গণেশ বিসর্জনের শোভাযাত্রায় ট্রাকের ধাক্কা, মৃত 9

নিহতদের পরিবার পিছু 5 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷

CAR RAMMED INTO CROWD
গণেশ বিসর্জন শোভাযাত্রায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল কমপক্ষে 9 জনের (ইটিভি ভারত)
Published : September 13, 2025 at 8:24 AM IST

হাসান (কর্ণাটক), 12 সেপ্টেম্বর : গণেশ বিসর্জনের শোভাযাত্রায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল কমপক্ষে 9 জনের । শুক্রবার রাতে কর্ণাটকের হাসান জেলার একটি গ্রামে শোভাযাত্রার মধ্যে ঢুকে পড়ে একটি ট্রাক ৷ তার জেরেই এই দুর্ঘটনা।

9 জন নিহত হওয়ার পাশাপাশি কমপক্ষে 20 জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। আহতদের মধ্য়ে কয়েকজনের শারীরিক পরিস্থিতি যথেষ্ট গুরুতর ৷ এমতাবস্থায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷

গণেশ চতুর্থী উদযাপনের শেষ দিনে রাত 8টা 45 মিনিট নাগাদ মোসালে হোসাহাল্লি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে । আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসানের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কয়েকজনকে আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হতে পারে ৷ সূত্রের খবর, একটি স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পড়ুয়ারা বিসর্জন দেখতে এসেছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আরও দুই পড়ুয়ার শরীরে বিভিন্ন অংশে আঘাত লেগেছে ৷ তাঁরা আপাতত হাসপাতালেই ভর্তি ৷ প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানিয়েছেন, আরাকলাগুডু থেকে আসা ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভক্তদের উপর ধাক্কা দেয়। ঘটনাটি কীভাবে ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ আহতদের থেকেও বিষয়টি জানার কাজ শুরু করেছন তদন্তকারীরা ৷

ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে তিনি লেখেন, "হাসানে গণেশ বিসর্জনে দুর্ঘটনার খবর শুনে আমি গভীরভাবে শোকাহত। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই ৷ আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। সরকারের পক্ষ থেকে, নিহতদের পরিবার পিছু 5 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হবে। আহতদের চিকিৎসা খরচও সরকার বহন করবে। এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক মুহূর্ত। আসুন আমরা সকলেই এই দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াই।"

শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প ও ইস্পাত মন্ত্রী তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামীও ৷ এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্টে তিনি লেখেন, "হাসান তালুকের মোসালেহোসাহাল্লিতে গণপতি বিসর্জন শোভাযাত্রার সময় এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার খবর শুনে আমি গভীরভাবে মর্মাহত ৷ এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন প্রাণ হারিয়েছেন ৷ 20 জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। গণপতি শোভাযাত্রার সময় একটি ট্রাকের ধাক্কায় ভক্তরা প্রাণ হারিয়েছেন ৷ এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। আহতদের বিনামূল্যে সবচেয়ে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতে সরকারকে অনুরোধ করছি ৷ প্রশাসনকে জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে ৷ "

