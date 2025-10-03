ETV Bharat / bharat

প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়ে নদীতে ডুবে মৃত 13, নিখোঁজ 8

বিসর্জন দিতে গিয়ে মৃত্যু-মিছিল! দশমীতে নদীতে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন দিতে গিয়ে 13 জন যুবক ডুবে যান ৷ এখনও পর্যন্ত 5 জনের দেহ মিলেছে ৷

DURGA IDOL IMMERSION
প্রতিমা বিসর্জন (ইটিভি ভারত)
October 3, 2025

আগ্রা, 3 অক্টোবর: বিজয়ার উৎসবের আবহ বদলে গেল বিষাদে। দশমীর বিকেলে বরণ শেষে মা দুর্গাকে বিসর্জনের উদ্দেশে রওনা দেয় পুজো কমিটি ৷ আর সেই বিসর্জনের সময়ই আগ্রার খেরাগড় থানার ডুঙ্গারওয়ালায় ঘটে যায় বড় দুর্ঘটনা ৷ স্থানীয় কুশিয়াপুর গ্রামের 13 জন যুবক উমতাং নদীতে মুহূর্তের মধ্যে ডুবে যান ৷ একাদশীর বিকেল পর্যন্ত পাঁচ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। একজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ আপাতত সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সহয়তা দেবে রাজ্য় সরকার ৷

ঘটনায় গ্রামবাসীরা এলাকার বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ৷ পাশাপাশি প্রশাসনের বিরুদ্ধে উদ্ধারকার্যের দেরি হওয়ার অভিযোগ তুলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। গ্রামবাসীরা পুলিশকে জানিয়েছেন, এক যুবককে জোর করে নদীতে স্নান করার জন্য টেনে নিয়ে যায় কয়েকজন ৷ তারপরই ঘটে যায় মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ৷ ওই যুবককে স্নানের জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় বাধা দেন অন্য এক দল যুবক ৷ এরপরই দুপক্ষের মধ্যে বচসা বেধে যায় ৷ সেখান থেকেই হাতাহাতির সূত্রপাত ৷ ধাক্কাধাক্কির ফলে উমতাং নদীতে যুবকরা ডুবে যান ৷ অন্যরা তাঁদের উদ্ধার করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন ৷ কিন্তু তলিয়ে যান জলে ৷

প্রশাসনের তরফে গতকাল রাতে তিন যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় ৷ আর এদিন দুপুর পর্যন্ত আরও 2 জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। অন্য এক যুবককে উদ্ধার করে ইতিমধ্যেই স্থানীয় SNMC হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ আগ্রার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অরবিন্দ মাল্লাপ্পা বাঙ্গারি জানিয়েছেন, এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ৷ সরকার নিহতদের পরিবারকে চার লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেবে ৷

ডিসিপি (পশ্চিম) অতুল শর্মা জানিয়েছেন, দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের জন্য পুলিশ উন্টগান নদীর সেতুর নীচে একটি জায়গা তৈরি করেছিল। সেখানে নৌকা দিয়ে ব্যারিকেড দিয়ে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হচ্ছিল। এদিকে, দশমীর বিকেলে ডুঙ্গারপুরের কিছু লোক নদীর মাঝখানে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন করতে নিয়ে যান ৷ তাঁদের বাধা দেওয়া হয়। তখন তাঁরা প্রতিমা বিসর্জন না-দিয়েই ফিরে আসেন। এরপর ফের বিসর্জন স্থান থেকে 300 মিটার দূরে নদীর মাঝখানে গিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জন দিতে যান ৷ তখনই ঘটে যায় দুর্ঘটনা ৷

পরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আরও বলেন, "স্কুবা ডাইভার, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ), স্থানীয় ডুবুরি এবং পুলিশরা উদ্ধারকার্যে নেমেছে ৷ আধা সামরিক বাহিনীকেও ঘটনাস্থলে ডাকা হয়েছে ৷ 5 জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে, আজ বিকেল পর্যন্ত ৷ এখনও পর্যন্ত 8 জন নিখোঁজ রয়েছেন ৷"

