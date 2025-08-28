পালঘর (মহারাষ্ট্র), 28 অগস্ট: গণেশ উৎসবের মাঝেই বহুতল ভেঙে দুর্ঘটনা মহারাষ্ট্রে ৷ বহুজনের মৃত্যুর আশঙ্কা ৷ বুধবার রাতে পালঘরের ভাসাইয়ের নারাঙ্গি রোডের কাছে অবস্থিত বহুতলের একাংশ ভেঙে পড়ে 15 জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে ৷
বুধবার রাত 12টা 5 মিনিট নাগাদ মুম্বই সংলগ্ন পালঘরের ভিরার এলাকার বিজয় নগরে ওই বহুতলটি ভেঙে পড়ে বলে আধিকারিকরা জানান ৷ প্রায় 50টি ফ্ল্যাট ছিল বহুতলটিতে ৷ তার মধ্যে চারতলা রমাবাই অ্যাপার্টমেন্টটি ধসে পড়ে বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন । প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, চারতলায় এক বছরের এক মেয়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠান চলছিল ৷ সেই সময় ভবনের একটি অংশে থাকা 12টি ফ্ল্যাট ধসে পড়ে ৷ যার ফলে ধ্বংসস্তূপের নিচে বাসিন্দা এবং অতিথিরা আটকে পড়েন ।
পালঘর জেলার ভিরার এলাকায় এই বহুতল ধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে বৃহস্পতিবার প্রশাসনের তরফে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে ৷ এই ঘটনায় পালঘরের জেলা কালেক্টর ডঃ ইন্দু রানি জাখর বৃহস্পতিবার সকালে নিশ্চিত করে বলেন যে, "এই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 15 জনে দাঁড়িয়েছে । ঘটনার সময় যে মেয়েটির জন্মদিন পালন করা হচ্ছিল তারও মৃত্যু হয়েছে ৷ তবে আরও কেউ ধব্বংসস্তূপে আটকে রয়েছেন কিনা তা জানতে উদ্ধার কাজ অব্যাহত থাকবে ৷ কাজ প্রায় সম্পূর্ণ ৷ তবে ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কারের অভিযান শেষ করার আগে আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চাই ৷"
কর্পোরেশনের বক্তব্য
ভাসাই-ভিরার পুর কর্পোরেশনের (ভিভিএমসি) একজন আধিকারিকের মতে, আহত এবং উদ্ধার হওয়া আরও ছয়জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), স্থানীয় পুলিশ এবং দমকল বিভাগ-সহ জরুরি দলগুলি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তল্লাশি চালিয়ে আরও কেউ সেখানে আটকে পড়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে । কর্তৃপক্ষ বুধবার মৃতদের মধ্যে সাতজনকে শনাক্ত করেছে ।
জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আধিকারিক বিবেকানন্দ কদম আগেই বলেছিলেন, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে, দুর্ভাগ্যবশত বহুতলের আশেপাশের সমস্ত চালিত বাড়ি খালি করে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ।
ভিভিএমসির সহকারী কমিশনার গিলসন গনসালভেস বলেন যে, "বহুতলটি অবৈধ । প্রথমত, এটি জনবহুল এলাকায় অবস্থিত ৷ ভেঙে পড়া বহুতলে ভারী যন্ত্রপাতি আনতে আধিকারিকদের সমস্যা হওয়ায় ধ্বংসাবশেষ সরাতে দেরি হয়েছে । ধসের ফলে বেশ কয়েকটি পরিবার ঘরছাড়া হয়ে পড়েছে । সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে চন্দনসার সমাজমন্দিরে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে । আমরা খাবার, জল, চিকিৎসা সহায়তা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করছি ৷"
ঘটনায় বেঁচে যাওয়া ব্যক্তির বক্তব্য
প্রত্যক্ষদর্শীরা ভয়াবহ দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন ৷ যেখানে আনন্দের মুহূর্ত কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিশৃঙ্খলায় পরিণত হয়েছিল । ঘটনায় বেঁচে যাওয়া এক ব্যক্তির কথায়, "জন্মদিনের পার্টির সময় লোকেরা নাচছিল এবং উদযাপন করছিল ৷ হঠাৎ করে পুরো কাঠামোটি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে ৷"
পরবর্তী ঘটনাটি বিশৃঙ্খলা এবং আতঙ্কে পরিণত হয় ৷ লোকেরা চিৎকার করে বহুতল নির্মাতার বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ তুলেছিল ।বাসিন্দারা দাবি করেছেন যে, ভবন ধসের আগের ঘটনার মতো যেখানে ফাটল বা কাঠামোগত দুর্বলতা আগে থেকেই দেখা গিয়েছিল ৷ তারপরেও এখানে কোনও সতর্কতার চিহ্নমাত্র ছিল না ।
কাঠগড়ায় বহুতল কর্তৃপক্ষ
হঠাৎ ধসের ফলে ভবনের নিরাপত্তা এবং এলাকায় অনুমোদন ছাড়া নির্মাণ নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ।স্থানীয়রা নির্মাতা এবং কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অলসতা এবং অবহেলার অভিযোগ করেছেন ৷ অনেকে যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই কীভাবে অন-নুমোদিত কাঠামোতে এত বাসিন্দাকে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ।ভিভিএমসি অভিযোগ দায়ের করার পর বুধবার পুলিশ নির্মাতাকে গ্রেফতার করেছে ।
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, বহুতলটি 15 বছরের পুরনো ৷ 2012 সালে নির্মিত ৷ একই সঙ্গে এর আগে পুরসভা বাড়িটিকে নোটিশও দিয়েছিল । এই ঘটনায় মামলাও দায়ের করা হয়েছে । জানা গিয়েছে, এই বাড়িটিতে 25 থেকে 30টি পরিবার বাস করত ।