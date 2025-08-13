জয়সলমের, 13 অগস্ট: জগদীপ ধনখড় উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করার পর, এই পদের জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে। এই নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 21 অগস্ট এবং ভোটগ্রহণ 9 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। এর পরে দেশ একজন নতুন উপরাষ্ট্রপতি পাবে। এই পরিস্থিতিতে রাজস্থানের জয়সলমেরের বাসিন্দা সাংবাদিকতার বিষয়ের ছাত্র উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
রাজস্থানের জয়সলমেরের বাসিন্দা জালালউদ্দিনও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সোমবার (11 অগস্ট) তিনি উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। জালালউদ্দিন এখন পর্যন্ত অনেক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তিনি ছাত্র ইউনিয়ন, ওয়ার্ড পঞ্চায়েত, বিধায়ক এবং এমপি-সহ একাধিক নির্বাচনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এবার তিনি সরাসরি দেশের উপরাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
জালালউদ্দিন জয়সলমেরের ভাগুকা গ্রামের বাসিন্দা। সোমবার দুপুর 2টো 39 মিনিটে জালালউদ্দিন তাঁর মনোনয়ন জমা দেন। তিনি জানান, মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় তাঁর কোনও প্রস্তাবক ছিল না। 22 তারিখ পর্যন্ত এই পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এরপর প্রস্তাবক না থাকায় এই ফর্ম বাতিল করা হবে এবং জমা দেওয়া 15,000 টাকা ফেরত দেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, 38 বছর বয়সী জালালউদ্দিন বর্তমানে জয়পুরে সাংবাদিকতা বিষয়ে পড়াশোনা করছেন। তাঁর দুই ভাই ডাক্তার এবং তাঁর দুটি সন্তানও রয়েছে। এর আগে তিনি ওয়ার্ড সদস্য, বিধানসভা নির্বাচন, লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং কয়েক বছর আগে তিনি কলেজ নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।
জয়সলমেরে পৌঁছে সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানান, গণতন্ত্রে প্রতিটি ব্যক্তির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার স্বাধীনতা রয়েছে। ভারতীয় গণতন্ত্রে, সকল নাগরিকের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার রয়েছে, যার জন্য বয়স-সম্পর্কিত এবং অন্যান্য কিছু নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করা হয়েছে। যে কোনও নাগরিক যিনি এই মানদণ্ডগুলি পূরণ করেন এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক হন, তিনি নিজের স্তরে নির্বাচনে অংশ নেন।