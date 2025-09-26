অপারেশন সিঁদুর নিয়ে তথ্য পাচার, গ্রেফতার আরও এক পাক-গুপ্তচর

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে তথ্য পাচার, গ্রেফতার আরও এক পাক-গুপ্তচর
অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে একাধিক রাজ্যে পাক-গুপ্তচর সন্দেহে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এবার রাজস্থান থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হল ৷
জয়পুর, 26 সেপ্টেম্বর: গ্রেফতার আরও এক পাক-গুপ্তচর ! বৃহস্পতিবার জয়সলমের থেকে হানিফ খান নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে রাজস্থানের সিআইডি ৷ তদন্ততকারীদের দাবি মোটা টাকার বিনিময়ে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইকে ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্পর্কিত একাধিক গোপন খবর পাচার করত হানিফ ৷ অপারেশন সিঁদুরের সময়ও বাহিনীর বিষয়ে আগাম খবরাখবর দিয়ে পাকিস্তানকে সাহায্য করেছে ধৃত হানিফ ৷
সিআইডির আইজি বিষ্ণুকান্ত জানিয়েছেন, পাকিস্তানের কোনও গুপ্তচর আছে কি না তা জানতে গোয়েন্দারা রাজস্থানের বিভিন্ন এলাকার উপর কড়া নজর রাখছিলেন ৷ বিশেষ করে সীমান্তের আশপাশে থাকাে প্রতিটি জেলার উপর বাড়তি নজর রাখা হচ্ছিল ৷ তার ফলেই এই ব্যক্তির খোঁজ মেলে। জানা গিয়েছে, হানিফের বাড়ি জয়সলমেরের সদর থানা এলাকার একটি গ্রাম ৷ সেখান থেকে আন্তর্জাতিক সীমান্তের দূরত্ব খুব একটা বেশি নয় ৷ হানিফকে নিয়ে চলতি বছরে জয়সলমের থেকে এখন পর্যন্ত চারজনকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার করল পুলিশ।
তদন্তে জানা গিয়েছে, কয়েকটি সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত হানিফ। ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে একটি গ্রামের বাসিন্দা হওয়ায়, হানিফ খান সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এমন এলাকাতেও সহজেই ঢুকে যেতে পারত ৷ আর সেখান থেকেই সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য হাতিয়ে তা পাকিস্তানে পাচার করত সে ৷
হানিফকে জেরা করে সিআইডি জানতে পেরেছে, গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্র এবং সেনার গতিবিধি সম্পর্কে তার কাছে একাধিক তথ্য ছিল।আধিকারিকরা নিশ্চিত করেছেন, অপারেশন সিঁদুরের সময়ও, হানিফ সেনা জওয়ানদের মোতায়েন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর আইএসআইয়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল ৷ জয়পুরে সিআইডির সদর দফতরে হানিফের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে এবং তাকে জেরা করে জানা গিয়েছে, সে পাকিস্তানকে সামরিক তথ্য সরবরাহের জন্য বেশকিছু টাকা নিয়েছিল। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহের পর হানিফ খানকে গ্রেফতার করে সিআইডি ৷
এর আগে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে গোপন খবর পাচারের অভিযোগে দুই গুপ্তচরকে গ্রেফতার করে পঞ্জাব পুলিশ ৷ ধৃতদের কাছ থেকে দুটি মোবাইল উদ্ধার হয়েছিল ৷ জানা গিয়েছিল, দিল্লিতে কর্মরত পাক-হাইকমিশনের এক আধিকারিক মোটা টাকা দিয়ে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন টাকার লেনদেন হয়েছে ডিজিটাল মাধ্যমে ৷ পঞ্জাব পুলিশের ডিজি গৌরব যাদব এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে জানিয়েছিলেন, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রথমে একজনকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তার থেকে পাওয়া তথ্যের সাহায্যে দ্বিতীয় ব্যক্তির খোঁজ মেলে ৷ এই দুই গুপ্তচর ওই পাক-আধিকারিককে কী কী তথ্য পাচার করেছেন তা জানার চেষ্টা শুরু হয়েছে ৷
তারও আগে অপারেশন সিঁদুরের পরপর জ্যোতি মালহোত্রা নামে আরও এক পাক-গুপ্তচরকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তার থেকেও একাধিক বিস্ফোরক তথ্য মিলেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ জ্যোতির সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় দিল্লিতে কর্মরত পাক হাইকমিশনের এক আধিকারিককে ভারত ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷