রাতে মাছের ঝোল রান্না না-করায় কুড়ুল দিয়ে মাকে খুন ছেলের

রাতে মাছের ঝোল রান্না না-করায় কুড়ুল দিয়ে মাকে খুন ছেলের
মাছের ঝোল খেতে ইচ্ছে হয়েছিল ছেলের ৷ তাই বাজার থেকে মাছ কিনে এনে মাকে দিয়েছিল ৷ কিন্তু প্রৌঢ়া তা রেঁধে উঠতে পারেননি ৷
Published : September 7, 2025 at 5:19 PM IST
গরিয়াবান্দ, 7 সেপ্টেম্বর: মাছের ঝোল রান্না করেননি মা ! তাই রাগের মাথায় মা-কে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে ৷ সামান্য কারণে এই হঠকারী কাণ্ডে গ্রামবাসীরা স্তম্ভিত ৷ শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের গরিয়াবান্দ জেলার জোগিডিপা গ্রামের ৷ মা-কে হত্যা করার পর দেহের পাশে বসে ছিল অভিযুক্ত ছেলে ৷
শুক্রবার রাতে কমলেশ নন্দে বাড়িতে মাছ নিয়ে আসে ৷ সে মায়ের কাছে মাছের ঝোল রান্নার আবদার করে ৷ এদিকে সেদিন অনেক রাত হয়ে যাওয়ায় মা চন্দা বাই বলেন, পরদিন মাছের ঝোল রেঁধে দেবেন ৷ রাতে মাছের ঝোল রাঁধা নিয়ে মা-ছেলেতে ঝামেলা বাধে ৷
এরপর দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ে ৷ শনিবার সকালে কমলেশ নন্দে ঘুম থেকে উঠে দেখে, আগের দিন রাতে বাজার থেকে কিনে আনা মাছে পিঁপড়ে ধরে গিয়েছে ৷ এই দৃশ্য দেখে সে মায়ের উপর রেগে যায় ৷ এই সামান্য কারণে চরম ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যায় কমলেশ ৷ অভিযোগ, ক্রোধের বশে হাতের কাছে থাকা কুড়ুল দিয়ে আচমকা মায়ের উপর চড়াও হয় ছেলে ৷ মায়ের উপর এলোপাথাড়ি কুড়ুল চালাতে থাকে সে ৷ তাতেই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় মা চন্দা বাইয়ের ৷
ঘটনার পর মায়ের দেহের পাশেই বসে ছিল অভিযুক্ত কমলেশ ৷ প্রায় দু'ঘণ্টা এভাবেই কেটে যায় ৷ প্রতিবেশীরা ঘটনাটি জানতে পারে ৷ তারা পুলিশে খবর দেয় ৷ স্থানীয় ফিঙ্গেশ্বর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ অভিযুক্ত কমলেশকে গ্রেফতার করে ৷ মৃত প্রৌঢ়ার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় ৷
গরিয়াবান্দের এসডিওপি নিশা সিং বলেন, "এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখের ৷ পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ৷ অভিযুক্ত ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তদন্ত শুরু হয়েছে ৷" প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ হত্যার কাজে ব্যবহৃত রক্তাক্ত কুড়ুলটি বাজেয়াপ্ত করেছে ৷ এই ঘটনায় হতবাক গ্রামের লোকজন ৷ অভিযুক্ত কমলেশকে প্রতিবেশীরা 'কলিযুগের ছেলে' বলে তোপ দেগেছেন ৷