, এদিনই ড্রোন যুদ্ধের কৌশল প্রশিক্ষণে নয়া স্কুলের সূচনা করল বিএসএফ ৷ মধ্যপ্রদেশের টেকানপুরে আধাসামরিক বাহিনীর ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে দেশের প্রথম ড্রোন ওয়ারফেয়ার স্কুল শুরু হল ৷ এর আগেই বাহিনীর জওয়ান থেকে শুরু করে আধিকারিকদের জন্য ড্রোনের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করেছে বিএসএফ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, হ্যাল-এর সঙ্গে মন্ত্রকের 97টি তেজস লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট MK-1A তৈরির চুক্তি হয়েছে ৷ যুদ্ধবিমানের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশগুলিও সরবরাহ করবে হ্যাল ৷ এর জন্য কর বাদে 62 হাজার 370 কোটি টাকা খরচ হবে ৷ এক মাসের কিছু আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ক্যাবিনেট কমিটি এই চুক্তিতে ছাড়পত্র দেয় ৷

এনিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ তিনি জানিয়েছেন, "সরকারের 'আত্মনির্ভর ভারত' উদ্যোগের অংশ হিসাবে আজ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড (এইচএএল, হ্যাল)-এর সঙ্গে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে ৷ এই চুক্তি অনুযায়ী বায়ুসেনাকে 97টি তেজস লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট (এলসিএ) MK-1A সরবরাহ করবে হ্য়াল ৷ এর মধ্যে 68টি যুদ্ধবিমান এবং 29টি দুই আসনের যুদ্ধবিমান ৷ এর জন্য 62 হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ খরচ হবে ৷ এই যুদ্ধবিমান ভারতীয় বায়ুসেনার অপারেশনের ক্ষমতা আরও প্রসারিত করবে ৷ দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রস্তুতিকে আরও মজবুত করবে ৷"

The LCA Mk1A flew in the inaugural program of ongoing Aero India 2025
এরো ইন্ডিয়া 2025 অনুষ্ঠানে আকাশে যুদ্ধবিমান তেজস (ছবি সৌজন্য: হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড-এর এক্স হ্যান্ডেল)

তেজস নিয়ে রাজনাথ আরও লেখেন, "আগামিদিনে এই দেশে নির্মিত তেজস যুদ্ধ বিমানই ভারতীয় বায়ু সেনার প্রধান ভরসা হয়ে উঠবে ৷ কেন্দ্রীয় সরকার ও সেনাবাহিনী এই চুক্তিতে সেই নির্ভরতা জানান দিয়েছে ৷" এর আগে 2021 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হ্যাল-কে এরকমই একটি চুক্তিতে 83টি তেজস MK-1A যুদ্ধবিমান তৈরির বরাত দিয়েছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ৷ তখন মন্ত্রকের সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার 48 হাজার কোটি টাকার চুক্তি হয়েছিল ৷

অত্যাধুনিক তেজস লাইট কমব্যাট যুদ্ধবিমানে 'স্বয়ম' রক্ষা কবচ থাকবে ৷ বিমানের 64 শতাংশেরও বেশি যন্ত্রাংশ ভারতে তৈরি ৷ পাশাপাশি 67 টি নতুন যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হবে এবং সেগুলিও ভারতেই তৈরি হবে ৷ হ্যাল 97টি তেজস যুদ্ধবিমানের সরবরাহ শুরু করবে 2027-28 অর্থবর্ষ থেকে ৷

অবসর নিচ্ছে মিগ-21

এদিকে আগামিকাল বায়ুসেনা থেকে অবসর নিচ্ছে রাশিয়ার মিগ-21 যুদ্ধ বিমান ৷ এই উপলক্ষে বর্ণাঢ্য বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷ 1960-এর দশকে বায়ু সেনায় মিগ-21 যুদ্ধ বিমানের যাত্রা শুরু হয়েছিল ৷ 1963 সালে চণ্ডীগড়ে প্রথম মিগ-21 স্কোয়াড্রনটি উড়িয়ে ছিলেন দিলবাগ সিং ৷ পরে 1981 সালে তিনি বায়ু সেনার প্রধান হন ৷ শুক্রবার শেষ মিগ-21 বাইসন যুদ্ধবিমানটি চালাবেন এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং ৷

