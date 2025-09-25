ETV Bharat / bharat

প্রতিশ্রুতি রক্ষায় মার্গদর্শী, হায়দরাবাদে উদ্বোধন হল সংস্থার 125তম শাখার

বুধবার হায়দরাবাদ মালকাজিগিরিতে রামোজি গ্রুপের সিএমডি সিএইচ কিরণ এবং মার্গদর্শী এমডি শৈলজা কিরণ মার্গদর্শী চিটফান্ডের 125তম শাখার উদ্বোধন করেন ৷

Ramoji Group CMD Ch Kiron, Margadarsi Managing Director Sailaja Kiron, Sri Ramoji Rao's grandson Sujay
রামোজি গ্রুপের সিএমডি সিএইচ কিরণ এবং মার্গদর্শীর এমডি শৈলজা কিরণ এবংশ্রী রামোজি রাওয়ের নাতি সুজয়। (ইটিভি ভারত)
হায়দরাবাদ, 25 সেপ্টেম্বর: হায়দরাবাদের মালকাজিগিরিতে উদ্বোধন হল মার্গদর্শী চিটফান্ডের 125তম শাখার ৷ মার্গদর্শীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শৈলজা কিরণ এর দীর্ঘ যাত্রার প্রশংসা করে বলেন, এই সংস্থাটি সর্বদা আস্থা এবং প্রতিশ্রুতির সমার্থক। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নির্ভরযোগ্য পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসছে মার্গদর্শী।

বুধবার মালকাজগিরির আনন্দবাগ সার্কেল বালাজি বিগ টাউনে 125তম শাখার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, সংস্থার এমডি শৈলজা কিরণ রামোজি গ্রুপ অফ কোম্পানিজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রয়াত শ্রী রামোজি রাওয়ের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ অনুসরণ করে কীভাবে তহবিলটি আইনত পরিচালিত হয়, তা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামোজি গ্রুপ অফ কোম্পানিজের সিএমডি সিএইচ কিরণ এবং শ্রী রামোজি রাওয়ের নাতি সুজয়।

হায়দরাবাদে চিটফান্ডের 125তম শাখার উদ্বোধনে এমডি শৈলজা কিরণ, রামোজি গ্রুপের সিএমডি সিএইচ কিরণ (ইটিভি ভারত)

1962 সালে চালু হওয়া এই চিটফান্ড বর্তমানে 60 লক্ষেরও বেশি গ্রাহককে পরিষেবা দিচ্ছে । তিনি বলেন, "1962 সালে একটি ছোট উদ্যোগ হিসেবে শুরু হওয়া মার্গদর্শী বছরের পর বছর ধরে অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । বর্তমানে 60 লক্ষেরও বেশি গ্রাহককে সেবা প্রদান করছে। ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক চাহিদা পূরণের জন্য চিটফান্ডগুলি একটি অমূল্য হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে, যা জরুরি তহবিল এবং আর্থিক বিমা উভয় হিসেবেই কাজ করে । দীর্ঘস্থায়ী ইতিহাসের সঙ্গে, মার্গদর্শী চিটফান্ড আগামী প্রজন্মের জন্য স্থিতিশীল থাকবে।"

ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিশদভাবে বলেন, "কিছু বছর আগে, 10000 টাকার চিট পরিচালনা করা হতো। আজ, আমরা 10 লক্ষ টাকা থেকে এক কোটি টাকা পর্যন্ত তহবিল পরিচালনা করি এবং আগামী দশ বছরে আমরা 10 কোটি টাকার 'চিট' পরিচালনা করার আশা রাখি। মানুষের আর্থিক চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্ষেত্রে, মার্গদর্শী চিটফান্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে । তরুণরা এর সুবিধাগুলি বোঝার পরে, চিটগুলিতে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করছে । এই বিনিয়োগগুলি বাজারের পরিস্থিতি থেকে একেবারে আলাদা এবং কোনও ঝুঁকি বহন করে না। 40-50 মাসের মধ্যে এগুলি সব দিক থেকে সুরক্ষা এবং উপযোগিতা প্রদান করে ।"

রামোজি গ্রুপ অফ কোম্পানিজের সিএমডি সিএইচ কিরণ বলেন, "মার্গদর্শী আমাদের সঙ্গে যুক্ত তিন প্রজন্মের সম্পদ বৃদ্ধিতে নেতৃত্ব দিয়েছে । আমরা আশা করি, আরও অনেক পরিবার একই পথ অনুসরণ করবে।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মার্গদর্শী সিইও পি সত্যনারায়ণ, সিওও মধুসূধন, ডিরেক্টর ভেঙ্কটস্বামী, ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজাজি, বলরামকৃষ্ণ, সাম্বামূর্তি, রামকৃষ্ণ, জে শ্রীনিবাস, জেনারেল ম্যানেজার আদিনারায়ণ, রবীন্দ্রনাথ, প্রসাদ, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মালকাশ্রী চন্দ্রাশ্রী, ব্রহ্মকৃষ্ণ এবং অন্যান্য শাখার ম্যানেজার-সহ ঊর্ধ্বতন কর্তারা।

