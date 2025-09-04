নয়াদিল্লি, 4 সেপ্টেম্বর: কুকি-জো গোষ্ঠীর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হল ৷ সম্প্রতি মিজোরাম সরকার জানিয়েছে, আগামী 13 সেপ্টেম্বর মিজোরাম হয়ে মণিপুরে যেতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ অশান্ত মণিপুরে তাঁর পা রাখার আগে সরকারের সঙ্গে চুক্তি করল কুকি-জো গোষ্ঠী ৷ আড়াই বছর আগে মণিপুরে কুকি ও মেইতেই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের শুরু ৷ তখন থেকে অশান্ত উত্তর-পূর্বের এই ছোট্ট রাজ্যটি ৷ এর পর থেকে এই প্রথম কোনও সদর্থক ঘটনা ঘটল রাজ্যে ৷
সরকারি সূত্রে খবর, কুকি ন্য়াশনাল অর্গানাইজেশন (কেএনও) ও ইউনাইটেড পিপল'স ফ্রন্ট (ইউপিএফ)-এর সঙ্গে সাসপেনশন অফ অপারেশনস (এসওও) চুক্তি হয়েছে ৷ মণিপুরে এর প্রভাব ইতিবাচক হবে ৷ কুকি-জো কাউন্সিলের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিকদের একাধিক বৈঠক হয় ৷ এরপর কুকি-জো কাউন্সিল সাধারণের জন্য 2 নম্বর জাতীয় সড়ক খুলে দিতে রাজি হয়েছে ৷ এই সড়ক দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পরিবহণ হয় ৷
এই সংক্রান্ত একটি বিবৃতি জারি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷ বিবৃতিতে সরকার জানিয়েছে, কেজেসি 2 নম্বর জাতীয় সড়কে শান্তির আবহ বজায় রাখতে ভারত সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৷ গত কয়েকদিন ধরে নয়াদিল্লিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিক, মণিপুর সরকারের তরফে প্রতিনিধিদের সঙ্গে দফায় দফায় কেএনও এবং ইউপিএফ-এর বৈঠক হয় ৷
এই বৈঠকের শেষে ত্রিস্তরীয় সাসপেনশন অফ অপারেশনস (এসওও) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৷ স্বাক্ষরের দিন থেকে অর্থাৎ এদিন থেকেই চুক্তির শর্তগুলি কার্যকর হবে এবং এই চুক্তির সময়সীমা এক বছর, বিবৃতিতে জানানো হয়েছে ৷
2023 সালের 3 মে মণিপুরের দুই জনজাতি কুকি ও মেইতেই-এর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ৷ তারপর থেকে বারবার অশান্তির ঘটনা ঘটেছে উত্তর-পূর্বের রাজ্যটিতে ৷ কুকি ও মেইতেই মিলিয়ে 260 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ প্রাণ গিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীদেরও ৷ এখন মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন চলছে ৷
এই চুক্তি অনুযায়ী দু'টি সংগঠন মণিপুরের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজার রাখবে ৷ শান্তি ও স্থিরতার জন্যে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে তারা সম্মত হয়েছে ৷ এছাড়া সংবেদনশীল অশান্তিপ্রবণ এলাকাগুলি থেকে সাতটি ক্যাম্প সরিয়ে নিতে রাজি হয়েছে কেএনও এবং ইউপিএফ ৷ গত 9 ফেব্রুয়ারি এন বীরেন সিং মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন ৷ এরপর 13 ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছে ৷