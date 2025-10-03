ETV Bharat / bharat

বন্দেভারত এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত 4, আহত আরও এক

বন্দেভারতের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তিন যুবকের মৃত্যু হয় বলে খবর। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও একজন ৷

Vande Bharat Express
বন্দেভারত এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 3, 2025 at 6:17 PM IST

2 Min Read
পূর্ণিয়া, 3 অক্টোবর: ফের বন্দেভারত এক্সপ্রেসকে ঘিরে দুর্ঘটনা ৷ এবার এই সেমি বুলেট ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল চারজনের ৷ মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের পূর্ণিয়ায় ৷

শুক্রবার ভোর চারটে নাগাদ জোগবানির কাছে কসবা স্টেশনের ক্রসিংয়ে বন্দেভারত এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত্যু হয় চার যুবকের ৷ ঘটনায় আরও একজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। ওই যুবকরা সবাই দশেরার মেলা দেখে ফিরছিলেন ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মেলা ঘুরে পাঁচ যুবকই রেললাইন ধরে পূর্ণিয়ার দিকে হেঁটে আসছিলেন। ভোরের অন্ধকারের জেরেই তাঁরা বুঝতে পারেননি জোগবানির দিক থেকে দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে বন্দেভারত এক্সপ্রেস ৷

ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তিন যুবকের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত দু'জনকে পূর্ণিয়া সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে একজনের মৃত্যু হয় ৷ অন্য আরও এক আহত যুবকের চিকিৎসা চলছে । ঘটনার পর রেল লাইনের আশপাশে আরপিএফ এবং পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷ ট্রেন দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। এদিকে, আরপিএফ এবং স্থানীয় পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে সবকটি দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মোতায়েন করা হয়েছে বিরাট পুলিশ বাহিনী ৷

কসবা পুলিশ স্টেশনের আধিকারিক মহম্মদ হাবিউদ্দিন বলেন, "স্টেশনের ক্রসিংয়ের কাছে পাঁচ যুবককে বন্দেভারত এক্সপ্রেস ধাক্কা মারে ৷ ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আর একজন চিকিৎসাধীন। এদের বিরুদ্ধে ছিনতাইয়ের একাধিক অভিযোগ রয়েছে।" গত 15 সেপ্টেম্বর এই রুটে বন্দেভারতের উদ্বোধন করা হয়েছিল ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 15 সেপ্টেম্বর ভার্চুয়াল মাধ্যমে জোগবানি এবং দানাপুরের মধ্যে ট্রেনটির উদ্বোধন করেন। এরপর থেকে নিয়মিত চলাচল শুরু হয়েছে বন্দেভারতের।

এর আগেও বিহারে বন্দেভারতের ধাক্কায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ৷ সেবার প্রাণ যায় একই পরিবারের তিনজনের । একজনকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে পটনার পিএমসিএইচে রেফার করা হয় । মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে গত 19 তারিখ বিকেল 5টা নাগাদ ৷ বারহ মহকুমার পান্ডারাক স্টেশনের কাছে মেকরা মামরাখা গ্রামে । জানা গিয়েছে, হতাহতরা সকলেই একই পরিবারের সদস্য । তাঁরা নালন্দা জেলার হারনৌত থানা এলাকার অন্তর্গত তাদাপারের বাসিন্দা। সকলে এক পরিচিতের বাড়ির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন ৷ সে সময়ই ঘটে দুর্ঘটনা ৷

