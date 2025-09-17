আলোচনায় বসতে চেয়ে কেন্দ্র সরকারকে সংঘর্ষবিরতির প্রস্তাব মাওবাদীদের

আলোচনায় বসতে চেয়ে কেন্দ্র সরকারকে সংঘর্ষবিরতির প্রস্তাব মাওবাদীদের
মঙ্গলবার সোশাল মিডিয়ায় মাওবাদীদের তরফে প্রকাশিত বিবৃতিটি ছড়িয়ে পড়ে ৷ বিবৃতির সত্যতা যাচাই করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ছত্তিশগড় সরকার ৷
By PTI
Published : September 17, 2025 at 10:34 AM IST
রায়পুর, 17 সেপ্টেম্বর: নিরাপত্তা অভিযান বন্ধ করে একমাসের জন্য সংঘর্যবিরতি ঘোষণা করা হোক ৷ সরকারের কাছে এমন আবেদন জানিয়ে এবার সাময়িকভাবে আত্মসমর্পণের ঘোষণা করল নিষিদ্ধ ঘোষিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) ৷ সরকারকে দেওয়া সেই বিবৃতিতে শান্তি আলোচনারও আহ্বান জানিয়েছে তারা ৷
দেশের মাটি থেকে মাওবাদীদের উপড়ে ফেলতে মাও অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে একের পর এক অভিযান চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সফলতাও মিলেছে ৷ সাম্প্রতিক সময়ে নিরাপত্তাবাহিনীদের যৌথ অভিযানে মৃত্যু হয়েছে একাধিক শীর্ষস্থানীয় মাওবাদী নেতার ৷ এই আবহে মঙ্গলবার সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশিত মাওবাদীদের শান্তি সমঝোতার আবেদনের সত্যতা যাচাই করছে ছত্তিশগড় সরকার ৷ মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপাত্র অভয়ের নামে প্রকাশিত দুই পৃষ্ঠার বিবৃতিটি 15 অগস্ট লেখা হয়েছে ৷ ইন্টারনেট, রেডিয়ো কিংবা সংবাদসংস্থার মাধ্যমে সরকারকে তাদের সিদ্ধান্ত জানানোর আহ্বান জানিয়েছে মাওবাদীরা ৷
বিবৃতিতে মাওবাদীদের দাবি, "দলের সাধারণ সম্পাদক (প্রয়াত বাসবরাজু)-এর উদ্যোগে শান্তি আলোচনার প্রক্রিয়াটি শুরু হয় ৷ বিশ্ব তথা দেশের বর্তমান পরিস্থিতির বিচারে এবং প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও শীর্ষস্থানীয় পুলিশকর্তাদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অস্ত্র ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷" পাশাপাশি তারা জানিয়েছে, আগামী দিনে দেশবাসীর স্বার্থে তারা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে রাজি ৷ তবে তার আগে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবে তারা ৷
প্রায় 4 মাস আগে ছত্তিশগড়ের বাস্তার এলাকায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয় সিপিআই(মাওবাদী)-এর সাধারণ সম্পাদক নম্বালা কেশব রাও ওরফে বাসবরাজু ৷ সেই ঘটনার পর মাওবাদীদের তরফে এই বিবৃতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিস্তর ৷ ছত্তিশগড়ের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা সাংবাদিকদের জানান, বিবৃতির সত্যতা যাচাই করা হচ্ছে ৷ তবে এই মুহূর্তে মাওবাদীদের আত্মসমর্পণ করে সরকার প্রদত্ত পুনর্বাসনের সুবিধাগুলি গ্রহণ করা উচিত ।
উপ-মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, 'সংঘর্ষবিরতি' শব্দটি বেশ আপত্তিজনক ৷ কারণ, তাদের সঙ্গে কোনও যুদ্ধে জড়িয়ে নেই সরকার ৷ গণতান্ত্রিক কোনও দেশে শর্তসাপেক্ষ আলোচনা হয় না ৷ তবে প্রকাশিত বিবৃতিতে শর্তসাপেক্ষ আত্মসমর্পণেরই কথা বলেছে মাওবাদীরা ৷ যদিও বিবৃতির সত্যতা যাচাইয়ের পর পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, সেই নিয়ে সরকারের অভ্যন্তরে আলোচনা করা হবে বলে জানান বিজয় শর্মা ৷
প্রকাশিত বিবৃতিতে মাওবাদীরা জানিয়েছে, এর আগেও সরকারের কাছে 'যুদ্ধবিরতির' প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ৷ সেই সঙ্গে এই বিষয়ে সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে পরামর্শের জন্য একমাসের সময়ও চাওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত সরকারের তরফে কোনও আশানরূপ মতামত পাওয়া যায়নি ৷ বরং, মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান আরও তীব্র হয়ে ওঠে ৷