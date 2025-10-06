সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতিকে লক্ষ্য করে জুতো, আটক আইনজীবী
দেশের প্রধান বিচারপতিকে লক্ষ্য করে জুতো ছুড়লেন আইনজীবী ! সোমবার এমনই বেনজির ঘটনা ঘটল শীর্ষ আদালতে ৷
By PTI
Published : October 6, 2025 at 1:13 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 অক্টোবর: দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইকে লক্ষ্য করে জুতো ছুড়লেন এক আইনজীবী ৷ সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসে এই অভাবনীয় ঘটনাটি ঘটেছে ৷ যদিও প্রধান বিচারপতি বলেন, "এতে আমার কিছুই যায় আসে না ৷" এর আগে সুপ্রিম কোর্টে দেশের প্রধান বিচারপতিকে এভাবে অসম্মান করার কোনও ঘটনা ঘটেনি ৷
জানা গিয়েছে, শীর্ষ আদালতে প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চের এজলাসে একটি মামলার শুনানি চলছিল ৷ তখন ওই আইনজীবী ডায়াসের দিকে এগিয়ে আসেন ৷ তিনি তাঁর জুতো খুলে প্রধান বিচারপতির দিকে ছুড়তে যান ৷ মুহূর্তে কক্ষে উপস্থিত নিরাপত্তা কর্মীরা এগিয়ে এসে তাঁকে আটকে দেন ৷ সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আদালত কক্ষ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেই সময় অভিযুক্ত আইনজীবী বলতে থাকেন, "সনাতন ধর্মের অপমান সহ্য করবে না হিন্দুস্তান ৷"
এই সময় প্রধান বিচারপতি উপস্থিত আইনজীবীদের শান্ত থাকার অনুরোধ জানান ৷ তাঁদের সওয়াল-জবাব চালিয়ে যেতে বলেন ৷ তিনি বলেন, "এই ঘটনায় চঞ্চল হবেন না ৷ এই ধরনের কাজকর্ম আমার উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না ৷" ওই আইনজীবী কেন দেশের প্রধান বিচারপতিকে লক্ষ্য করে জুতো ছোড়ার চেষ্টা করলেন, তার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷
আইনজীবী রোহিত পাণ্ডে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রাক্তন সচিব ৷ এই ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন, "আজকের ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখের ৷ একজন আইনজীবী আদালতে এই ধরনের চেষ্টা করে থাকলে, তা নিন্দনীয় ৷ তিনি আমাদের বার অ্য়াসোসিয়েশনের সদস্য ৷" তিনি আরও জানান, ভগবান বিষ্ণুর মূর্তি নিয়ে একটি মামলায় প্রধান বিচারপতি যে মন্তব্য করেছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই কাণ্ড করেছে ওই আইনজীবী ৷
প্রেক্ষাপট
গত সেপ্টেম্বরে মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোতে একটি বিষ্ণু মূর্তির সংস্কার নিয়ে মামলার শুনানি হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে ৷ ওই মূর্তির দেহের অংশ থাকলেও মাথা ছিল না ৷ তাই সংস্কারের আর্জি জানিয়ে মামলাকারী শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ 16 সেপ্টেম্বর এই মামলার শুনানি হয়েছিল প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই-এর নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চে ৷ আদালত জানায়, এই বিষয়টি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই)-এর আওতাধীন ৷ প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই বলেন, "এই ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে জনস্বার্থের সঙ্গে জড়িত মামলা ৷ ভগবানের কাছে যান এবং তিনি যদি কিছু করেন, তার জন্য প্রার্থনা করুন ৷ আপনি বলুন যে, আপনি ভগবান বিষ্ণুর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ৷"
পরে প্রধান বিচারপতির এহেন মন্তব্যে শোরগোল পড়ে যায় ৷ তিনি ব্যাখ্যা করেন, "আমি সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ৷" এদিনের এই জুতো ছোড়ার ঘটনাটির সঙ্গে তাঁর ওই মন্তব্যের যোগ রয়েছে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ ৷