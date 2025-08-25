ETV Bharat / bharat

গর্ভবতী স্ত্রী'র দেহ টুকরো টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দিল স্বামী - PREGNANT WOMAN CHOPPED IN PIECES

পুলিশ সূত্রে খবর, স্বাতীর মাথা, দুই পা, দুই হাত কেটে মুসি নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে ৷ ধরের কয়েকটি অংশ ঘর থেকে পাওয়া গিয়েছে।

HUSBAND KILLED HIS PREGNANT WIFE
স্ত্রীর দেহ টুকরো টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দিল স্বামী (ইটিভি ভারত)
Published : August 25, 2025 at 2:00 PM IST

হায়দরাবাদ, 25 অগস্ট: নয়ডার পর এবার হায়দরাবাদ ৷ গর্ভবতী স্ত্রীকে খুন করে দেহ টুকরো টুকরো করল স্বামী ৷ এমনকী মাথা ধর থেকে আলাদা করে নদীতে ফেলে দেয় ৷ দেহের বাকি টুকরোগুলিও ফেলে দেয় সে ৷

জানা গিয়েছে, মেদচল জেলার মেদিপল্লির বালাজি এলাকায় এই নৃশংস ঘটনা ঘটেছে ৷ ভিকারবাদ জেলার কামারেদ্দিগুড়ার বাসিন্দা 25 বছরের স্বাতীর সঙ্গে মহেন্দ্র রেড্ডির বিয়ে হয় ৷ বিয়ের পর থেকেই তাদের মধ্যে অশান্তি লেগেই ছিল বলে জানাচ্ছেন পরিবারের সদস্যরা ৷ কিছুদিন ধরে সেই অশান্তি তীব্র আকার নেয় ৷ ঘটনার দিনও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চরম অশান্তি হয় ৷ এরপরই মহেন্দ্র স্ত্রীকে খুন করে বলে অভিযোগ। তারপর সে দেহ টুকরো টুকরো করে একটি চাদরে মুড়ে রেখে দেয়। পরে সেগুলি নদীতে ফেলে দেয় অভিযুক্ত ৷ দেহের কয়েকটি টুকরো ঘরে ছিল ৷ সেগুলিও সে ফেলে দেওয়ার প্রস্তুতি নেয় বলে দাবি।

মহেন্দ্রর ঘর থেকে শব্দ শুনে প্রতিবেশীরা দেখতে যায়। তারা চাদরে দেহের অংশগুলি শনাক্ত করে পুলিশকে খবর দেয় ৷ এরপরই বিষয়টি সামনে আসে। পুলিশ মহেন্দ্র রেড্ডিকে গ্রেফতার করে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, জেরার সময় মহেন্দ্র রেড্ডি জানিয়েছে, স্বাতীর দুই পা, দুই হাত এবং মাথা কেটে মুসি নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে ৷ পুলিশ সেই টুকরোগুলি খুঁজতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে ৷ শুধুমাত্র ধরের কয়েকটি অংশ ঘর থেকে পাওয়া গিয়েছে। কেন মহেন্দ্র স্ত্রীকে খুন করল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

জানা গিয়েছে, মহেন্দ্র রেড্ডি এবং স্বাতীর প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল। মহেন্দ্র রেড্ডি চাকরির জন্য এরপর হায়দরাবাদে চলে আসে ৷ সেখানেই মহেন্দ্র ক্যাব চালক হিসেবে কাজ করত। স্বাতী পাঞ্জাগুট্টা এলাকায় একটি কল সেন্টারে কাজ করতেন। দম্পতির মধ্যে প্রায়শই ঝগড়া হত। ভিকারবাদে এর আগেও মহেন্দ্রর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন স্বাতী ৷ পরে বাড়ির লোকেদের উপস্থিতিতে বিষয়টি মিটমাট হয়ে যায় ৷

স্থানীয়দের দাবি, দম্পতির মধ্যে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ঝগড়া লেগেই থাকত ৷ মালকাজগিরির ডিসিপি পদ্মজা জানান, চলতি মাসের 22 তারিখও অন্তঃসত্ত্বা স্বাতীকে ডাক্তারের কাছে চেক-আপের জন্য নিয়ে যাওয়া নিয়ে ঝগড়া হয়। এরপরই স্ত্রীকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল মহেন্দ্র। বোদুপ্পালের একটি দোকান থেকে হ্যাকস ব্লেডও কিনেছিল সে । যা দিয়ে খুন করার পর স্ত্রীর দেহ টুকরো টুকরো করেছিল। মাথা, পা এবং হাত কেটে শরীর থেকে আলাদা করে দেয় সে ৷ এরপর শরীরের অংশগুলিকে মুসি নদীতে ফেলে দিয়েছিল মহেন্দ্র। সে তিন বার মুসিতে গিয়ে শরীরের অংশগুলি ফেলেছিল বলেও দাবি পুলিশের।

