হাজারিবাগে এনকাউন্টারে খতম মাও শীর্ষ নেতা, মাথার দাম ছিল 1 কোটি টাকা
সহদেব সোরেন মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন ৷ তার মাথার দাম ছিল এক কোটি টাকা ৷
Published : September 15, 2025 at 11:48 AM IST
রাঁচি, 15 সেপ্টেম্বর: ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগের জঙ্গলে যৌথ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিকেশ তিন মাওবাদী ৷ সোমবার সকালে পাতিপিড়ি জঙ্গলে যৌথ বাহিনীর অভিযানে মোট তিন মাওবাদী নেতার মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ যার মধ্যে সহদেব সোরেনের মাথার দাম ছিল এক কোটি টাকা ৷ তিন জনের জন্য মোট 1.35 কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে ৷
এদিন সকাল ছ'টা নাগাদ হাজারিবাগ জেলার গোরহর থানা সীমানার অন্তর্গত পাতিপিড়ি জঙ্গলে সিপিআই (মাওবাদী) সংগঠনের সহদেব সোরেনের দলের সঙ্গে ঝাড়খণ্ড পুলিশ এবং কোবরা ব্যাটালিয়নের যৌথ বাহিনীর সংঘর্ষ শুরু হয়। এক আধিকারিকের কথায়, "যৌথ বাহিনীর তল্লাশি অভিযানের সময় মাওবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় ৷ সহদেব সোরেন ওরফে প্রবেশ এবং আরও দুই মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে ৷" তল্লাশি অভিযান চলছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।
সহদেব সোরেন মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন ৷ পুলিশ তার মাথার জন্য এক কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। সংঘর্ষে নিহত অন্য দুই মাওবাদী স্পেশাল এরিয়া কমিটির সদস্য রঘুনাথ হেমব্রম, যার মাথার জন্য 25 লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল, এবং কমিটির সদস্য বীর সেন গাঞ্জু যার মাথার দাম ছিল 10 লক্ষ টাকা। নিহত মাওবাদী নেতাদের কাছ থেকে পুলিশ তিনটি একে-47 রাইফেল উদ্ধার করেছে পুলিশ।
পালামু জেলায় যৌথ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মাওবাদী স্প্লিন্টার গ্রুপ ত্রিতিয়া সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির (টিএসপিসি) স্বঘোষিত সাব-জোনাল কমান্ডার মুখদেব যাদব (40) ওরফে তুফানজি নামে এক মাওবাদী নেতার মৃত্যু হয় ৷ জেলার মানাতু এবং তারহাসির সীমান্তবর্তী একটি জঙ্গলে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে । ঘটনাস্থল থেকে মাওবাদী নেতার দেহের সঙ্গে একটি আইএনএসইউএস রাইফেল, একটি পিস্তল এবং 146টি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। মাথার জন্য 5 লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল ৷ মুখদেব যাদব গত 4 সেপ্টেম্বর পালামুতে দুই নিরাপত্তা কর্মীর হত্যার সঙ্গেও জড়িত ছিল বলে অভিযোগ। এই এনকাউন্টারের একদিন পর হাজারিবাগে একই রকম সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল এদিন।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ চলতি বছরের শুরুতে মাওবাদমুক্ত দেশ ঘোষণা করেন ৷ 31 মার্চ, 2026 সালের মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদ নির্মূল করতে হবে বলেও সময় বেধে দেন তিনি ৷ এরপরই নিরাপত্তা বাহিনী মাওবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান শুরু করেছে।